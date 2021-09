Diretta/ Foggia Turris streaming video tv: a tutto Zeman (Serie C)

DIRETTA FOGGIA TURRIS: SPETTACOLO E GOL ASSICURATI!

Foggia Turris, in diretta sabato 11 settembre 2021 alle ore 2o.30 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie C. Il Foggia ha già vissuto la prima grande recita zemaniana della stagione, nel match casalingo contro il Potenza è arrivato il primo poker e un gioco d’attacco spregiudicato che non si era ancora visto nel match d’esordio contro il Monterosi Tuscia, che era terminato con un pari a reti bianche. Ai Satanelli servirà ora continuità per dimostrare di poter puntare davvero al vertice della classifica.

Diretta/ Turris Monopoli (risultato finale 1-2): Gabbiani vincenti!

Certo la Turris non sarà un avversario morbido. I corallini a loro volta avevano esordito con un pari a reti bianche sul campo del Taranto, ma nella seconda giornata di campionato si sono fatti sorprendere in casa dal Monopoli. Nello scorso campionato, nel precedente dell’11 novembre 2020, la Turris è riuscita a bloccare il Foggia sul pari in casa con il punteggio di 2-2, con i pugliesi che erano poi andati a vincere in trasferta il match di ritorno.

Diretta/ Foggia Potenza (risultato finale 4-1): show nel 2° tempo degli Zeman boys!

DIRETTA FOGGIA TURRIS STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Turris è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA TURRIS

Le probabili formazioni di Foggia Turris, match che andrà in scena allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Per il Foggia, Zdenek Zeman schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alastra; Martino, Markic, Sciacca, Nicoletti; Maselli, Rocca, Gallo; Ferrante, Curcio, Merkaj. Risponderà la Turris allenata da Bruno Caneo con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Perina; Manzi, Lorenzini, Zanoni; Nunziante, Tascone, Franco, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti.

Diretta/ Taranto Turris (risultato finale 0-0): nulla di fatto allo Jacovone

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Pino Zaccheria di Foggia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Foggia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Turris, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.85.



© RIPRODUZIONE RISERVATA