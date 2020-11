Diretta Foggia Turris/ Streaming video tv: altro esame per i corallini (Serie C)

DIRETTA FOGGIA TURRIS: PUGLIESI FAVORITI!

Foggia Turris, che verrà diretta dal signor Daniele Virgilio, è una delle partite valide per la decima giornata nel campionato di Serie C 2020-2021: allo Zaccheria si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 11 novembre, un altro turno infrasettimanale e qui si affrontano due delle neopromosse della passata stagione. Sfruttando l’illecito del Bitonto, i satanelli si sono ritrovati in terza divisione ma non hanno approcciato al meglio il loro torneo; si sono ripresi e hanno colto il sempre prezioso successo nel derby (ancor più considerando l’attuale valore del Bari), devono recuperare due partite e dunque al momento sono sospesi i giudizi definitivi, pur se la squadra ha sicuramente ambizioni da playoff e potrebbe farcela. Campionato strano quello della Turris: matricola terribile capace di fare risultati anche contro le big, ma in casa il ritmo non è ancora quello giusto come dimostrano i pesanti ko contro Paganese e Potenza, in partite che avrebbero potuto lanciare i corallini anche al secondo posto. Aspettiamo adesso la diretta di Foggia Turris, iniziando a leggerne insieme le probabili formazioni con le scelte da parte dei due allenatori.

DIRETTA FOGGIA TURRIS IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Turris non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: come sappiamo infatti le partite del campionato di Serie C sono un’esclusiva, laddove non si tratti di uno dei posticipi, del portale Eleven Sports che da anni ormai fornisce l’intera gamma del calendario, per una visione in diretta streaming video utilizzando PC, tablet o smartphone. Potrete decidere se abbonarvi al servizio per la stagione oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA TURRIS

Marco Marchionni insiste sul 3-5-2 anche per Foggia Turris: rispetto alla vittoria di Caserta potrebbe cambiare poco avendo saltato l’ultimo turno – partita rinviata – anche se Raggio Garibaldi e Curcio cercano spazio sulle mezzali, dove comunque resta in vantaggio Gaetano Vitale. Da valutare un eventuale ruolo di Ibourahima Baldé che può fare la punta (al posto di D’Andrea o Naessens, c’è anche Dell’Agnello) o stare qualche passo più indietro, Di Masi e Di Jenno copriranno le corsie laterali mentre Del Prete, Anelli e Gavazzi proteggeranno il portiere Fumagalli.Nel 4-3-3 di Francesco Fabiano non cambia la difesa con Di Nunzio e Rainone davanti ad Abagnale, Esempio e Loreto sulle fasce; qualcosa può essere modificato negli altri reparti, in mezzo Tascone dovrebbe rilevare Fabiano e comporre la linea insieme a Fabiano e Daniele Franco, mentre nel tridente offensivo a rischiare il posto sono Persano e Da Dalt, insidiati rispettivamente da Fabio Longo e Pandolfi. Vedremo però quali saranno le scelte dell’allenatore, il turnover però è atteso sia per gli impegni ravvicinati che per dare una scossa dopo la brutta sconfitta interna maturata nell’ultima giornata.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fissato un pronostico su Foggia Turris, dunque andiamo a vedere quello che ci dicono le quote: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa ha un valore corrispondente a 2,30 volte quanto avrete deciso di mettere sul tavolo, per contro il segno 2 per il successo degli ospiti porta in dote una vincita che ammonta a 3,00 volte la giocata. Puntando sul segno X per il pareggio, con questo bookmaker, il vostro guadagno sarebbe pari a 3,10 volte la cifra investita.



