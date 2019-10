Diretta Foggia Turris/ Streaming video tv, sedicesimi di Coppa Italia Serie D

Foggia Turris, che sarà diretta dal signor Emanuele Bracaccini, si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 16 ottobre: è una delle cinque partite con le quali viene definito il quadro dei sedicesimi di finale della Coppa Italia Serie D 2019-2020. Undici squadre sono già qualificate agli ottavi, altre lo devono ancora fare; il Foggia arriva dal pareggio di campionato contro il Brindisi, scontro al vertice che gli ha permesso di rimanere al primo posto con un punto di vantaggio sui biancazzurri nel girone H, e in coppa ha superato già tre turni tra cui l’ultimo contro il Vastogirardi, un convincente 3-1 allo Zaccheria. La Turris, nel gruppo G, è ancora imbattuta: ha leggermente rallentato il passo con due pareggi nelle ultime tre gare ma resta seconda ad una sola lunghezza dal Latte Dolce, dunque possiamo definire questa partita odierna come un big match anche se la Coppa Italia Serie D resta un obiettivo secondario per entrambe. Vediamo allora, mentre aspettiamo la diretta di Foggia Turris, in che modo le due squadre si potrebbero presentare sul terreno di gioco nell’analisi delle probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Turris non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma nelle ultime settimane abbiamo scoperto che le partite stagionali dei satanelli (sia di campionato che di Coppa Italia Serie D) sono fornite in esclusiva da Eleven Sports, dunque anche la sfida di oggi sarà disponibile con il servizio di diretta streaming video abbonandosi al portale, oppure scegliendo di acquistare il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA TURRIS

Per Foggia Turris Ninni Corda dovrebbe dare campo a chi ha giocato meno: il modulo dovrebbe comunque rimanere il 4-3-3, da valutare la difesa in cui Samuele Delli Carri e Anelli possono proteggere il portiere Di Stasio mentre sugli esterni potrebbero agire Cadili e Di Jenno. A centrocampo è possibile avere la regia di Salvi, mentre da mezzali possono agire Gerbaudo e magari Staiano che può fare qualche passo indietro rispetto alla posizione di trequartista; nel reparto avanzato Francesco Russo e Gibilterra possono operare come esterni dando supporto al centravanti Cannas. La Turris di Franco Fabiano gioca con il modulo speculare: Siani il portiere, Esempio e Garofalo sulle corsie con due centrali difensivi che potrebbero essere Prevete e Riccio, a centrocampo invece Daniele Franco potrebbe essere il playmaker arretrato che sarà supportato dalle mezzali Del Prete e Daniele Forte. Celiento e Balla Sowe potrebbero agire come laterali di un tridente completato da Simonetti, favorito su Fabio Longo per il ruolo di prima punta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA