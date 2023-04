DIRETTA/ Foggia Turris (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca!

DIRETTA FOGGIA TURRIS (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per iniziare la diretta di Foggia Turris, gara valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie C, girone C. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare le statistiche che accompagnano una gara importante in termini di classifica solo per i pugliesi. I Satanelli padroni di casa, infatti, a quota cinquantotto punti (diciassette vittorie, sette pareggi, tredici sconfitte) occupano la sesta posizione ma possono, in caso di vittoria, superare due concorrenti (Picerno e Audace Cerignola) e arrivare quarti.

Per la Turris, invece, dopo il successo nell’ultimo turno contro la Viterbese, la salvezza è matematica a quota quarantatrè punti (undici vittorie, dieci pareggi, sedici sconfitte). Situazione molto diversa in termini di reti: l’undici allenato da mister Delio Rossi detiene il secondo attacco del girone C dietro al Catanzaro con cinquantasei gol fatti, sedici in più della Turris. (Giulio Halasz)

FOGGIA TURRIS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Turris non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Foggia Turris sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

FOGGIA TURRIS: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Foggia Turris, in diretta alle ore 17.30 di domenica 23 aprile 2023 allo stadio Pino Zaccheria di Foggia, è una gara valida per la 38° giornata del girone C di Serie C. Ultimo appuntamento stagionale per quanto riguarda la stagione regolare, con i Satanelli attesi dalla corsa playoff e i campani matematicamente salvi.

Il Foggia è sesto con 58 punti, frutto di diciassette vittorie, sette pareggi e tredici sconfitte. Dopo due vittorie di fila, i rossoneri sono incappati nella sconfitta per 2-1 contro il Catanzaro. La Turris, invece, occupa il quindicesimo posto con 43 punti, molto pochi rispetto alle ambizioni e agli annunci pomposi di inizio stagione. Due successi di fila per i campani: 0-1 contro l’Avellino e 2-1 contro la Viterbese.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA TURRIS

Qualche ballottaggio da valutare per gli allenatori di Foggia e Turris, è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai Satanelli, Delio Rossi conferma il 3-5-2: Ngagne, Leo, Kontek, Rizzo, Bjarkason, Frigerio, Petermann, Schenetti, Costa, Iacoponi, Ogunseye. Passiamo adesso ai campani, schierati con il consueto 3-4-2-1: Fasolino, Di Nunzio, Frascatore, Miceli, Rizzo, Franco, Maldonado, Contessa, Guida, Giannone, Maniero.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Foggia Turris vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo spunto dai numeri dei bookmakers di Eurobet: la vittoria del Foggia è a 1,72, il pareggio è a 3,45, mentre il successo della Turris è a 4,20. L’Under 2,5 è dato a 1,70, con l’Over 2,5 a 1,99. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,87 e 1,82.

