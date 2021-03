Diretta Foggia Vibonese/ Streaming video tv: crisi profonda per i pugliesi (Serie C)

DIRETTA FOGGIA VIBONESE: SATANELLI PER USCIRE DALLA CRISI

Foggia Vibonese sarà diretta dal signor Niccolò Turrini, e si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 3 marzo: nel turno infrasettimanale della Serie C 2020-2021 arriviamo alla 28^ giornata. I satanelli sperano ancora di prendersi i playoff nel girone C ma devono attraversare una crisi profonda, la sconfitta nel derby di Bari è stata l’ennesima consecutiva e i 36 punti sembrano una soglia dalla quale Marco Marchionni non riesce a schiodarsi.

Ha ottenuto un buon pareggio contro il Catania la Vibonese, che insegue la salvezza e dovrà stare attenta a non lasciare punti, specialmente dopo il successo del Potenza nell’anticipo; per i calabresi la situazione diventa delicata e allora staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Foggia Vibonese, intanto possiamo fare una rapida analisi su quelle che saranno le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA FOGGIA VIBONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Vibonese non è una di quelle che per questa giornata di Serie C vengono trasmesse sui canali Calcio della televisione satellitare, la grande novità della stagione; di conseguenza l’unico modo per seguire questa partita resta quello di sottoscrivere un abbonamento al portale Eleven Sports, che da qualche anno si occupa del campionato di terza divisione e fornisce tutte le gare in diretta streaming video, tramite un abbonamento stagionale o acquistando di volta in volta l’evento singolo, che ha un prezzo fissato salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA VIBONESE

Per Foggia Vibonese Marchionni potrebbe cambiare qualcosa: in attacco Dell’Agnello e Ibourahima Baldé insidiano le maglie di Curcio e D’Andrea, a centrocampo ci provano Garofalo e Morrone con Salvi, Rocca e Gaetano Vitale che rischiano il posto, più certi della maglia Kalombo e Di Jenno per le corsie esterne. In difesa Germinio, Anelli e Gavazzi si piazzano a protezione del portiere Fumagalli. Giorgio Roselli punta sul modulo ad albero di Natale: Mario Pugliese può tornare titolare in mezzo sostituendo uno tra Laaribi, Tumbarello e Ambro, in attacco Parigi può fare anche il trequartista con Filippo Berardi o Statella a supporto di Plescia che verrà confermato come prima punta, dovrebbe essere invariato l’assetto difensivo che prevede Redolfi e Bachini davanti al portiere Marson, con Ciotti e Sciacca che giocheranno come terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha provveduto a tracciare un pronostico su Foggia Vibonese: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 2,25 volte quanto messo sul tavolo, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita che ammonta a 3,10 volte la puntata. Il segno 2, che corrisponde all’affermazione degli ospiti, vale 3,25 volte la somma che avrete scelto di investire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA