Diretta/ Foggia Vibonese streaming video tv: Zeman tra alti e bassi (Serie C)

DIRETTA FOGGIA VIBONESE: ANDAMENTO LENTO

Foggia Vibonese, in diretta domenica 28 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata di andata del campionato di Serie C. Non sono bastati 7 risultati utili in campionato ai Satanelli allenati da Zdenek Zeman per cambiare passo e proiettarsi verso il vertice della classifica. Troppi pareggi hanno frenato l’andamento del Foggia, compreso l’ultimo subito in rimonta contro il Campobasso.

Se Atene piange Sparta non ride, visto che la Vibonese resta in difficoltà anche dopo l’ultimo 0-0 interno contro il Monterosi Tuscia. I calabresi non vincono da 6 partite in campionato e restano il fanalino di coda del girone C, a 2 lunghezze di distanza dalla coppia composta da Messina e Fidelis Andria. Il 3 marzo scorso le due squadre si sono affrontate per l’ultima volta a Foggia in campionato con un pareggio per 0-0 come risultato finale, l’ultima vittoria del Foggia in casa contro la Vibonese, 3-0, datata 11 settembre 2016.

DIRETTA FOGGIA VIBONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Vibonese non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA VIBONESE

Le probabili formazioni della diretta Foggia Taranto, match che andrà in scena allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Per il Foggia, Zdenek Zeman schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alastra; Garattoni, Sciacca, Girasole, Nicoletti; Rocca, Petermann, Gallo; Merola, Ferrante, Curcio. Risponderà la Vibonese allenata da Gaetano D’Agostino con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Mengoni; Risaliti, Vergara, Mahrous; Grillo, Basso, Gelonese, Mauceri; Spina; Sorrentino, Golfo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Pino Zaccheria di Foggia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Foggia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Vibonese abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.

