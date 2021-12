DIRETTA/ Foggia Virtus Francavilla (risultato 0-0) video: Volpe attento su Maiorino

DIRETTA FOGGIA VIRTUS FRANCAVILLA (RISULTATO 0-0): VOLPE ATTENTO SU MAIORINO

Primo squillo della partita per il Foggia con una gran botta di Ferrante respinta da Nobile. Al 16′ sono già però tre gli ammoniti tra i Satanelli, sanzionati Garofalo, Sciacca e Gallo. Pronto Volpe su una punizione di Maiorino al 17′, passata sotto la barriera. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. FOGGIA (4-3-3): Volpe; Garattoni, Sciacca, Di Pasquale, Nicoletti; Gallo, Petermann, Garofalo; Tuzzo, Ferrante, Curcio. A disp.: Dalmasso, Girasole, Di Jenno, Martino, Risso Pinna, Maselli, Vigolo, Tusso, Merhaj. All.: Zdenek Zeman. VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Enyan, Toscano, Carella, Prezioso, Ingrosso; Maiorino, Perez. A disp.: Milli, Cassano, Gianfreda, Delvino, Mastropietro, Puntoriere, Tulissi, Ventola, Ekuban, Franco. All.: Roberto Taurino. (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Virtus Francavilla Monterosi Tuscia (risultato finale 1-0): decisivo Perez!

DIRETTA FOGGIA VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Virtus Francavilla non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Catanzaro Foggia (risultato finale 2-0) streaming video tv: autogol Sciacca!

SI COMINCIA

Eccoci pronti a vivere Foggia Virtus Francavilla: che cosa potrebbe succedere in campo? Cerchiamo di capirlo analizzando le statistiche delle due formazioni nelle prime giornate del girone C del campionato di Serie C. Derby pugliese piuttosto incerto nel pronostico. Satanelli con un cammino positivo in casa: cinque vittorie, due pareggi e una sconfitta, con differenza reti importante +10 (18-8). Ospiti con il seguente score in trasferta: tre vittorie, un pareggio e cinque sconfitte, grazie a 7 gioie e 10 delusioni in termini di marcature.

Gli arbitri hanno sollevato 41 volte il giallo nei confronti dei rossoneri insieme a due cartellini rossi, mentre la Virtus è stata sanzionata con 45 ammonizioni e quattro espulsioni. Per gli addetti ai lavori è il Foggia che parte favorito nel confronto. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, perché fra pochissimo parleranno i protagonisti sul campo: Foggia Virtus Francavilla comincia davvero!

Video/ Foggia Vibonese (5-2) gol e highlights: Curcio trascina i rossoneri (Serie C)

TESTA A TESTA

Diamo uno sguardo ai precedenti della diretta di Foggia Virtus Francavilla che si disputerà quest’oggi al Pino Zaccheria. Considerando anche le gare disputate a campi invertiti le due squadre si sono affrontate per 4 volte nei campionati di Serie C 2016/17 e 2020/21. Il bilancio è nettamente in favore dei diavoli rossoneri che hanno vinto 3 volte, di cui solo 1 in casa. Virtus Francavilla non solo non ha mai vinto contro questo avversario in trasferta, ma non è proprio mai riuscito a superarlo nella sua storia. L’ultimo successo del Foggia tra le mura amiche contro i biancoazzurri ci porta indietro al gennaio del 2017 a una partita piena di emozioni terminata col risultato finale di 5-1.

Dopo mezzora i rossoneri erano già avanti di due gol con una doppietta siglata da Mazzeo, un gol su calcio di rigore. Loiacono al minuto 44 segnava la rete che di fatto chiudeva la partita prima dell’intervallo. Gli ospiti riuscivano solo a segnare la rete della bandiera con Idda al minuto 78. Nel finale si scatenava anche Di Piazza entrato al minuto 72 al posto di Chirico segnava due reti tra il minuto 91 e 93.

ZEMAN ALLA PROVA DERBY

Foggia Virtus Francavilla, in diretta sabato 11 dicembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata di andata del campionato di Serie C. Derby pugliese tra i Satanelli allenati da Zdenek Zeman e la Virtus Francavilla, una delle rivelazioni assolute del girone C di terza serie. Il Foggia deve riscattare la sconfitta di Catanzaro che ha rappresentato una battuta d’arresto inaspettata rispetto al buon momento dei rossoneri.

Dopo un solo punto ottenuto nelle ultime due sfide disputate contro Turris e Campobasso, la Virtus Francavilla è invece tornata alla vittoria contro il Monterosi Tuscia, 1-0 importante perché ha permesso ai biancazzurri di staccare di 3 lunghezze proprio il Foggia al settimo posto in classifica. Ultimo precedente disputato a Foggia tra le due squadre il 22 novembre 2020, 1-1 il risultato finale col Foggia che ha vinto 5-1 la sfida precedente, datata 28 gennaio 2017.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA VIRTUS FRANCAVILLA

Le probabili formazioni della diretta Foggia Virtus Francavilla, match che andrà in scena allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Per il Foggia, Zdenek Zeman schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alastra; Garattoni, Sciacca, Girasole, Nicoletti; Rocca, Petermann, Gallo; Merola, Ferrante, Curcio. Risponderà la Virtus Francavilla allenata da Roberto Taurino con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Nobile; Idda, Miceli, Delvino; Pierno, Prezioso, Tchetchoua, Carella, Ingrosso; Perez, Enyan.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Foggia Virtus Francavilla al Pino Zaccheria di Foggia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Foggia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Virtus Francavilla, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.



© RIPRODUZIONE RISERVATA