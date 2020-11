Diretta Foggia Virtus Francavilla/ Streaming video tv: satanelli in ascesa (Serie C)

DIRETTA FOGGIA VIRTUS FRANCAVILLA: PUGLIESI LANCIATI

Foggia Virtus Francavilla, che sarà diretta dal signor Francesco Luciani, rientra nel programma della 12^ giornata per il girone C della Serie C 2020-2021: squadre in campo alle ore 14:30 di domenica 22 novembre. I satanelli non avevano approcciato bene questa stagione, ma sembrano decisamente in ripresa: la vittoria sul campo della Cavese è stata importante anche e soprattutto per il morale e adesso la classifica è interessante, si può parlare concretamente di lotta ai playoff e sarebbe un traguardo comunque importante per una squadra che non avrebbe nemmeno dovuto essere in questo campionato. La Virtus Francavilla sta viaggiando a un passo meno spedito rispetto a quello di altre stagioni; positivo comunque il pareggio maturato contro il Catanzaro, squadra che è sicuramente di un livello superiore, ma adesso bisognerà trovare la giusta continuità. Aspettiamo quindi che prenda il via la diretta di Foggia Virtus Francavilla; nel frattempo possiamo fare una valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni.

FOGGIA VIRTUS FRANCAVILLA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sappiamo che la diretta tv di Foggia Virtus Francavilla non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con questa partita di Serie C, così come per tutte le altre del campionato, è con il portale Eleven Sports che da qualche anno trasmette in esclusiva l’intero programma della terza divisione (posticipo escluso). Per usufruire del servizio di diretta streaming video bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; ci si potrà abbonare per la stagione oppure acquistare il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA VIRTUS FRANCAVILLA

Marco Marchionni insiste sul 3-4-1-2 anche per Foggia Virtus Francavilla: in porta c’è come sempre Fumagalli, davanti a lui Matteo Lucarelli o Del Prete a completare la difesa con Anelli e Gavazzi e a questo punto sarebbero confermati Kalombo e Di Jenno come laterali. Raggio Garibaldi e Gentile possono giocare come centrali di centrocampo, ma forse solo uno dei due sarà in campo al posto di Salvi o Gaetano Vitale; Curcio favorito su Aramini per la trequarti, D’Andrea e Dell’Agnello sono insidiati da Ibourahima Baldé nel reparto offensivo. La Virtus Francavilla di Bruno Trocini si dispone con un 3-5-2 nel quale Puntoriere e Federico Vazquez sono in competizione con Ekuban e Leonardo Pèrez per giocare in attacco; Giannotti e Nunzella gli esterni schierati a centrocampo, in mezzo invece sperano Mastropietro e Tchetchoua ma Domenico Franco e Di Cosmo restano in vantaggio per affiancare la regia di Zenuni. In difesa Sparandeo, Delvino e Pambianchi giocheranno a protezione del portiere Crispino.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo infine a dare uno sguardo a quello che l’agenzia Snai ha previsto per Foggia Virtus Francavilla: leggendo le quote scopriamo che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa corrisponde a 1,80 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo esterno vi farebbe guadagnare 4,25 volte l’importo investito. Il pareggio, come sempre identificato dal segno X, ha un valore che ammonta a 3,30 volte la giocata con questo bookmaker.



