Diretta/ Foggia Viterbese, streaming video tv: obiettivi diversi (Serie C)

DIRETTA FOGGIA VITERBESE: PUGLIESI FAVORITI!

Foggia Viterbese, in diretta alle ore 14.30 di sabato 4 marzo 2023 allo stadio Pino Zaccheria di Foggia, è una gara valida per la 30° giornata del girone C di Serie C. Ci si gioca tanto questo pomeriggio tra rossoneri e gialloblu, rispettivamente in lizza per il miglior piazzamento playoff possibile e la salvezza.

Il Foggia occupa il quarto posto con 46 punti, frutto di tredici vittorie, sette pareggi e nove sconfitte. I pugliesi arrivano a questo appuntamento dalla vittoria esterna per 0-1 sulla Fidelis Andria. La Viterbese, invece, è penultima a quota 25 punti, raccolti con sei vittorie, nove pareggi e quattordici sconfitte. Quattro risultati utili di fila per i laziali, che nell’ultimo turno hanno pareggiato 1-1 contro il Picerno.

FOGGIA VITERBESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Viterbese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Foggia Viterbese sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA VITERBESE

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Foggia Viterbese. Partiamo dai rossoneri, Somma sceglie il 3-5-2: Ngagne, Rutjens, Kontek, Rizzo, Bjarkason, Frigerio, Petermann, Schenetti, Costa, Di Noia, Ogunseye. Passiamo adesso alla compagine della Tuscia, il modulo è lo stesso degli sfidanti: Bisogno, Riggio, Ricci, Monteagudo, Mastropietro, Mungo, Megelaitis, Barillà, Devetak, Marotta, Jallow.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Foggia Viterbese. Prendiamo come riferimento i numeri di Goldbet: la vittoria dei rossoneri è a 1,49, il pareggio è dato a 3,90, mentre la vittoria dei laziali paga 6,20 volte la posta. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di reti: Under 2,5 a 1,64 e Over 2,5 a 2,10. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,20 e 1,59.

