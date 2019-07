Diretta Fognini Carreno Busta/ Streaming video e tv: Atp Amburgo, Fabio punta la semi

Fognini-Carreno Busta è il perfetto antipasto per il pomeriggio di fine settimana in quel della Germania dove l’importante (anche se non centralissimo) Atp di Amburgo presenta in diretta tv una “merenda” di tutto rispetto: i quarti di finale sono stati raggiunti e anche se erano alla portata del ligure numero 10 al mondo, i colpi di testa della carriera del “Fogna” non sempre lo hanno portato ad essere continuo e concentrato come invece in questo 2019 sta finalmente mostrando (se si eccettua il passaggio a vuoto con lo sfogo a Wimbledon contro gli inglesi, ndr). Bella la vittoria ieri negli ottavi contro il tedesco Rudolf Molleker, pur dopo aver sofferto nel primo set concluso “solo” 7-5. Secondo set più liscio, con meno sbavature e match portato a casa sul punteggio di 6-4. Di certo Carreno Busta – dopo i precedenti turni più abbordabili e sempre contro i padroni di casa – rappresenta un ostacolo più imponente, sebbene sotto ogni profilo (tecnico, fisico e tatico) Fognini dovrebbe sulla carta avere la meglio del forte ma “lineare” Pablo. «Gara difficile, caldo atroce ma ce l’abbiamo fatta», ha commentato a caldo il “Fogna” non appena battuto il numero 150 del mondo, ma emergente 18enne Molleker (che all’esordio aveva battuto il due volte vincitore del torneo Leo Mayer, ndr).

DIRETTA FOGNINI CARRENO BUSTA: RISULTATI E TORNEO

Solido con il rovescio, un po’ svagato invece sul suo punto forte, il diritto a sventaglio, non perfetto sulle prime di servizio: Fognini è in buona condizione nonostante il grande caldo ma attenzione a Carreno Busta che negli ultimi precedenti è 6-0 contro il n.10 al mondo. L’ultimo match contro lo spagnolo giocato e perso è il terzo turno dell’Australian Open di quest’anno; contro-focus, Fognini è avanti 3-0 contro Carreno Busta sulla terra, l’ultimo trionfo due anni fa nell’amata Montecarlo. Il match dei quarti di finale oggi è previsto per le ore 16, ora italiana, e metterà di fronte lo sfidante del più del succulento altro quarto tra Dominic Thiem e Andrey Rublev: la parte alta dell’Atp Amburgo rappresenta probabilmente e l’area maggiormente competitiva con proprio Fognini, Rublev e l’austriaco top ten rimasti in gara. Di sotto, è di certo Alexander Zverev a voler riprendersi il terreno perduto negli ultimi mesi come probabile antagonista degli irraggiungibili Big 3 in testa alla classifica Atp. Tornando per un attimo al buon Fabio, buon torneo di Amburgo finora con la vittoria all’esordio contro Lenz (6-4; 6-4) e poi l’altra buona prestazione agli Ottavi contro Molleker.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE I QUARTI DI AMBURGO

Il match in diretta tra Pablo Carreno Busta e Fabio Fognini è previsto per le ore 16 in Italia, con la possibilità di godersi ogni azione ed ogni angolatura attraverso la copertura tv affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e con la consueta diretta streaming video dal portale online di Supertennis, senza costi aggiuntivi e disponibile su ogni device mobile come PC, tablet e smartphone. La speranza è di vivere anche per oggi qualche colpo in dote alla straordinaria tecnica del ligure, non sempre in evidenza nel corso della sua carriera: di certo finora il colpo del torneo lo ha piazzato proprio Fognini con un rovescio da urlo messo in campo all'incrocio delle righe laterali nel match d'apertura contro Linz. Scambio di una decina di colpi, due smash salvati e il terzo difeso con un passante di rovescio da non far rimpiangere i colpi di Wawrinka o dello stesso Re-Federer.





