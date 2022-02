Diretta Fognini Coria/ Streaming video tv: ATP Rio de Janeiro, sfida ai quarti

DIRETTA FOGNINI CORIA: QUARTI AGLI ATP RIO DE JANEIRO 2022!

Fabio Fognini scende in campo per i quarti degli ATP Rio de Janeiro in diretta. Dopo aver superato il turno degli ottavi in rimonta, l’azzurro incontra Federico Coria, 29enne argentino n.63 del ranking, mai affrontato in carriera. Fognini nei primi due turni ha superato Facundo Bagnis e poi agli ottavi Pablo Carreño Busta. Coria ha invece messo a segno un inaspettato exploit, eliminando Cristian Garin e Fernando Verdasco. Al momento Fognini sembra favorito sull’avversario: l’esperienza lo porterà ad affrontare i quarti con i favori del pronostico dalla sua.

DIRETTA FOGNINI CORIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA AGLI ATP RIO DE JANEIRO 2022

Il match in diretta tra Fognini e Coria andrà in scena oggi, venerdì 18 febbraio. La diretta televisiva della gara dei quarti si potrà seguire su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Il live streaming video sarà inoltre visibile sulla piattaforma SuperTennix: è necessario possedere un abbonamento al portale ma sarà visibile in maniera gratuita per i tesserati Fit. I quarti si potranno inoltre vedere su Sky Sport (canali 201 e 204), con la diretta di Fognini Coria in streaming video tramite Sky Go. Ricordiamo inoltre che Ilsussidiario.net seguirà con diretta testuale la sfida degli ATP Rio De Janiero 2022.

FOGNINI CORIA: RISULTATI E CONTESTO

Fabio Fognini arriva da favorito alla diretta della gara contro Coria. L’azzurro è reduce da una grande vittoria sul rosso del Rio Open. L’azzurro ha battuto la quarta forza del seeding, Pablo Carreño Busta. Dopo essersi ritrovato sotto di un set, ha rimontando, vincendo il secondo scontro diretto consecutivo. Il tennista italiano approda così ai quarti di finale dell’ATP 500 di Rio, che l’ha visto già finalista del torneo nel 2015. Ai quarti di finale di oggi, Fognini se la vedrà con Federico Coria. L’argentino n. 63 ha battuto il campione uscente Garìn e ha poi avuto la meglio su Fernando Verdasco in tre set. Un risultato importante per il giovane di Rosario, che lo proietta ai quarti contro Fognini.

