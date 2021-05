Diretta Fognini Djere/ Ginevra Open 2021 streaming video tv: orario match (tennis)

DIRETTA FOGNINI DJERE GINEVRA OPEN 2021: GIOCA ANCHE CECCHINATO

Fognini Djere è il match che si gioca al Ginevra Open 2021, mercoledì 19 maggio: siamo agli ottavi di finale e il programma del giorno inizia alle ore 12:00, ma possiamo dire che Fabio Fognini sarà impegnato nella seconda sfida sul campo numero 2, preceduto da un doppio e dunque verosimilmente al via non prima delle 13:00 (ma nemmeno troppo più tardi). Il sanremese va a caccia di riscatto, perché fino a questo momento la sua stagione sulla terra rossa è stata tutto fuorchè memorabile: l’ultimo match che ha giocato lo ha visto sconfitto da Kei Nishikori agli Internazionali d’Italia.

In precedenza poi Fognini non era riuscito a difendere il titolo conquistato due anni fa a Montecarlo, mentre a Barcellona era andato incontro addirittura a una squalifica (dopo aver perso 0-6 il primo set) per abusi verbali che lui ha sempre negato, tanto da minacciare causa alla Atp. Sia come sia, oggi vedremo se Fabio, che nel turno precedente si è liberato senza problemi di Guido Pella, riuscirà a trovare riscatto nell’appuntamento 250, che idealmente lo lancia verso il Roland Garros: la diretta di Fognini Djere potrebbe rimetterlo in carreggiata…

DIRETTA FOGNINI DJERE GINEVRA OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Fognini Djere al Ginevra Open 2021 sarà affidata a SuperTennis: la web-tv satellitare si occuperà di mandare in onda i match del torneo di tennis, e gli appassionati potranno seguire le immagini anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e sarà fornito sul sito www.supertennis.tv. Per le informazioni utili che riguardano il torneo consigliamo invece di consultare il portale ufficiale della Atp, all’indirizzo www.atptour.com.

DIRETTA FOGNINI DJERE GINEVRA OPEN 2021: RISULTATI E CONTESTO

Fognini Djere non è l’unica partita che riguardi un tennista italiano al Ginevra Open 2021. In campo infatti troviamo anche Marco Cecchinato: il palermitano se la vede negli ottavi con Denis Shapovalov, che qui è testa di serie numero 2 e che a Roma ha giocato una partita epica contro Rafa Nadal, andando ad un centimetro dal batterlo (due match point non convertiti). Cecchinato ha vinto il derby contro Stefano Travaglia (che si è ritirato nel secondo set), nel tabellone di Ginevra era presente anche Salvatore Caruso che però è stato battuto da Tennys Sandgren. Lo statunitense giocherà contro Casper Ruud, uno dei giovani più migliorati nell’ultimo periodo; in campo oggi troveremo anche Grigor Dimitrov, presente nel torneo svizzero grazie a una wild card e che se la dovrà vedere con Ilya Ivashka, il bielorusso che ha superato a sorpresa un Fernando Verdasco che, al netto di tutto, ha sicuramente vissuto giorni migliori.



