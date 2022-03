Diretta Fognini Kyrgios/ Miami Open 2022 streaming video tv, 3° turno (tennis)

DIRETTA FOGNINI KYRGIOS MIAMI OPEN 2021: SFIDA AFFASCINANTE!

Fognini Kyrgios è il match che si gioca per il terzo turno del Miami Open 2022: va in scena domenica 27 marzo, con orario da stabilire perché sarà la seconda partita allo Stadium (il campo centrale del complesso in Florida), con il programma che inizia alle ore 18:00 e prevede l’incrocio tra Paula Badosa e Yulia Putintseva, e qui è da definire quanto durerà questa sfida. Possiamo quindi ipotizzare che Fabio Fognini sarà in campo intorno alle 19:30-20:00 di casa nostra (comunque non prima delle 19) e sarà atteso a un match davvero tosto, contro un Nick Kyrgios sempre imprevedibile, ma comunque in grande forma.

Basti pensare che due giorni fa l’australiano, che avevamo visto in palla anche a Indian Wells tanto da sfiorare la vittoria contro Rafa Nadal, ha impiegato appena 51 minuti per demolire Andrey Rublev, testa di serie numero 5 del tabellone e uno dei migliori giocatori al mondo; tante volte di Kyrgios abbiamo detto che un’etica del lavoro un po’ più “concreta” lo avrebbe potuto portare al top della classifica Atp, questo è senz’altro vero anche per l’azzurro e allora la diretta di Fognini Kyrgios potrebbe davvero regalarci spettacolo e animosità in campo, non resta che aspettare che per il Miami Open 2022 si cominci a giocare con la speranza, ovviamente, che sia l’azzurro a prevalere per proseguire nel torneo.

DIRETTA FOGNINI KYRGIOS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fognini Kyrgios, match del terzo turno al Miami Open 2022, sarà su Sky Sport Tennis: abbiamo visto nei giorni scorsi che il torneo maschile è in esclusiva sulla televisione satellitare, dunque i soli abbonati potranno selezionare il canale 205 del loro decoder e assistere alla partita. In alternativa, come di consueto, si potrà attivare l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo poi che il sito ufficiale del torneo è all’indirizzo www.miamiopen.com, e qui vi troverete tutte le informazioni utili come i boxscore degli incontri aggiornati in tempo reale.

DIRETTA FOGNINI KYRGIOS: RISULTATI E CONTESTO

Si gioca tra poco la diretta di Fognini Kyrgios, terzo turno al Miami Open 2022. Lo abbiamo detto, i due giocatori sono molto simili: grande facilità di colpi e un carattere anche “irriverente”, come più volte hanno dimostrato nel corso della carriera. Italiano e australiano sono accomunati da un talento anche strabordante, ma che non è mai stato accompagnato dalla professionalità che per esempio hanno fatto vedere i Big Three per 20 anni di carriera (o quasi, comunque); è il grande punto di domanda che ha accompagnato entrambi, anche se poi anche su Kyrgios va detto che lui stesso ha ammesso di non avere la grande preoccupazione di arrivare al top, che pensa solo a divertirsi e far divertire il pubblico.

Quando è in forma e ha “voglia” però fa sempre vedere di poter essere devastante: lo abbiamo appunto visto nella vittoria contro Rublev ma anche in altre occasioni, e sarebbe stato interessante scoprire come sarebbe andata con una testa diversa. Come già detto, questo è vero anche per Fognini: il sanremese è già al termine della carriera, ha vinto cose importanti e ha avuto ottimi momenti (ricorderete la rimonta su Nadal agli Us Open, da 0-2) ma delusioni cocenti, in generale il filo conduttore degli anni sui campi da tennis è quello del rimpianto ma nella parte conclusiva del suo percorso sembra che abbia messo da parte ansie e paure per provare a essere maggiormente concreto. Ha battuto Taro Daniel all’esordio nel Miami Open 2022 e adesso se la vede con Kyrgios: attenzione, dovesse vincere agli ottavi potrebbe giocare il derby contro Jannik Sinner…











