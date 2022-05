Diretta Fognini Sinner/ Internazionali d’Italia 2022 Roma streaming video tv: derby!

DIRETTA FOGNINI SINNER INTERNAZIONALI D’ITALIA 2022 ROMA: DERBY AZZURRO!

Fognini Sinner è il derby italiano nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2022 Roma: si gioca mercoledì 11 maggio, naturalmente sul campo centrale e non prima delle ore 19:00. Al Foro Italico si sfidano gli unici due rappresentanti di casa nostra che sono rimasti in corsa, e questo include anche il tabellone femminile: fino a questo momento la spedizione azzurra agli Internazionali d’Italia 2022 Roma è stata mediocre per non dire negativa, ma è anche vero che per questa edizione il sorteggio non ci ha dato chissà quale mano e lo stesso Fabio Fognini ha rischiato, incrociando un Dominic Thiem che per sua fortuna è ancora lontanissimo dalla condizione migliore.

Diretta Internazionali d'Italia 2022 Roma/ Streaming video tv: in campo Iga Swiatek

Decisamente abbordabile l’esordio di Jannik Sinner che ieri ha battuto Pedro Martinez; per l’altoatesino nemmeno 24 ore di pausa e dunque questo potrebbe favorire il più esperto sanremese, ma nei match di tennis anche questo è un discorso che non può essere generalizzato. Di certo ci troviamo di fronte a quello che potremmo definire un passaggio di consegne, visto che Fabio è stato per anni il migliore degli italiani e ora Sinner (insieme a Matteo Berrettini, assente al Foro Italico) sembra pronto a raccoglierne il testimone; intanto vedremo cosa succederà nella diretta di Fognini Sinner per gli Internazionali d’Italia 2022 Roma, e quale giocatore si qualificherà agli ottavi.

Diretta Internazionali d'Italia 2022 Roma/ Video streaming tv: vince anche Ruud!

DIRETTA FOGNINI SINNER STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL MATCH DEGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2022 ROMA

La diretta tv di Fognini Sinner, match del secondo turno agli Internazionali d’Italia 2022 Roma, potrebbe essere trasmessa su Mediaset 20: aspettiamo l’eventuale ufficialità, ma sappiamo che l’emittente (in chiaro per tutti) manda in onda ogni giorno un match del torneo di tennis, e oggi dovrebbe toccare al derby azzurro. L’alternativa resta ovviamente quella della televisione satellitare, i cui abbonati potranno seguire la programmazione su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) o Sky Sport Tennis (205) con lo studio curato da Eleonora Cottarelli e i suoi ospiti; in questo caso sarà possibile attivare il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, va poi ricordato che sul sito ufficiale del torneo (www.internazionalibnlditalia.com) potrete reperire le informazioni utili come il boxscore del match aggiornato in tempo reale.

Giulio Zeppieri/ "Esordio per caso agli Internazionali, esperienza pazzesca"

DIRETTA FOGNINI SINNER INTERNAZIONALI D’ITALIA 2022 ROMA: RISULTATI E CONTESTO

Parlando della diretta di Fognini Sinner, possiamo dire che il vincitore del derby agli Internazionali d’Italia 2022 Roma avrebbe poi un incrocio non terribile agli ottavi: l’avversario sarebbe Filip Krajinovic, che però va preso con le pinze perché al secondo turno ha saputo eliminare nientemeno che Andrey Rublev, per di più rifilandogli un perentorio 6-2 6-4. Come dicevamo il derby azzurro può essere un passaggio di consegne: certo di Fognini bisogna dire che la sua carriera è stata del tutto rispettabile, il sanremese è riuscito anche a vincere un Masters 1000 (a Montecarlo, tre anni fa) ed è uno degli unici due tennisti nella storia ad aver rimontato e battuto Rafa Nadal, in uno Slam, da 0-2.

Alla fine però Fognini ha sicuramente raccolto meno di quanto il talento gli avrebbe permesso, e qui ovviamente bisognerebbe fare tante considerazioni sulla personalità. Sinner al momento sembra una sorta di macchina: poche emozioni in campo, tanta abnegazione, colpi che per un ventenne sono già pazzeschi ma, va detto, insieme a risultati fantastici anche qualche limite che giustamente esiste con l’età, e che ora l’altoatesino dovrà essere bravo a “nascondere” per diventare realmente dominante. La diretta di Fognini Sinner al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2022 Roma vede favorito il giovane (a proposito: tra i due ci sono 14 anni di differenza) ma siamo sulla terra rossa, e il veterano può ampiamente dire la sua…











© RIPRODUZIONE RISERVATA