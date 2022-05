Diretta Fognini Van de Zandschulp/ Roland Garros 2022 streaming video tv: 2° turno

DIRETTA FOGNINI VAN DE ZANDSCHULP ROLAND GARROS 2022: 2° TURNO DELLO SLAM!

Fognini Van De Zandschulp è un match valido per il secondo turno del Roland Garros 2022. Si gioca mercoledì 25 maggio, con orario da definire: saremo sul campo numero 6 e attualmente è complesso capire a che ora potrebbe iniziare questa partita, perché si tratta del quarto incontro di giornata che viene preceduto da due partite del tabellone Wta e una di quello Atp, tecnicamente senza troppi sussulti ma comunque con almeno tre set. Realisticamente potremmo parlare delle 17:00, qualora i match precedenti durassero intorno alle due ore; staremo a vedere.

Ad ogni modo la diretta di Fognini Van de Zandschulp ci ripresenta il nostro Fabio Fognini nel Roland Garros 2022, dopo il brillante esordio contro Alexey Popyrin: oggi sulla carta l’asticella si alza, perché l’olandese Botic Van De Zandschulp è un giocatore in forte crescita che infatti gioca questo Slam facendo parte del seeding (è testa di serie numero 26) e per quel che vale attualmente ha un ranking migliore di quello dell’azzurro, che ieri ha festeggiato 35 anni e naturalmente è nella parte conclusiva di una carriera ottima, ma che sarebbe potuta essere più brillante. Vedremo cosa succederà in campo tra poco, intanto facciamo qualche utile disamina sul match…

DIRETTA FOGNINI VAN DE ZANDSCHULP STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL MATCH DEL ROLAND GARROS 2022

La diretta tv di Fognini Van de Zandschulp potrebbe essere garantita da uno dei due canali di Eurosport: da capire quale e se ci sarà spazio per le immagini a dire il vero, perché siamo sul campo numero 6 e dipenderà anche dall’eventuale contemporanea con altri match più importanti. Ad ogni modo bisognerà selezionare Eurosport o Eurosport 2, ricordando che questa emittente fa parte anche del pacchetto DAZN e dunque gli abbonati a questa piattaforma potranno seguire il match dell’azzurro al Roland Garros 2022 anche in diretta streaming video, utilizzando i dispositivi compatibili. Infine, sul sito ufficiale www.rolandgarros.com troverete tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play aggiornato in tempo reale.

DIRETTA FOGNINI VAN DE ZANDSCHULP ROLAND GARROS 2022: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Fognini Van de Zandschulp ci farà compagnia tra poco: sarà il primo incrocio tra questi due giocatori, e dunque c’è anche interesse nel capire quale possa essere il piano tattico del match. Di sicuro possiamo dire che Fognini sia molto più abituato a giocare sulla terra rossa: è su questa superficie che il sanremese ha colto i migliori successi in carriera (su tutti il Masters 1000 di Montecarlo) e dove si esprime al meglio, mentre Van de Zandschulp è più tennista da campi duri potendo anche sfruttare la potenza del servizio.

Di Fabio si potrebbero dire tante cose, e più volte infatti le abbiamo dette: di come non sempre il talento sia stato accompagnato da una durezza mentale che gli avrebbe permesso molte più vittorie, di come con il passare del tempo abbia migliorato questo aspetto ma non sia mai davvero riuscito a rivaleggiare con i migliori (se non sporadicamente, ovviamente), di come però sia certamente stato un punto di riferimento per i giovani italiani che si sono affacciati sul circuito Atp negli ultimi anni, seguendo le orme di quello che è stato comunque un giocatore che ha segnato il passo. Per sua stessa ammissione, il Roland Garros 2022 potrebbe essere l’ultimo Slam parigino in carriera: sarebbe bello allora se proprio quest’anno arrivasse in fondo, ma vedremo…











