Diretta Fognini Zverev/ Roland Garros 2019 streaming video e tv, orario del match

Fognini Zverev è l’ottavo di finale al Roland Garros 2019: orario di inizio indicativo, diciamo tecnicamente non prima delle ore 15:00 di lunedì 3 giugno perchè prima bisognerà giocare una partita femminile e poi concludere quella tra Kei Nishikori e Benoit Paire, che sono 2-1 ma potrebbero proseguire a lungo. Sia come sia, il sanremese spera di prendersi il pass per i quarti che agli Open di Francia ha giocato soltanto otto anni fa; il tedesco invece era arrivato nei primi otto giusto nella scorsa edizione, lo aveva eliminato Dominic Thiem ma si era comunque visto un netto miglioramento sulla terra rossa. Tuttavia la testa di serie numero 5 non si è confermato: negli Slam deve ancora fare il reale salto di qualità, mentre in questa stagione non ha certo iniziato nel migliore dei modi pur avendo comunque ottenuto due finali Atp con un titolo. Vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Fognini Zverev, attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fognini Zverev dovrebbe essere su Eurosport 2, che è il canale che trasmette i match sul Suzanne Lenglen: appuntamento dunque al numero 211 del decoder di Sky ma consigliamo di tenere d’occhio anche Eurosport, con la possibilità che i due canali si passino la linea. Ci sarà anche la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video: bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone ed essere abbonati alla piattaforma Eurosport Player.

DIRETTA FOGNINI ZVEREV: RISULTATI E PRECEDENTI

Fognini Zverev al Roland Garros 2019 si gioca per la quarta volta: il giovane tedesco comanda per 2-1 ma è stato Fabio a vincere l’utimo incrocio, quello andato in scena negli ottavi di Montecarlo (7-6 6-1). Sulla terra del Principato il sanremese si è definitivamente consacrato, arrivando a vincere il primo Masters 1000 a quasi 32 anni: certo la carriera si avvia almeno verso la sua parte conclusiva ma, come successo ad alcuni colleghi, potrebbe essere proprio adesso che l’azzurro riuscirà a trovare i risultati migliori. Zverev invece di Masters 1000 ne ha già tre in bacheca, si è preso Roma dove due anni fa aveva eliminato proprio Fognini (6-3 6-3) che era reduce dalla vittoria sul numero 1 Andy Murray; tuttavia, come abbiamo già detto, negli Slam il tedesco del ’97 non è mai riuscito a fare il passo in più, quello cioè che gli permetta di arrivare costantemente in fondo e giocarsi i titoli. Certo anche grandi campioni (su tutti Roger Federer) sono diventati dominanti o anche solo vincenti non da adolescenti, ma chiaramente tutti gli addetti ai lavori si aspettano da Sasha il salto di qualità definitivo. Oggi però la speranza è che Fognini confermi il suo ottimo stato di forma e si regali i quarti di finale del Roland Garros 2019: tra poco vedremo se le cose andranno in questo modo…



