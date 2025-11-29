Diretta Forlì Bra streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live del match in Serie C, oggi sabato 29 novembre 2025

DIRETTA FORLÌ BRA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Arriviamo adesso all’angolo delle statistiche per la diretta di Forlì Bra, il nostro obiettivo è capire come le due squadre viaggiano a livello numerico in questo campionato e in base ad esse capire chi potrebbe essere la favorita per i tre punti messi in palio quest’oggi. Il Forlì si presenta con un’impronta molto aggressiva: 55% di possesso, 1,8 xG, 1,4 xA, e una media di 14 tiri totali, di cui 5,2 nello specchio. Il 62% delle occasioni nasce da attacchi centrali con inserimenti delle mezzali, mentre il baricentro alto (45 metri) permette 11 recuperi offensivi a gara. La squadra però soffre sulle transizioni: 1,3 xGA da ribaltamenti rapidi. Ai corner: 5,6 battuti, 4,9 concessi, segno di una pressione costante nella metà campo rivale.

Il Bra invece porta una struttura più ampia e diretta: 1,5 xG, 1,2 xGA, e un volume costruito per il 64% dalle fasce, dove la squadra trova molti cross e mezzo spazi utili. Difensivamente resiste bene nell’area piccola (3,4 tiri nello specchio concessi). Corner più contenuti (4,1 battuti, 5,8 concessi). Ci sarà sicuramente da divertirsi, ora via al commento live della diretta di Forlì Bra, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

FORLÌ BRA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Come sempre, la diretta Forlì Bra in tv sarà disponibile per gli abbonati su Sky Sport, anche attraverso la possibilità della diretta streaming video.

ROMAGNOLI PER USCIRE DAL TUNNEL

Lo Stadio Tullo Morgagni ospiterà alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, sabato 29 novembre 2025, la diretta Forlì Bra: partita che spicca per la brevità dei nomi delle due squadre, siamo nella sedicesima giornata del girone B del campionato di Serie C e gli obiettivi sono differenti per le due squadre, entrambe salite dalla scorsa Serie D.

Il Forlì, pur essendo una neopromossa, si è ritagliato uno spazio interessante in zona playoff, anche se dopo una eccellente prima parte di stagione sono arrivate tre sconfitte consecutive che stanno ridimensionando gli orizzonti di una squadra che adesso si trova ai margini della tanto ambita top 10.

Servirebbe una svolta per tornare a macinare punti, sulla carta ovviamente proprio oggi potrebbe essere l’occasione giusta, in casa contro il Bra che arriva da una preziosa vittoria contro il Pontedera, ma sta lottando in zona playout con 13 punti e ad oggi dovrebbe disputare gli spareggi per acciuffare la salvezza.

Ecco quindi che la diretta Forlì Bra potrebbe servire ai padroni di casa per porre fine al primo momento difficile del loro campionato, ma d’altro canto potrebbe anche essere una preziosa occasione per i piemontesi per provare a risalire posizioni in classifica. Obiettivi opposti, chi potrà dire di avere fatto un passo avanti al termine del match?

PROBABILI FORMAZIONI FORLÌ BRA

Alessandro Miramari potrebbe puntare su Coveri, in gol settimana scorsa, se volesse cambiare qualcosa nel suo tridente d’attacco schierato secondo il modulo 4-3-3 nelle probabili formazioni per la diretta Forlì Bra. Procedendo a ritroso, per i romagnoli sono giocatori determinanti Menarini nel cuore del trio di centrocampo e capitan Saporetti come leader della difesa a quattro davanti al portiere Martelli.

Nel Bra di mister Fabio Nisticò è squalificato Menicucci, ma il titolare in porta sarebbe comunque stato Renzetti. Il modulo dei piemontesi è il 3-5-2, con De Santis a comandare la difesa a tre e Maressa perno del centrocampo a cinque, che conterà su Cucciniello e capitan Pautassi come esterni. Infine, la coppia d’attacco titolare potrebbe essere formata oggi da Baldini e Di Biase.

PRONOSTICO E QUOTE

I padroni di casa partono nettamente favoriti nel pronostico sulla diretta Forlì Bra, che infatti vede “avanti” il segno 1 a 1,60, mentre in caso di pareggio avremo una quota 3,45 ed infine un colpaccio piemontese verrebbe valutato 5,00 volte la posta sul segno 2.