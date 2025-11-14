Serie C, Diretta Forlì Campobasso, streaming video tv: gli ospiti sono solamente a -3 rispetto ai diretti avversari di questa giornata (14 novembre 2025)

DIRETTA FORLÌ CAMPOBASSO (RISULTATO 2-0): PRIMO TEMPO

Calcio di rigore per il Forlì con Celesia che a terra Farinelli. Petrelli è pronto a abbattere, ma il campo basso si gioca la prima card FVS. Il check è terminato con il rigore confermato. Petrelli, dopo diversi minuti sul dischetto, non perde la concentrazione e spiazza il portiere, portando i vantaggi suoi.

Cartellino giallo, per Cavallini, reo di aver fatto un brutto intervento ai danni di Parisi. Forlì vicinissimo al raddoppio con Farinelli che però vede le sue gioie spegnersi sulla traversa dopo un tiro al volo. La rete è nell’aria ed ecco che Franzolini trova il 2-0. (Marco Genduso)

DIRETTA FORLÌ CAMPOBASSO (RISULTATO 0-0): PRIMO TEMPO

Comincia la sfida tra Forlì e Campobasso. Ci prova la squadra padrona di casa con il numero 10 Macri che serve il compagno Cavallini senza che però possa trovare la porta.

Occasionissima per il Forlì con Cavallini che trova in mezzo Petrelli che spara fuori da posizione ravvicinata. Colpo di testa da parte di Petrelli con il portiere Tantalocchi che blocca. (Marco Genduso)

DIRETTA FORLÌ CAMPOBASSO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Vediamo un po’ di numeri prima di immergerci nel rettangolo verde della diretta di Forlì Campobasso, in questo modo capiremo chi tra queste due realtà avrà le maggiori possibilità di portare a casa il risultato e in questo modo i trend ci faranno capire anche che tipo di partita aspettarci. Il Forlì si conferma una delle squadre più solide del girone: 53% di possesso, 1,6 xG, 1,2 xA, e una difesa compatta (0,8 xGA, 3,0 tiri concessi nello specchio). Il 62% delle azioni offensive nasce dal corridoio sinistro, mentre il 35% delle reti arriva da piazzato, segno di una grande cura sulle situazioni fisse.

Il Campobasso risponde con ritmo e personalità: 55% di possesso, 1,9 xG, 1,5 xA, e una media di 11,2 km percorsi per giocatore. Il 41% dei gol arriva nei primi 30 minuti, frutto di partenze forti e pressing alto. Sul piano atletico, equilibrio, ma più duelli vinti dai molisani (56% contro 50%). Ora via al commento live della diretta di Forlì Campobasso, il fischio di inizio è alle porte cosi come il nostro commento live! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA FORLÌ CAMPOBASSO, STREAMING VIDEO

Siete interessati ad assistere alla diretta Forlì Campobasso? Allora l’unica possibilità è abbonarvi al pacchetto Calcio di Sky. Per quanto riguarda invece la diretta streaming dovete scaricare l’applicazione di Sky Go.

CHI AVRÀ LA MEGLIO?

Tre punti di differenza tra questi due club che si sfidano in questa 14esima giornata. Stiamo parlando della diretta Forlì Campobasso, in programma venerdì 14 novembre 2025 alle ore 20:30 presso lo Stadio Tullo Morgagni.

Il Forlì, con la sconfitta per 1-0 contro la Juventus Next Gen, ha interrotto la striscia positiva di cinque partite di campionato senza perdere, composto dalle vittorie contro Guidonia, Torres e Livorno oltre ai pareggi con Ternana e Pineto.

Il Campobasso non vince ironia della sorte dall’1-0 con la Juventus Next Gen, che come detto è l’ultima partita del Forlì. I rossoblu però da lì in poi hanno pareggiato contro Rimini e Sambenedettese più la sconfitta con l’Arezzo.

LE PROBABILI FORMAZIONI FORLÌ CAMPOBASSO

Il Forlì giocherà con il modulo 4-3-3. In porta ci sarà Martelli con Manetti, Pellizzari, Elia e Spinelli in difesa. Nella zona nevralgica del campo troveremo Franzolini, Menarini e De Risio con Macri, Petrelli e Farinelli in attacco.

Il Campobasso risponderà con lo stesso identico assetto tattico. Tra i pali Tantalochi, protetto dal quartetto Pierno, Celesia, Papini e Cristallo. A centrocampo spazio a Gargiulo, Cerretelli e Gala con Leonetti, Magnaghi e Bifulco davanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FORLÌ CAMPOBASSO

Il successo del Forlì è offerto a 2.15, meno rispetto a 3.15 del pareggio e il 2 fisso in favore di Campobasso. Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.20 e 1.57.