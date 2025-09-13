Tutte le informazioni sulla diretta Forlì Gubbio, la situazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, e pronostico finale

DIRETTA FORLÌ GUBBIO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Prendiamo i numeri e vediamo insieme chi nella diretta di Forlì Gubbio può avere il benestare delle statistiche per portare a casa i tre punti. Questa infatti è la nostra rubrica dove analizziamo attraverso i dati i trend delle due squadre. Cercando di capire quale mossa o che tipo di giocata può mettere in difficoltà l’avversario. Il Forlì si presenta con una produttività offensiva contenuta: segna in media 1 gol a partita, ma fa dell’equilibrio difensivo il suo punto di forza, con appena 0,5 reti incassate a incontro. La squadra sembra gestire con ordine la retroguardia e limitare gli spazi.

DIRETTA/ Siracusa Benevento (risultato 0-0) streaming: Bonucci protagonista! (Serie C, 13 settembre 2025)

Il Gubbio, invece, riesce a trovare il gol in ogni match (1 gpg) ed è leggermente più vulnerabile dietro, concedendo circa 0,67 reti. È una sfida che si preannuncia tatticamente chiusa: pochi spazi, massimo rigore difensivo e chi saprà sfruttare meglio le occasioni potrebbe prevalere. Sembra dunque una partita dall’alto tasso di tecnicismo, sarà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Forlì Gubbio, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Picerno Casarano (risultato 0-2) video streaming tv: doppietta! (Serie C, 13 settembre 2025)

Diretta Forlì Gubbio streaming video, come seguire la partita

Come sempre le partite della Serie C sono trasmesse per tutti i clienti Sky Sport e la diretta Forlì Gubbio non fa eccezione, infatti la sfida delle 17.30 sarà disponibile per tutti gli abbonati ai canali Sky Sport e Sky Sport Calcio, dove sarà trasmessa insieme alle altre nella Diretta Gol, ma anche in streaming attraverso i servizi di SkyGo e NowTv.

I biancorossi sognano un altro grande colpo

Uno dei big match previsti per la quarta giornata del girone B di Serie C è la diretta Forlì Gubbio dove si sfideranno una neopromossa e una squadra che nelle ultime stagioni sta provando a tornare in Serie B, i biancorossi però hanno approcciato alla stagione nel migliore dei modi e sono riusciti a vincere le ultime due partite, anche contro squadre più esperte come nel 1-2 in casa della Sambenedettese, ottenendo così 6 punti.

DIRETTA/ Catanzaro Carrarese (risultato 0-0) video streaming tv: infortunio! (Serie B, 13 settembre 2025)

Dall’altra parte invece i rossoblù hanno visto il loro percorso verso la vetta della classifica rallentato da qualche prestazione non troppo convincente e nella quale sono stati lasciati per strada punti che alla fine della stagione potrebbero anche risultare importanti, un buon risultato è stato invece il pareggio 1-1 in casa contro il Perugia arrivato in una partita dominata.

Formazioni Forlì Gubbio, probabili protagonisti della sfida

Alessandro Miramari e Domenico Di Carlo, i due tecnici rispettivamente dei romagnoli e degli umbri, non interverranno troppo sulle formazioni viste nell’ultima uscita ed è quindi facile ipotizzare le probabili formazioni, 4-4-2 per i rossoblù con Martelli come portiere, Manetti, Saporetti, Elia e Cavallini i difensori, Saporetti, Menarini, Scorza e Farinelli i centrocampisti, Macri e Manuzzi gli attaccanti. Rossoblù che invece proporranno nuovamente il 3-4-1-2 con Bagnolini tra i pali, Di Bitonto, Signorini e Fazzi come difensori, Podda e Zallu sulle fasce con Carraro e Djankpata a completare il reparto, Hraiech il trequartista in supporto di Tommasini e Spina coppia d’attacco.

Forlì Gubbio, pronostico finale

Nonostante l’obiettivo dei rossoblù sia quello di tornare a vincere per riuscire così anche a superare gli avversari in classifica, la diretta Forlì Gubbio è molto facile che finisca con un altro pareggio per entrambe le formazioni, i biancorossi infatti non hanno intenzione di perdere ma vogliono continuare il loro buon momento e tenersi stretto la posizione avanzata a cui sono arrivati in queste prime giornate. Per la squadra umbra come detto l’obiettivo è tornare alla vittoria ma la difficoltà nel mantenere la propria porta inviolata potrebbe rendere difficile ottenere i tre punti.