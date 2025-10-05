Diretta Forlì Guidonia streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 5 ottobre 2025

DIRETTA FORLÌ GUIDONIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Numeri alla mano per capire nella diretta di Forlì Guidonia quale delle due squadre avrà il favore del pronostico in questa sfida, cercando anche di poter vedere numeri che poi si andranno a concretizzare in ottica realizzativa. Il Forlì si presenta con un’identità ben definita: possesso medio al 53%, precisione all’81% e un xG di 1.25, con 13 tiri a partita. Difensivamente concede 10 conclusioni ma subisce pochi cartellini (1.8 gialli a gara).

DIRETTA/ Pontedera Forlì (risultato finale 2-1): Franzolini, poi Vitali! (Serie C, 27 settembre 2025)

Il Guidonia, invece, è squadra di corsa e sacrificio: percorre oltre 110 km a partita, possesso più basso (46%) e precisione al 75%. Produce poco (xG 0.90, 9 tiri di media), ma sa sfruttare i piazzati: 6 corner a gara e il 40% delle reti da calci da fermo. Confronto tra la maggiore organizzazione tecnica del Forlì e la grinta dei laziali. Adesso via al commento live della diretta di Forli Guidonia, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Video Forlì Vis Pesaro (3-1)/ Gol e highlights: tris biancorosso, +3 di casa!

FORLÌ GUIDONIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Forlì Guidonia in tv, come in tutti gli incontri di Serie C, sarà per gli abbonati Sky sui canali della televisione satellitare o anche Sky Go o Now Tv, quindi i servizi per la diretta streaming video.

FORLÌ GUIDONIA: NEOPROMOSSE AMBIZIOSE

Alle ore 17.30 potremo seguire la diretta Forlì Guidonia, che ci farà compagnia dallo Stadio Tullo Morgagni della città romagnola oggi, domenica 5 ottobre 2025, per l’ottava giornata del girone B del campionato di Serie C. Si affrontano due neo promosse che hanno cominciato bene il campionato e potrebbero pensare a qualcosa più della salvezza.

DIRETTA/ Forlì Vis Pesaro (risultato finale 3-1): magia di Macrì, Petrelli tris! (Serie C, 23 settembre 2025)

Il Forlì arriva dalla sconfitta sul campo del Pontedera, ma 9 punti in classifica sono un bottino comunque più che dignitoso, più di un punto di media a partita per una neopromossa. Non ci sono mezze misure quando gioca il Forlì: tre vittorie e quattro sconfitte, ma possiamo dire che mister Alessandro Miramari stia facendo bene il suo lavoro.

Il discorso vale evidentemente anche per i laziali del Guidonia, che anzi con tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte hanno pure un punto in più all’attivo rispetto al Forlì. Anche gli ospiti però arrivano da una sconfitta, incassata sul campo del Bra settimana scorsa in un altro match fra due promosse dalla Serie D.

Resta un giudizio positivo, ma certamente oggi nella diretta Forlì Guidonia sarebbe importante per entrambe riuscire a ripartire. Chi vince si consoliderebbe in zona playoff, una nuova sconfitta invece potrebbe imporre di guardarsi alle spalle. Senza esagerare perché siamo a inizio ottobre, potrebbe però essere già un bivio per il cammino stagionale…

PROBABILI FORMAZIONI FORLÌ GUIDONIA

Scopriremo presto se Alessandro Miramari cambierà qualcosa nel suo 4-3-3, per le probabili formazioni della diretta Forlì Guidonia indichiamo in porta Martelli, con la linea difensiva a quattro formata da Manetti, Pellizzari, Elia ed Ercolani; a centrocampo il terzetto formato da Scorza, Menarini e De Risio, infine nell’attacco titolare del Forlì potrebbero trovare posto le ali Macrì e Farinelli ai fianchi del centravanti Manuzzi.

Ciro Ginestra dovrebbe invece replicare con un 3-5-2 per il suo Guidonia. Abbozzando il possibile undici titolare, indichiamo i difensori Malomo, Cristini ed Esempio davanti al portiere Mazzi; a centrocampo Sannipoli con Mastrantonio e Santoro ai suoi fianchi più gli esterni Zappella ed Errico, infine la coppia d’attacco dei laziali potrebbe prevedere dal primo minuto Spavone e Bernardotto.

PRONOSTICO E QUOTE

Leggero vantaggio per i padroni di casa romagnoli nel pronostico secondo le quote Snai sulla diretta Forlì Guidonia. Un successo casalingo varrebbe 2,20 volte la posta, contro il 2,95 per l’affermazione ospite ed infine il 3,20 sul pareggio, che vi darebbe la vincita più alta.