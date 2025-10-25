Diretta Forlì Pineto streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA FORLÌ PINETO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Le statistiche della diretta di Forlì Pineto nascondono un sottobosco di spunti che sarà interessante osservare prima del fischio iniziale, perciò mettetevi comodi e vediamo un po’ di dati: il Forlì continua a sorprendere per concretezza: 1,5 xG, 1,2 xA, e una media di 0,9 xGA, con il 79% delle azioni difensive concluse con successo. Il 65% dei suoi gol nasce da situazioni di palla ferma, segno di un’ottima organizzazione sulle palle inattive. Il Pineto, invece, è una squadra di ritmo e transizione: 46% di possesso, ma 1,6 xG e 13 recuperi palla nella metà campo avversaria.

DIRETTA/ Pineto Perugia (risultato finale 3-0): la chiude Marrancone! (Serie C, oggi 19 ottobre 2025)

I suoi gol arrivano soprattutto nei finali (42% dopo il 70’), dove la condizione atletica fa la differenza (10,8 km percorsi per giocatore). Sul piano disciplinare, il Forlì è più ordinato (1,9 gialli di media contro 3,1 degli abruzzesi), ma commette più falli tattici centrali per interrompere le ripartenze. Adesso via al commento live della diretta di Forlì Pineto, il fischio di inizio è vicino e noi non perderemo nesuna azione degna di nota! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Torres Forlì (risultato finale 0-2): emiliani vittoriosi (Serie C, 17 ottobre 2025)

COME SEGUIRE FORLÌ PINETO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Forlì Pineto, per quanto riguarda la messa in onda tv, sarà si canali di Sky Sport per tutti gli abbonati, con diretta streaming video affidata a Now.

FORLÌ PINETO: SIAMO IN ZONA PLAYOFF!

Molto interessante la diretta Forlì Pineto, una partita che si gioca in prima serata – alle ore 20:30 – sabato 25 ottobre, nel programma dell’undicesima giornata per il girone B di Serie C 2025-2026. Sono in campo due squadre che potremmo definire outsider, che però sono molto credibili e infatti navigano in zona playoff.

Fa meglio il Forlì, anche rispetto alle sue ambizioni: parliamo di una squadra neopromossa, che nelle ultime tre giornate ha raccolto 7 punti andando a fermare la Ternana e battendo il Guidonia in casa e la Torres in trasferta, sono 16 i punti della compagine romagnola che potrebbe sognare la fase nazionale della post season.

Video Forli Ternana (1-1)/ Gol e highlights: pareggio amaro!

Buon periodo però anche per il Pineto, ormai una piacevole realtà in questo girone: gli abruzzesi domenica scorsa hanno demolito il Perugia, a oggi non è un risultato eclatante per la crisi del Grifone ma già otto giorni prima era arrivato un altro 3-0 al Livorno, dunque la squadra si è ripresa da un momento di flessione.

Adesso arriva questa intrigante diretta Forlì Pineto a dirci se una delle due potrà fare un ulteriore passo avanti, in caso di vittoria abruzzese sarebbe anche sorpasso in classifica e allora c’è una motivazione extra in una partita della quale dobbiamo anche analizzare le probabili formazioni con le scelte di campo.

PROBABILI FORMAZIONI FORLÌ PINETO

Iniziamo con il dire che c’è Menarini squalificato nella diretta Forlì Pineto, assenza importante per Alessandro Miramari che per sostituirlo pensa a Scorza o Ripani confermando invece De Risio e Franzolini in mezzo al campo, difesa classica con Elia e Lorenzo Saporetti davanti a Martelli e due terzini che saranno Manetti e Giacomo Graziani (o Spinelli), nel tridente offensivo invece come sempre ci sono Simone Saporetti e Manuzzi che cercano spazio, ma Macrì e Petrelli restano favoriti rispettivamente a destra e al centro della linea, mentre Farinelli dovrebbe regolarmente giocare a sinistra.

Problemi in attacco non indifferenti per Ivan Tisci, nel Pineto sono out Iaccarino e Mastropietro: ballottaggio tra D’Andrea e Tupone per il ruolo di prima punta, invece Marrancone potrebbe giocare da trequartista con Bruzzaniti qualora Schirone venisse riportato in mezzo al campo, dove sostituirebbe Nebuloso piazzandosi al fianco di Lombardi e Germinario. Anche gli abruzzesi giocano con la difesa a quattro, in questo caso dovrebbero essere ancora Frare e Postiglione a fare i centrali mentre Baggi e Borsoi sono i due elementi che corrono sulle fasce, in porta per il Pineto avremo Tonti.

PRONOSTICO E QUOTE FORLÌ PINETO

Volendo tracciare un pronostico sulla diretta Forlì Pineto ci possiamo affidare alle previsioni dell’agenzia Sisal, con le sue quote che parlano di una partita equilibrata visto che la vittoria dei romagnoli, che sono favoriti, vale 2,30 volte la posta in palio che è una quota non bassa e non distante dal valore di 3,10 volte la giocata posto sul segno 2 per il successo degli abruzzesi, infine il segno X vale 3,00 volte quanto messo sul tavolo.