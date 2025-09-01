Diretta Forlì Ravenna, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Tullo Morgagni per la seconda giornata di Serie C 2025/2026 girone B.

DIRETTA FORLì RAVENNA, I BIANCOROSSI OSPITANO I GIALLOROSSI

Inizia lunedì 1 settembre 2025 alle ore 20:30 la diretta Forlì Ravenna. Presso lo Stadio Tullo Morgagni va in scena un derby, il primo del girone B, tra due compagini emiliane dopo aver ricevuto l’ok per giocare su questo campo solamente nei giorni scorsi. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha dato il suo benestare dopo quello della Commissione tecnica di vigilanza.

Diretta Guidonia Pineto/ Streaming video tv: entrambe inseguono il successo! (Serie C, 1 settembre 2025)

Entrambe le squadre hanno affrontato un primo impegno in Coppa Italia Serie C alla vigilia del campionato vero e proprio superando nei trentaduesimi di finale rispettivamente in trasferta la Virtus Verona ed in casa il Cittadella ma le cose sono poi andate diversamente una volta cominciata la competizione principale da affrontare quest’anno.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score dei posticipi (2^ giornata, oggi 1 settembre 2025)

I biancorossi sono reduci dalla sconfitta di misura rimediata lo scorso weekend contro l’Arezzo, quando non sono riusciti a rimontare la rete segnata da Tavernelli all’inizio del secondo tempo. I nuovi entrati Pellizzari, Coveri e Manuzzi non sono stati capaci di offrire il contributo sperato così da fare in modo che la squadra potesse quantomeno pervenire al pareggio.

I giallorossi hanno invece lottato e vinto tra le mura amiche contro il Campobasso nella prima giornata del torneo. La doppietta siglata da Tenkorang, intervallata dal gol segnato da Motti, si è rivelata essere decisiva per superare i rossoblu a cui non sono bastate le reti firmate da Leonetti nel primo tempo e da Magnaghi poi nel recupero.

Video Cosenza Salernitana (1-2)/ Gol e highlights: Inglese completa la rimonta! (Serie C, 31 agosto 2025)

DIRETTA FORLI’ RAVENNA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Pur non avendo ancora comunicato un canale di riferimento su cui trasmettere questa partita, la diretta Forlì Ravenna sarà proposta da Sky. Gli abbonati all’emittente satellitare potranno dunque vedere la gara senza andare allo stadio ed al momento è sicuro che sarà disponibile in streaming attraverso l’applicazione di Sky Go.

DIRETTA FORLI’ RAVENNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Se pensiamo alle probabili formazioni della diretta Forlì Ravenna andiamo a riprendere i recenti schieramenti utilizzati dai due allenatori delle squadre impegnate in campo questa sera. Il tecnico Miramari dovrebbe utilizzare di nuovo il 4-3-3 con Martelli, Manetti, Saporetti, Elia e Cavallini, Macrì, Menarini e Scorza, S. Saporetti, Petrelli e Farinelli come tridente offensivo per i biancorossi dal’inizio. Il modulo 3-5-2 con Anacoura in porta, Scaringi, Esposito e Solini, Corsinelli, Tenkorang, Rossetti, Di Marco e Rrapaj, Spini e Motti come coppia d’attacco sarà invece quello scelto da mister Marchionni per i suoi giallorossi.

DIRETTA FORLI’ RAVENNA, LE QUOTE

La squadra favorita per l’esito finale della diretta Forlì Ravenna secondo le quote fornite dai bookmakers nei giorni antecedenti al match è senza dubbio la compagine di casa. Sia per Goldbet che per Lottomatica infatti la vittoria dei biancorossi è fissata a 2.25 mentre le possibilità di successo sono più deboli per gli ospiti, con il segno 2 pagato a 3.00. Il pareggio è alla vigilia la soluzione meno probabile per la chiusura di questo incontro con l’x quotato a 3.15.