Serie C, Diretta Forlì Ternana, streaming video tv: una partita tra due club che hanno fatto particolarmente bene finora (11 ottobre 2025)

DIRETTA FORLI TERNANA (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Avvio sorprendente nella diretta di Forlì Ternana, con il risultato ancora fermo sullo 0-0, ma con i padroni di casa che stanno disputando un ottimo inizio di gara, ribaltando le aspettative della vigilia. In molti si attendevano un dominio territoriale da parte degli umbri, ma è invece il Forlì a partire con più convinzione, sostenuto da un atteggiamento aggressivo e da una buona organizzazione tattica.

Video Forlì Guidonia (1-0)/ Gol e highlights: Petrelli firma il successo! (Serie C, 5 ottobre 2025)

La prima vera occasione del match arriva proprio dai biancorossi: Manetti lavora un ottimo pallone sulla destra, si libera del suo marcatore e mette in mezzo un cross teso dopo che l’area di rigore è stata riempita a dovere. Le punte, però, mancano l’impatto per questione di centimetri e il pallone attraversa pericolosamente tutto lo specchio della porta senza che nessuno riesca a deviarlo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Forlì Guidonia (risultato finale 1-0): Petrelli firma il vantaggio! (Serie C, oggi 5 ottobre 2025)

DIRETTA FORLÌ TERNANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo insieme le statistiche della diretta di Forlì Ternana, visto che abbiamo ancora qua.che attimo prima del fischio di inizio, sarà un piacere capire chi tra queste due squadre avrà il favore dei pronostici scientifici. Il Forlì ha costruito le proprie fortune sulla solidità casalinga: 4 clean sheet consecutivi in casa e un possesso palla molto equilibrato (51% medio). Tuttavia, la squadra romagnola tende a chiudersi troppo nei finali, dove subisce il 60% dei gol complessivi.

La Ternana, appena retrocessa dalla Serie B, mostra una qualità superiore ma fatica a concretizzare: 1,7 xG prodotti a fronte di 1,1 gol segnati di media. Le “Fere” primeggiano nel recupero palla (12,5 palloni rubati nella metà campo offensiva) e nei tiri da fuori (25% dei gol arrivano da oltre i 20 metri). Sarà un confronto tra una squadra operaia e una più tecnica: se il Forlì saprà mantenere compattezza, la Ternana dovrà alzare i ritmi per evitare un’altra gara bloccata. Adesso via al commento live della diretta di Forlì Ternana, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Ternana Pineto (risultato finale 2-1): la decide Dubickas! (Serie C, 4 ottobre 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA FORLÌ TERNANA, STREAMING VIDEO

Se avete deciso di voler vedere la diretta Forlì Ternana, allora vi consiglia caldamente di abbonarvi a Sky. Così facendo potrete anche vedere la diretta streaming sull’applicazione Sky Go.

GARA INTERESSANTE

Una sfida virtualmente da zona playoff per quanto riguarda la diretta Forlì Ternana. I padroni di casa, ottavi a 12 punti, rincorrono gli ospiti che vantano una lunghezza in più al quinto posto. Si giocherà sabato 11 ottobre 2025 alle ore 17:30.

Partiamo col dire che il Forlì non ha mai pareggiato in otto partite di Serie C. Infatti in questa stagione sono arrivate quattro sconfitte e altrettanti vittorie, tra cui l’ultima gara disputata in campionato contro il Guidonia in casa.

La Ternana ha riscattato la sconfitta con il Ravenna grazie al 2-1 inflitto al Pineto. I verderossi aveva iniziato la stagione con ben due sconfitte senza segnare con Livorno e Ascoli, salvo poi rialzare la china e collezionare 13 punti.

LE PROBABILI FORMAZIONI FORLÌ TERNANA

Il Forlì giocherà con il modulo 4-3-3 con Martelli in porta, difesa a quattro composta da Manetti, Elia, Pellizzari e Cavallini. A centrocampo spazio al terzetto Franzolini, Menarini e De Risio mentre Macrì, Farinelli e Petrelli in attacco.

La Ternana invece replicherà con l’assetto tattico 3-4-1-2. Tra i pali D’Alterio, protetto da Meccariello, Capuano e Martella. Agiranno da esterni Donati e Ndrecka con Tripi e Vallocchia in media. In avanti Garetto e Ferrante con Leonardi in avanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FORLÌ TERNANA

Andiamo a vedere ora le quote per le scommesse con il Forlì sfavorito a 3.15 rispetto ai 2.25 della Ternana e il pareggio a 3.00. Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.35 e 1.48.