Serie C, Diretta Forlì Vis Pesaro, streaming video tv: alla ricerca di un sorriso di martedì dopo i passi falsi dello scorso turno (23 settembre 2025)

DIRETTA FORLÌ VIS PESARO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Forlì Vis Pesaro? Diamo un’occhiata a quelle che saranno le statistiche che più ci danno un’idea sui trend che andremo a evidenziare nel corso della partita. Questo ci potrà dare una grossa mano su chi può definirsi la favorita per la vittoria finale. Per questo diamo il via alla nostra classica rubrica. Il Forlì ha costruito buona parte dei suoi risultati sulla fase offensiva: produce in media 14 tiri totali a partita e converte circa il 12% delle occasioni create, dati superiori alla media del girone.

La Vis Pesaro si presenta invece con una statistica significativa: è una delle squadre che batte più calci d’angolo, con 5,5 corner di media a gara, ma al tempo stesso ha una difesa che soffre sulle palle inattive, avendo incassato già 6 gol da fermo. Forlì leggermente più solido sul piano atletico (oltre 107 km percorsi a gara contro i 103 della Vis), ma i marchigiani sanno sfruttare bene le fasce. Detto questo passiamo al prossimo aggiornamento della diretta di Forli Vis Pesaro, il prossimo sarà finalmente dedicato al commento live che potrete seguire ovviamente in nostra compagnia. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA FORLÌ VIS PESARO, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Forlì Vis Pesaro e tutte le altre gare di Serie C? Allora dovrete farlo abbonandovi a Sky, pacchetto Calcio, e volendo seguirla in diretta streaming tramite l’applicazione.

FORLÌ VIS PESARO, C’È CHI PAREGGIA SPESSO E CHI MAI…

L’ultimo turno non ha regalato una vittoria a nessuna delle due e adesso la diretta Forlì Vis Pesaro potrebbe essere l’opportunità perfetta per rilanciarsi in questo martedì 23 settembre 2025 alle ore 18:30 allo stadio Morgagni.

Il Forlì ha avuto solo alti e bassi fin qui e a testimoniarlo sono gli zero pareggi in sei partite, a partire dalla vittoria in Coppa Italia Serie C con la Virtus Verona. In campionato ecco tre sconfitte (Arezzo, Gubbio e Rimini) più Ravenna e Sambenedettese.

La Vis Pesaro invece ha pareggiato ben tre volte vale a dire contro Pineto, Rimini e Pianese. L’unica vittoria è stata quella per 3-0 con il Livorno con due sconfitte fino a questo momento ovvero in Coppa Italia Serie C con la Sambenedettese e Arezzo in Serie C.

LE PROBABILI FORMAZIONI FORLÌ VIS PESARO

Il Forlì giocherà con il modulo 4-3-3 con Martelli in porta, pacchetto arretrato composta da Manetti, Saporetti, Elia e Cavallini mentre a centrocampo ecco Macri, Merini e De Risio. In attacco Coveri, Petrelli e Farinelli.

La Vis Pesaro si disporrà invece con l’assetto tattico 3-4-1-2. Tra i pali Pozzi con Ceccacci, Tonucci e Zola in difesa. Agiranno da esterni Tavernaro e Vezzosi mentre Paganini e Pucciarelli in mediana con Di Paola dietro a Nicastro e Stabile.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FORLÌ VIS PESARO

Seppur di poco, la Vis Pesaro è dato a 2.60 dai bookmakers contro i 2.77 del Forlì con pareggio a 3.00. Gol e No Gol rispettivamente a 2.07 e 1.65.