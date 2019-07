Diretta Formula 1/ F1 Gara live: vincitore e podio (Gp Germania 2019)

Oggi 28 luglio 2019 ci attende una grande domenica tutta dedicata alla Formula 1 , in diretta dallo storico circuito di Hockenheim, per il Gran Premio della Germania 2019, undicesimo appuntamento del mondiale iridato. Siamo quindi in attesa di vivere uno dei banchi di prova più attesi di tutto la stagione, in una delle piste più care agli appassionati europei, che ben ricordano tutte le mirabolanti prove vissute negli ultimi cinquant’anni (il Gp di Germania venne messo in calendario della Formula 1 stabilmente dal 1952). Diciamo subito quindi a tutti i fan, che la partenza della gara oggi avrà luogo alle ore 15.10, un orario ormai diventato abituale per la diretta della Formula 1 sul continente. Dovremo quindi attendere ancora qualche ora per lo spettacolo sulla pista di Hockenheim: i nomi da tenere d’occhio sono quasi sempre gli stessi, anche se l’asfalto tedesco certo non si può dire che non ci abbia regalato colpi di scena incredibili, come ben ci ricorda il Gp di Germania solo dell’anno scorso. Occhi puntati quindi sul padrone di casa Sebastian Vettel, che ha dimostrato grandi cose già nel venerdi delle prove libere, ma pure sul suo compagno di squadra in Ferrari Leclerc, che ci ha fatto emozionare nelle ultime prove del mondiale della Formula 1. Primi avversari le monoposto tedesche di Hamilton e Bottas, ma pure le Redbull di Verstappen e Gasly che pure non sono apparse al top in questo weekend ad Hocknheim.

DIRETTA FORMULA 1: LE QUALIFICHE

Nelle qualifiche del Gran Premio di Germania 2019, la Formula 1 ha assistito nuovamente alla pole position di uno scatenato Lewis Hamilton che ha piazzato le ruote davanti a Max Verstappen, bravo a frapporsi tra il dominatore della stagione e l’altra Mercedes di Valtteri Bottas. Sarà invece una domenica difficile per la Ferrari: c’era la possibilità concreta di prendersi la pole position visto il grande passo tenuto nelle prove libere, invece i problemi tecnici hanno frenato prima Sebastian Vettel, peraltro già nel Q1 e dunque costringendolo a una rimonta furente con le speranze di vittoria ridotte al lumicino, poi Charles Leclerc che nel corso del Q3 non ha nemmeno girato. Dunque sarà una gara di rincorsa per la scuderia di Maranello: chissà che proprio oggi possa arrivare la prima vittoria della stagione in una situazione francamente molto complessa, la Mercedes comunque gestisce un vantaggio enorme e, in questo momento, un passo falso non sarebbe certamente un problema a patto che non si ripeta.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI HOCKENHEIM

In attesa che si spengano i semafori rossi per la gara de Gp di Germania 2019, diamo alcune importanti informazioni tecniche per seguire al meglio la diretta della Formula 1 sulla pista di Hockenheim oggi. Ricordato che non sempre la prova tedesca del mondiale di F1 ha avuto qui luogo (nota l’alternanza co il Nurburgring, sede di ben 37 Gp), va quindi detto che il tracciato posto nel nord del land tedesco del Baden Wuttenberg è tornato ad ospitare stabilmente (pur con qualche sporadica eccezione) la gara solo nel 1977 e nella sua lunghissima storia ha ovviamente subito importasti modifiche. Il tracciato attuale comunque conta 4.574 km totali, comprensivi di di ben 17 curve: considerano che saranno 67 i giri da percorrere ecco che saranno complessivamente 306.458 i km coperti durante la gara di quest’oggi. Va poi aggiunto che nella sua storia, il tracciato ha subito importanti modifiche specialmente volte a rendere più sicuro e meno veloce il percorso: a ciò si è poi aggiunta una importante opera di disboscamento, atta a favorire costruzione di nuove tribune più ampie e per l’inserimento di spazi pubblicitari, che altrimenti sarebbero risultati poco visibili. E’ stato poi dal 2001 che si è ricominciato a impiantare nuovi alberi intorno al tracciato: da qui la scelta di eliminare un tratto (tra curva 2 e la vecchia variante Senna) per fini di rimboschimento.

DIRETTA FORMULA 1: LE INFO TECNICHE

Nonostante i forti stravolgimenti in passato che hanno sollevato parecchi critiche da parte di piloti e appassionati, il tracciato di Hokenheim rimane uno dei più classici dei mondiale della Formula 1. Rispetto al tracciato originale, estremamente veloce, ora la pista presenta chicane e curvoni abbastanza lenti, che quindi impegneranno non poco l’impianto frenante, anche nella gara di oggi e non a caso gli esperti della Brembo hanno classificato il Gp di Germania 2019 tra i più impegnativi per i loro sistemi, con grado 4 nella scala da 1 a 5. In soccorso a tutte le vetture comunque verranno oggi anche i lunghi rettilinei che daranno fiato ai sistemi oggi molto provati: attenzione però in caso di pioggia, perché il brusco calo delle temperature potrebbe al contrario non far funzionare al meglio i freni, non sufficientemente in temperatura in questi tratti della pista. Tra i tanti elementi da tenere d’occhio ecco di certo la curva 6: al termine di un lungo rettilineo infatti le monoposto di formula 1 registreranno una velocità di circa 329 km/h e passeranno a 65 km7h in tale tratto in soli 2,9 secondi. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Germania 2019 sul circuito di Hockenheim sta per cominciare…



