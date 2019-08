Diretta Formula 1/ F1 Gara live: vincitore e podio (Gp Ungheria 2019)

Mentre cresce l’attesa per il Gp Ungheria 2019 di Formula 1, che scatta alle ore 15:10 di domenica 4 agosto, presentiamo alcune informazioni tecniche legate allo storico circuito dell’Hungaroring. La pista prevede 16 curve, ma anche dei lunghi rettilinei sui quali è possibile aprire il gas e provare, nel caso sia possibile, a sfruttare la scia e il DRS per effettuare sorpassi. In particolar modo dopo la curva 16, quella che immette sul traguardo, c’è un rettilineo davvero lunghissimo prima di curva 1 ma altri tratti utili sono quelli tra curva 4 e curva 5 e poi ancora il settore tra curva 14 e curva 15. La bravura del pilota e la gestione delle gomme sono invece fattori che emergeranno nel tratto guidato: in particolar modo bisognerà fare attenzione dopo curva 14, quando ci sarà una curva a gomito verso sinistra e subito dopo un curvone verso destra arrivando al traguardo. Si tratta dunque di un circuito, questo del Gp Ungheria 2019 di Formula 1, che potrebbe premiare in particolar modo la potenza del motore ma che allo stesso tempo va affrontato nel migliore dei modi per sfruttare in pieno la velocità all’uscita dalle curve.

DIRETTA FORMULA 1: LE QUALIFICHE

La giornata delle qualifiche per il Gran Premio d’Ungheria 2019 all’Hungaroring è iniziato senza pioggia, le previsioni prevedevano scrosci che non si sono verificati permettendo alle scuderie di ottenere le migliori prestazioni. La Fp3 è stata sicuramente contraddistinta dal duello infuocato tra Verstappen e Hamilton, con il leader della classifica Mondiale che è riuscito a ottenere un tempo migliore di 13 millesimi rispetto all’avversario sulla Red Bull. Ok anche Sebastian Vettel su una Ferrari che ha sofferto l’ultima parte di tracciato, ma il tedesco è riuscito a piazzare un giro conclusivo con un 1:16:166 di tutto rispetto. Peggiori le performance delle altre Mercedes e Ferrari, Bottas è sembrato sotto ritmo dopo aver praticamente saltato il venerdì di prova, tanti errori per un Leclerc aggressivo ma disattento nelle parti cruciali del tracciato. Da segnalare come la Fp3 sia iniziata in ritardo venendo ridotta a 50 minuti di durata a causa di un precedente incidente in F2, la fusione di un motore che ha di fatto inondato di olio la pista. Bandiera verde dunque in ritardo ma si è capito fin dalle prime battute come la mattinata sarebbe stata monopolizzata dal testa a testa tra Hamilton e Verstappen. (agg. Di Fabio Belli)

Nel pomeriggio si parte invece con le Qualifiche. Le Q1 fanno segnare l’eliminazione di George Russell (per soli 53 millesimi), Sergio Perez, Daniel Ricciardo, Lance Stroll e Robert Kubica. Soprattutto, finisce nei guai Leclerc che va a sbattere violentemente sulle barriere, ma il francese riesce comunque a ottenere la qualificazione con il quinto tempo precedentemente ottenuto. Il più veloce in Q1 è Verstappen che prosegue il suo duello rusticano con Hamilton. Le Q2 sanciscono invece l’eliminazione di Nico Hulkenberg, Alexander Albon, Daniil Kvyat, Antonio Giovinazzi e Kevin Magnussen e fanno segnare un nuovo controsorpasso nella caccia al giro veloce, con Hamilton che si riprende però il miglior tempo con 1:16:068. Cresce Bottas che diventa il terzo più veloce in pista, quarto tempo in Q2 per Leclerc tornato in pista e quinto per Vettel. Parte la caccia alla pole e la zampata vincente è di Max Verstappen, che diventa il centesimo pilota in assoluto a partire in pole position nella storia della Formula 1, prima volta per lui. Notevole 1:15:81 per l’olandese che si mette alle spalle per 18 millesimi Valtteri Bottas, che ha chiuso in crescendo, mentre Hamilton scivola in seconda fila col terzo tempo, davanti a Leclerc che si conferma quarto. Quinto Vettel mentre chiude la terza fila il francese della Red Bull Gasly, protagonista del venerdì di prove. (agg. Di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DELL’HUNGARORING

Sul circuito dell’Hungaroring, dove si corre il Gp Ungheria 2019 di Formula 1, Lewis Hamilton ha dominato: il britannico, leader della classifica mondiale, ha trionfato in sei occasioni a cominciare dal 2007, la stagione di esordio quando era al volanta della McLaren. Tuttavia ci sono ottime occasioni anche per la Ferrari, se contiamo che Sebastian Vettel ha vinto due volte nel giro di tre anni; lui e Hamilton si sono divisi il gradino più alto del podio nelle ultime quattro edizioni del Gran Premio, mentre nel 2014 il vincitore era stato Daniel Ricciardo ancora al volante di una Red Bull. Se consideriamo le vittorie per scuderia, comanda la McLaren con 11; Ferrari e Williams hanno 7 successi a testa e la Mercedes ne ha raccolti appena 3. Tutti con Hamilton, tra il 2012 e il 2018; è allora interessante notare come anche in un epoca in cui le Frecce d’Argento hanno dominato questo appuntamento dell’Hungaroring non sia stato loro troppo favorevole. Per questo motivo Vettel, già galvanizzato dalla super rimonta in Germania, potrebbe portare la Ferrari al primo trionfo stagionale provando così a riaprire un Mondiale di Formula 1 che in questo momento appare più che saldamente nelle mani di Hamilton, al netto degli zero punti che il britannico ha fatto registrare a Hockenheim.



