DIRETTA FORMULA 1/ FP1 e Sprint ShootOut video streaming live: parla Leclerc! (Gp Austria 2024, 28 giugno)

DIRETTA FORMULA 1: PAROLA A CHARLES LECLERC

Mentre aspettiamo che diventi protagonista la diretta Formula 1 con le prime emozioni in pista per il Gran Premio d’Austria 2024, rileggiamo le dichiarazioni rilasciate ieri da Charles Leclerc. Dopo il trionfo a Montecarlo, la situazione in casa Ferrari si è fatta decisamente più complicata a causa delle delusioni di Montreal e Montmelò, ma il pilota monegasco fa professione di ottimismo: “Il distacco in qualifica è stato di pochi decimi, ma il potenziale c’è e ottimizzando il pacchetto torneremo a lottare perché la preparazione al simulatore è andata bene e sento che potremo tornare in lizza. A Barcellona abbiamo faticato nelle curve più lunghe e lente, mentre qui in Austria ce ne sono meno e questo potrebbe aiutarci”.

In Spagna ci sono state anche tensioni con il compagno di squadra Carlos Sainz, ma Charles Leclerc ha voluto ribadire che tutto è stato chiarito e che il rapporto fra i due non è stato danneggiato: “È tutto a posto, abbiamo discusso come sempre e non ci sono problemi: ci conosciamo da anni, sappiamo che dopo la gara c’è sempre tanta tensione, ma poi si sistema tutto e non ho alcuna preoccupazione su quello che accadrà d’ora in avanti. Siamo rientrati in aereo assieme dopo Barcellona”. Adesso però serve provare a riportare ai vertici la Ferrari… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME VEDERE LA DIRETTA FORMULA 1: IL GP AUSTRIA 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Va detto che per quanto riguarda la diretta Formula 1 per il Gp Austria 2024, almeno un momento del venerdì sarà in chiaro: infatti la Sprint ShootOut verrà trasmessa in tv su Tv8, diverso il caso della FP1 che come sempre sarà in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, nello specifico sul canale Sky Sport F1 (numero 207 del decoder) che seguirà anche le qualifiche per la Sprint. L’appuntamento sul satellite sarà affidato alla telecronaca di Carlo Vanzini con il commento tecnico di Marc Gené e Roberto Chinchero, avremo poi la Sky Sport Tech Room gestita da Matteo Bobbi e contributi e interviste dal box a cura di Mara Sangiorgio.

Ora, per quanto riguarda la diretta streaming video del Gp Austria di Formula 1, saranno due le opzioni a vostra disposizione almeno per quanto riguarda la Sprint ShootOut: nel primo caso, quello accessibile a tutti, basterà visitare il sito di Tv8 con i vostri device mentre nel secondo, sia per le qualifiche per la Sprint che per la prima sessione di prove libere del mattino, lo streaming video Formula 1 in diretta sarà disponibile grazie all’applicazione Sky Go, che per tutti gli abbonati alla televisione satellitare non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile sugli apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

ECCO IL GP AUSTRIA 2024!

A una settimana dalle emozioni più recenti, eccoci a un nuovo capitolo della diretta Formula 1 per questa appassionante stagione: venerdì 28 giugno è il giorno in cui prende il via il weekend del Gp Austria 2024, secondo di tre appuntamenti consecutivi e che segna anche il ritorno della Sprint Race. Per questo motivo naturalmente vivremo un fine settimana diverso rispetto agli ultimi: la FP1 sarà l’unica sessione di prove libere e prenderà il via alle ore 12:30, poi alle 16:30 scatterà la Sprint ShootOut che ricordiamo essere la qualifica che determina le posizioni sulla griglia per la gara Sprint, che sarà sabato.

Non vivevamo una Sprint dal Gp Miami, quello che aveva portato alla prima vittoria in carriera di Lando Norris; sarà dunque molto interessante vedere quello che succederà nella diretta Formula 1, prima di addentrarci nei meandri del Gp Austria 2024 a Spielberg possiamo ricordare che Max Verstappen ha vinto le ultime due gare, ha riscattato il sesto posto di Montecarlo ed è tornato ad allungare in classifica, mentre la Ferrari smaltite sbornie e feste nel Principato ha nuovamente accusato il colpo, lasciando trapelare un po’ di nervosismo tra pista e dichiarazioni a caldo. La diretta Formula 1 ci accompagnerà tra poco all’interno del Gp Austria 2024, vediamo allora di scoprire qualcosa sull’appuntamento.

DIRETTA FORMULA 1: IL CONTESTO DEL GP AUSTRIA 2024

È il primo giorno dedicato al Gp Austria 2024, e allora con la diretta Formula 1 facciamo un tuffo nella storia per dire che da quando si è tornati a gareggiare al Red Bull Ring, nel 2014 e dopo ben dieci anni di interruzione, la Mercedes ha dominato la scena prendendosi cinque vittorie di cui le prime quattro consecutive, festeggiando in due occasioni con Nico Rosberg e altrettante con Valtteri Bottas e soltanto una con Lewis Hamilton, che ha vinto qui nel 2016 ma in una stagione in cui per lui non è arrivato il titolo.

Max Verstappen sulla pista di casa ha già quattro affermazioni, ultima l’anno scorso: è primatista assoluto su una pista che ha fatto registrare tre successi per Alain Prost e due a testa anche per Michael Schumacher, entrambi sulla Ferrari, Robbie Peterson, Alan Jones e Mika Hakkinen. La già citata Ferrari è tornata a festeggiare nel Gp Austria due anni fa, quando si era imposto Leclerc; forse per la Red Bull è un cruccio che qui non sia corso nel dominante quadriennio di Sebastian Vettel perché le vittorie sarebbero potute essere di più, adesso però quel che conta è l’attualità e il modo in cui si svolgerà questo appassionante Gp Austria 2024.











