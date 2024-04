Diretta Formula 1/ FP1 e Sprint ShootOut live streaming video, cronaca GP Cina 2024 Shanghai oggi 19 aprile

DIRETTA FORMULA 1, SI TORNA A SHANGHAI DOPO 5 ANNI PER IL GP CINA 2024

La diretta Formula 1 oggi, venerdì 19 aprile, sarà ricca di spunti perché il weekend del Gran Premio della Cina 2024 sarà particolare sotto numerosi punti di vista. Innanzitutto, si tratterà del ritorno a Shanghai dopo ben cinque anni: l’ultima volta fu nel 2019, poi c’è stata di mezzo la pandemia e per il Coronavirus il Circus della Formula 1 non aveva più fatto ritorno nella metropoli asiatica. Di fatto, sarà una sorta di prima volta: in cinque anni logicamente sono stati enormi i cambiamenti alle monoposto, mentre per i piloti più giovani sarà un debutto assoluto a Shanghai e pure per i più esperti sarà comunque un ritorno dopo lunghissima assenza. Quel 14 aprile 2019 eravamo in piena epoca Mercedes, tanto che la pole position andò a Valtteri Bottas, poi secondo in gara per completare la doppietta con il compagno di squadra Lewis Hamilton in trionfo.

Charles Leclerc era un giovane talento al terzo Gran Premio sulla Ferrari e Max Verstappen aveva vinto appena cinque volte: insomma, il mondo è cambiato ma pure la Formula 1 è completamente diversa. Inoltre, questo sarà il primo dei sei Gran Premi stagionali che prevedono al loro interno anche la Sprint e dobbiamo segnalare l’ennesimo cambio di format: l’anno scorso al venerdì avevamo già le qualifiche per il Gran Premio della domenica e il sabato era una sorta di “parentesi” dedicata totalmente alla Sprint, mentre quest’anno avremo al sabato sia la gara breve sia le qualifiche per il Gran Premio, lasciando al venerdì la diretta Formula 1 dell’unica sessione di prove libere e la cosiddetta Sprint ShootOut.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I TURNI DI OGGI

Abbiamo illustrato che cosa ci attenderà nelle prossime ore per la diretta Formula 1, adesso quindi ricordiamo gli orari, tenendo presente che ci sono ben sei ore di differenza tra l’Italia e Shanghai. Il Gran Premio della Cina 2024 inizierà quindi già alle ore 5.30 del mattino italiano con la sessione di prove libere FP1, mentre sarà più comodo alle ore 9.30 l’appuntamento con la Sprint ShootOut. Tutto sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 di Sky, potrete vedere anche la diretta streaming video Formula 1 con Sky Go oppure su Now TV.

Il telecronista è sempre Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici tra cui Marc Gené, mentre Mara Sangiorgio sarà il nome di punta dal paddock. Essendoci la Sprint, cambia la programmazione tv in chiaro e oggi si potrà seguire la diretta Formula 1 su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) almeno per la Sprint ShooutOut, mentre sarà esclusa la FP1.

FORMULA 1, GP CINA 2024 IN DIRETTA: I TEMI DI UN WEEKEND MOLTO PARTICOLARE

Abbiamo dunque visto che questo weekend sarà decisamente particolare per la diretta Formula 1. Molti piloti hanno contestato il fatto di avere collocato una Sprint in un Gran Premio che mancava da cinque anni, lasciando così una sola ora di prove libere su una pista dove invece sarebbe stato prezioso avere più tempo per girare. Forse una scelta voluta per aumentare l’imprevedibilità, di certo un problema in più per piloti e ingegneri. Le gerarchie sono tuttavia già piuttosto chiare: Red Bull al potere, Ferrari unica inseguitrice pericolosa e tutti gli altri già lontanissimi, anche se con una nota di merito per una McLaren molto competitiva.

In effetti, finora abbiamo avuto quattro doppiette su altrettanti Gran Premi: in Qatar e Arabia Saudita ci furono due vittorie per il campione in carica Max Verstappen, sempre davanti al compagno di squadra Sergio Perez; in Australia ecco invece il trionfo della Ferrari con Carlos Sainz vincitore davanti a Charles Leclerc; infine, in Giappone il ritorno alla vittoria di Verstappen, con Perez a sua volta di nuovo secondo. Nei Gran Premi con doppiette Red Bull è sempre stata terza la Ferrari, così l’unica eccezione sul podio è stato Lando Norris sul terzo gradino a Melbourne. Vedremo se questo weekend così curioso causerà qualche novità: inizieremo a capirlo oggi, con la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e della Sprint ShootOut del Gran Premio della Cina 2024 da Shanghai!

