Diretta Formula 1/ FP1 e Sprint ShootOut live streaming GP Miami 2024: bene Sainz! Venerdì 3 maggio

Entra nel vivo la diretta Formula 1 del Gran Premio di Miami 2024 per quanto riguarda la prima sessione di prove libere. Carlos Sainz si posiziona al terzo posto sulla Ferrari, risultando il primo pilota a montare le gomme bianche. Il pilota della Ferrari continua a migliorare, registrando il miglior tempo in 1:29.346. Nel frattempo, Lando Norris torna in pista con la sua McLaren, ma il team dovrà risolvere un problema di asimmetria nel comportamento della vettura prima delle qualifiche Shootout. (agg. di Fabio Belli)

Prosegue la diretta Formula 1 del Gran Premio di Miami 2024 per quanto riguarda la prima sessione di prove libere. La Ferrari affronta delle difficoltà importanti all’inizio del sesto weekend del Mondiale, con Charles Leclerc che va in testacoda nella curva 16, causando la fine anticipata della sua unica sessione di prove libere. Il pilota è costretto a spegnere il motore della SF-24 e a rientrare ai box. La sessione riprende con poco meno di 40′ ancora a disposizione dei piloti per girare in pista, con Max Verstappen in testa, seguito da Sergio Perez che guida l’altra Red Bull con il tempo di 1:29.632. (agg. di Fabio Belli)

È ufficialmente iniziata la diretta Formula 1 del Gran Premio di Miami 2024 per quanto riguarda la prima sessione di prove libere. Hamilton fa registrare il primo giro veloce in 1:31.127, poi Verstappen porta la Red Bull al comando girando in 1:31.071. Arriva subito il primo colpo di scena e riguarda le Ferrari, con Leclerc che si gira e Hamilton arriva alla curva mentre aspetta che il compagno di squadra si riprenda dopo essere andato in testacoda nel terzo settore durante il suo primo giro lanciato. Tutti i piloti, consapevoli della presenza di Leclerc sulla pista, passano senza problemi. Leclerc ha problemi di grip e ha fatto un testacoda. La bandiera rossa viene esposta e a Leclerc viene chiesto di spegnere la macchina che si è surriscaldata, cosa che potrebbe danneggiare il motore. Termina così la sua sessione, dopo il testacoda all’uscita della curva 16. Non è un buon inizio per la Ferrari, specialmente considerando che Leclerc ha perso l’unica sessione di prove libere. (agg. di Fabio Belli)

Pronta ufficialmente a iniziare la diretta Formula 1 del Gran Premio di Miami 2024 per quanto riguarda la prima sessione di prove libere. Può dunque ufficialmente prendere il via il sesto fine settimana del Mondiale. La corsa si svolge in Florida, dove per la seconda volta consecutiva si tiene la gara Sprint. Alle 18.30 semaforo verde per l’unica sessione di prove libere, mentre alle 22.30 è prevista la qualifica Shootout che deciderà la griglia di partenza per la gara veloce di domani. Piloti dunque pronti al semaforo verde per avere i primi riscontri ufficiali sulla pista americana. (agg. di Fabio Belli)

Si cambia continente, ma non format del weekend perché la diretta Formula 1 del Gran Premio di Miami 2024 sarà caratterizzata dal secondo appuntamento consecutivo con una Sprint, dopo quella di due settimane fa in Cina. A Shanghai si tornò dopo cinque anni di assenza, a Miami invece sarà la terza edizione della corsa, che però già non è più la più giovane negli Stati Uniti, considerando che l’anno scorso è stata aggiunta anche Las Vegas, data la grande attenzione di Liberty Media per il mercato statunitense, che d’altronde rispetto al passato sta seguendo la Formula 1 con molta più attenzione.

Un anno fa proprio Miami può essere descritta come la svolta della stagione: si era arrivati in Florida con grande equilibrio almeno in casa Red Bull tra i due piloti, nelle qualifiche Sergio Perez ottenne la pole position mentre Max Verstappen fu costretto a partire dalle nona casella: avrebbe potuto essere la grande occasione del messicano, invece l’olandese vinse dopo una epica rimonta su un circuito dove i sorpassi non sarebbero così semplici e da quel momento in poi non ci fu storia nella diretta Formula 1, tanto che da allora Perez non ha ancora più vinto nemmeno una gara. Stavolta il dominio di Verstappen sembra già solido, qualcuno riuscirà a rimescolare le carte a Miami?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV FORMULA 1: GLI ORARI, COME SEGUIRE I TURNI DI OGGI NEL GP MIAMI 2024

La diretta Formula 1 sarà dunque caratterizzata per la seconda volta consecutiva dal format con la Sprint e anche da ben sei ore di differenza in quanto al fuso orario, anche se naturalmente Shanghai era avanti e invece Miami è indietro rispetto a noi. Ecco allora che oggi, venerdì 3 maggio, il Gran Premio di Miami 2024 inizierà solamente alle ore 18.30 italiane con la sessione di prove libere FP1, di fatto l’unica del weekend, mentre sarà alle ore 22.30 nostrane l’appuntamento con la Sprint ShootOut.

Anche questa volta potremo vedere la gara in diretta tv su Sky Sport Formula 1 HD, per chi si trova in ufficio potrà comunque seguire la diretta Formula 1 con il cellulare in streaming video attraverso l’app di Sky Go oppure su Now TV per sentire la voce di Carlo Canzoni e degli altri inviati e commentatori. Nulla da fare invece per quanto riguarda la tv in chiaro, perché su Tv8 non sarà garantita la diretta Formula 1 delle sessioni odierne.

La diretta Formula 1 ci offrirà un colpo d’occhio molto particolare in questo Gran Premio di Miami 2024. Il riferimento è proprio a quello che vedremo fisicamente, perché se cercherete in pista il rosso Ferrari lo troverete solo parzialmente: infatti il Cavallino Rampante per questo evento ha scelto di affiancare il suo storico colore con una livrea con molto blu, un omaggio della Scuderia alla propria storia nel mondo delle corse americane, nell’anno del 70° anniversario della presenza della Ferrari oltreoceano. Le tonalità prescelte sono l’Azzurro La Plata e l’Azzurro Dino per alcune parti delle vetture ma anche per le tute dei due piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz.

L’Azzurro La Plata era il colore nazionale delle auto delle squadre argentine ma fu indossato da Alberto Ascari. L’Azzurro Dino, cromaticamente di un blu più intenso e omaggio al figlio di Enzo Ferrari, fu utilizzato per le tute di molti piloti del Cavallino Rampante come John Surtees, Lorenzo Bandini, Ludovico Scarfiotti, Chris Amon e anche Arturo Merzario, Clay Regazzoni e fino alla prima stagione di Niki Lauda, prima di essere sostituito definitivamente dal rosso anche sulle tute dei piloti oltre che come colore della monoposto. L’auspicio naturalmente è che questo colore celebrativo possa portare fortuna alla Ferrari nella sempre difficile lotta contro la dominante Red Bull, i primi riscontri li avremo naturalmente oggi pomeriggio quando ci godremo insieme con la nostra diretta le prove libere FP1 e la Sprint ShootOut del Gran Premio di Formula 1 Miami 2024!











