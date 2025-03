E’ da poco terminata la diretta di Formula 1 dalle qualifiche per la Sprint Race del Gp di Cina 2025. Al termine dei 30 minuti di mini qualifiche il migliore è risultato essere Lewis Hamilton su Ferrari di conseguenza lo stesso partirà in prima posizione domani mattina, alle ore 8:30, quando si terrà appunto la gara veloce dal circuito di Shanghai, la prima del campionato del mondo di Formula 1. E’ una prima storica pole per la Rossa che sembra essersi ripresa dopo i disastri di una settimana fa.

Al termine della sessione numero 1 il miglior tempo è stato fatto registrare sempre da Lewis Hamilton su Ferrari, mentre dopo la seconda sessione il migliore è risultato essere Lando Norris, davanti al compagno di scuderia Oscar Piastri e a George Russell su Mercedes. quarto Lewis Hamilton poi Antonelli, Verstappen, Albon, Leclerc, Stroll e Tsunoda a completamento della top 10. Dopo la SQ3, della durata di soli 8 minuti, infine, i migliori sono stati il sopracitato Hamilton, poi Verstappen, quindi Piastri, Leclerc, Russell, Norris, Antonelli, Albon, Stroll e Tsunoda a completare la top 10.. Ricordiamo che la Sprint Race si terrà domani mattina a partire dalle ore 8:30. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA FORMULA 1, SPRINT SHOOTOUT STREAMING VIDEO TV LIVE GP CINA 2025 SHANGHAI: HAMILTON PRIMO IN SQ1

Siamo a metà della sessione di qualifiche, la diretta di Formula 1 che stabilirà la griglia di partenza per la gara sprint del Gp della Cina 2025 in programma domani. Al termine della prima sessione Lewis Hamilton ha registrato il miglior tempo, 1:31,212, davanti a Lando Norris su McLaren e al compagno di scuderia Charles Lecerc.

Eliminati dopo la SQ1 Doohan, Gasly, Ocon, Hulkenberg e Lawson. Ricordiamo che le qualifiche per la Gara Sprint sono divise in tre diverse sessioni, una Q1 che è quella che è appena terminata, che dura 12 minuti, poi una Q2 da 10 e infine la Q3 da 8 minuti in cui correranno solo i migliori che si giocheranno la “pole position” per domani. In merito agli altri tempi, quinto Max Verstappen, sesto e settimo George Russell e Antonelli, i due piloti Mercedes, quindi Alonso su Aston Martin poi Hadjar e Bearman a completare la top 10. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA FORMULA 1, SPRINT SHOOTOUT STREAMING VIDEO TV LIVE GP CINA 2025 SHANGHAI: SI COMINCIA!

Sta per iniziare la diretta della Formula 1 con la qualifica della Sprint Race del Gp di Cina 2025, il primo appuntamento con la gara veloce dell’anno. Prima di scendere in pista alle ore 8:30 italiane, i piloti hanno effettuato poche ore fa la prima ed unica sessione di prove libere che ha visto ancora una volta le McLaren al comando. Lando Norris è stato infatti il più veloce di tutti, fermando il cronometro sul tempo di 1:31.504, un tempo che ha abbattuto di più di due secondi la pole position dell’anno scorso, grazie a delle condizioni decisamente migliorate dopo che il circuito di Shanghai è stato ri-asfaltato.

Dietro Norris troviamo Charles Lecerc su Ferrari, con 454 millesimi di distanza e davanti all’altro pilota “papaya”, leggasi Oscar Piastri, terzo a 649 millesimi dal compagno di scuderia. Lewis Hamilton, secondo ferrarista, ha chiuso in quarta posizione attaccato a Piastri (691 millesimi da Norris), mentre in quinta posizione l’ex compagno dell’inglese, George Russell su Mercedes. Solo 16esimo Verstappen che evidentemente ha utilizzato le libere non per spingere. A questo punto vi lasciamo alla diretta delle qualifiche della Sprint Race del Gp di Cina di Formula 1 2025, che stanno per cominciare. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Secondo atto della diretta Formula 1 nel Mondiale 2025 e subito siamo in vista di un weekend con la Sprint a caratterizzare il programma del GP Cina 2025 sul circuito di Shanghai. Prima di ogni altra considerazione, quindi, andiamo subito a ricordare che alle ore 4.30 italiane prenderà il via la sessione di prove libere FP1, che saranno gli unici 60 minuti a disposizione di piloti e scuderie per girare senza obiettivi immediati in palio, perché già alle ore 8.30 italiane sarà la volta della Sprint Shootout in vista della gara breve di domani.

Annotato che dopo Shanghai ci saranno altri cinque Gran Premi con la gara Sprint, di cui però solamente Miami a maggio nella prima parte della stagione, la diretta Formula 1 ci fornisce già indicazioni molto significative dopo la gara di domenica scorsa a Melbourne, che ha esaltato il vincitore Lando Norris ma anche un Max Verstappen straordinario con una Red Bull non più dominante, mentre tra i bocciati ci sono stati Oscar Piastri, che a causa di un errore nel finale ha perso il primo duello interno alla McLaren con Norris, ma soprattutto la Ferrari, che tra sabato e domenica ha vissuto due giorni da incubo in Australia.

ECCO COME SEGUIRE IL GP CINA 2025, LA DIRETTA FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO E TV

Per la diretta Formula 1 in tv la notizia di spicco oggi è che Tv8 proporrà la Sprint Shootout in chiaro per tutti, una particolarità dei venerdì quando il GP ha la Sprint. In aggiunta c’è Sky Sport per gli abbonati, la diretta Formula 1 in streaming video oltre a Sky Go e Now Tv sarà anche sul sito di Tv8.

DIRETTA FORMULA 1: GP CINA 2025, LA FERRARI PER IL RISCATTO

Per gli appassionati italiani gli unici sorrisi da Melbourne sono arrivati grazie a un eccezionale Andrea Kimi Antonelli, quarto nella sua gara d’esordio: un debuttante non si piazzava così in alto dal 2014, inoltre Antonelli è diventato il secondo pilota più giovane di sempre a punti alle spalle solamente di un certo Max Verstappen. La Ferrari invece ha vissuto un esordio da incubo nella stagione del Dream Team con Lewis Hamilton e Charles Leclerc: un sogno che, almeno per il momento, è stato purtroppo un brutto incubo, per cui bisognerà cercare di cambiare registro fin dalla Cina.

Il venerdì aveva illuso, poi però la Ferrari a Melbourne aveva fatto male già sul giro secco nelle qualifiche – grazie alla Sprint ShootOut da questo punto di vista a Shanghai avremo indicazioni fin dal venerdì – e poi il Gran Premio della domenica fu un vero e proprio incubo, tra mancanza di competitività, errore dei piloti in pista e soprattutto gravi lacune nella strategia del muretto box, che ha ravvivato molti fantasmi (incubo, non sogno) del recente passato della Ferrari nella diretta Formula 1. Essere immediatamente di nuovo in pista potrebbe essere un bene, a patto che dalla Cina arrivino segnali convincenti…