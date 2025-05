DIRETTA FORMULA 1: IN PISTA PER LA FP3

La diretta Formula 1 sta per cominciare anche oggi a Imola con la terza sessione di prove libere FP3 del GP Emilia Romagna 2025, ultimo atto prima delle qualifiche del pomeriggio. Tra gli italiani di spicco nel paddock inc questo momento c’è sicuramente Andrea Stella, cioè il team principal della McLaren, attualmente dominante. Che ieri ha voluto rispedire al mittente i sospetti sulla monoposto papaya, in modo anche molto ironico, “ringraziando” i rivali che si concentrano non sulle proprie monoposto, bensì “su aspetti che presumono siano presenti sulla nostra macchina, ma che in realtà non lo sono affatto”.

Andrea Stella ha citato “una certa flessione dell’ala anteriore, che comunque tutti hanno”, aggiungendo che in ogni caso “non è quello il motivo per cui la McLaren è così competitiva”. Un attacco elegante ma molto chiaro, tanto che il dirigente italiano della McLaren ha poi aggiunto un altro messaggio per la concorrenza: “Spero che in futuro ci siano ancora più di queste storie, perché significa che i nostri rivali continuano a concentrarsi sulle cose sbagliate. E per noi, questo è solo un vantaggio”. Se il sabato in pista sarà altrettanto frizzante, ci sarà da divertirsi con la diretta Formula 1! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME SEGUIRE LA DIRETTA FORMULA 1: GP EMILIA ROMAGNA 2025 IMOLA STREAMING VIDEO TV

Anche per oggi la diretta Formula 1 sarà riservata ai soli abbonati al satellite: l’appuntamento in tv è su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, con possibilità di diretta streaming video grazie a Sky Go e Now Tv.

A IMOLA SI VA PER LA POLE POSITION!

Caccia alla pole position nella diretta Formula 1: finalmente siamo arrivati a sabato 17 maggio e dunque questo è il giorno delle qualifiche per il Gp Emilia Romagna 2025, sul tracciato di Imola che ben conosciamo anche, e purtroppo, per gli eventi tragici che lo hanno caratterizzato in passato. Va detto subito quali saranno gli orari del giorno: si comincia alle ore 12:00 con la FP3, cioè la terza sessione di prove libere, poi alle ore 16:00 spazio finalmente alle qualifiche nella loro consueta formula, e allora sale l’attesa per scoprire chi riuscirà a timbrare la pole position.

Abbiamo già detto di come il momento storico nella diretta Formula 1 sia caratterizzato dal dominio di Oscar Piastri: dalla superiorità della McLaren è emerso infatti il pilota australiano che è riuscito a fare meglio di Lando Norris, ancora scottato dalla scarsa propensione a vincere i corpo a corpo e per questo motivo, soprattutto, secondo in una classifica che però è ancora tutta aperta. Naturalmente il Gp Emilia Romagna 2025 a Imola è terra della Ferrari, si spera che la rossa possa invertire le ultime, scialbe prestazioni e vivere un fine settimana importante, lo scopriremo insieme tra poco seguendo la diretta Formula 1.

DIRETTA FORMULA 1: LE SPERANZE NEL GP EMILIA ROMAGNA 2025 IMOLA

Ovviamente per parlare della diretta Formula 1 per FP3 e qualifiche del Gp Emilia Romagna 2025 bisogna anche partire da quello che è accaduto a Imola nelle prime due sessioni di prove libere: un altro dominio della McLaren sia la mattina in entrambi i casi, si è difesa abbastanza bene la Mercedes mentre la Ferrari ha portato Lewis Hamilton vicino a Piastri e Norris nella FP1, ma poi il britannico ha faticato di più nella FP2 quando invece è emerso (si fa per dire) Charles Leclerc, ma la rossa è ancora abbastanza indietro.

Adesso vedremo quello che succederà oggi, ricordando che da quando esiste il Gp Emilia Romagna nella sua nuova versione ha dominato Max Verstappen, capace di vincere per tre volte consecutive (nel 2023 la gara era stata annullata) e di centrare anche due pole position. Una invece l’aveva catturata Lewis Hamilton, vincitore cinque anni fa, ma il britannico all’epoca guidava una Mercedes dominante: ad ogni modo nella diretta Formula 1 è giunto il momento che la Ferrari batta un colpo, scopriremo insieme se sarà oggi…