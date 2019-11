Diretta Formula 1/ Gara Austin live: vincitore, podio, ordine d’arrivo (Gp Usa 2019)

Domenica nel segno della diretta Formula 1: dal circuito di Austin si corre il Gran Premio degli Usa 2019, il diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2019. Diciamo subito che la partenza della gara sul tracciato del Circuit of the Americas avrà luogo alle ore 20.10 italiane, cioè quando nella città del Texas saranno le 13.10 locali del pomeriggio considerate le sette ore di fuso orario che separano l’Italia da Austin – curiosità, in Texas è scattato oggi il cambio dell’ora. Da notare che la gara scatterà quasi tre ore prima di quanto fatto ieri per le qualifiche, una anomalia che potrebbe magari anche condizionare il rendimento di qualcuno, perché le temperature saranno certamente differenti. Quello negli Usa è l’appuntamento che dovrebbe laureare campione del Mondo Lewis Hamilton, considerato l’abissale vantaggio su Valtteri Bottas, al quale restano pochissime combinazioni per tenere viva la lotta (ammesso che tale possa essere definita) fino al Brasile, mentre gli altri hanno già da tempo alzato bandiera bianca e il titolo Costruttori è già in bacheca per l’ennesimo anno alla Mercedes. L’anno scorso vinse Kimi Raikkonen, la Ferrari saprà bissare almeno la soddisfazione parziale?

DIRETTA FORMULA 1, LE QUALIFICHE

L’uomo che non ti aspetti conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio degli USA, diciannovesimo appuntamento del mondiale 2019 di Formula 1 che potrebbe consegnare a Lewis Hamilton il sesto titolo iridato. Nessuno teneva in considerazione Valtteri Bottas, offuscato dalla stella del suo compagno di box che si appresta a confermarsi campione per la quinta volta negli ultimi sei anni, invece il finlandese pesca il jolly e con il tempo di 1’32″029 (nuovo record ufficiale della pista di Austin) beffa per soli 12 millesimi Sebastian Vettel, si interrompe a sei la striscia di pole consecutive della Ferrari che porta comunque a casa la prima fila. Poteva essere un sabato da incubo per Charles Leclerc che durante la FP3 aveva rotto la power-unit, i meccanici decidono di sostituirla con una vecchia per evitare penalità, poi il monegasco ci mette del suo ottenendo una dignitosissima seconda fila alle spalle di Max Verstappen, il vincitore di Monza ha dimostrato di saper limitare egregiamente i danni e salvare il bilancio di una giornata che si preannunciava disastrosa. Giornata che si è rivelata negativa per Lewis Hamilton, solo quinto: in ottica campionato non fa un soldo di danno visto che gli basterà arrivare tra le otto per fregarsene dei piazzamenti degli altri, ma per l’orgoglio del britannico è un’autentica pugnalata al cuore ritrovarsi accanto a uno come Alexander Albon sulla griglia di partenza. Dopo le big come al solito troviamo le McLaren di Sainz e Norris con il rookie che si è tolto lo sfizio di essere il più veloce in Q1, lo spagnolo è uscito allo scoperto solamente nel momento in cui contava veramente, adesso entrambi sono chiamati a confermarsi in gara. Buio pesto per l’Alfa Romeo, né Raikkonen né Giovinazzi sono riusciti a superare la Q1, entrambi partiranno dalle retrovie. È deprimente vedere il finlandese così in basso, dodici mesi fa trionfava in Texas, oggi annaspa con una macchina che non lo asseconda e che ogni giorno che passa gli sta facendo passare la voglia di correre anche il prossimo anno.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI AUSTIN

Diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche per seguire al meglio la diretta Formula 1: la gara si svolgerà sulla distanza di 56 giri, ognuno dei quali misura 5.513 metri, per un totale di 308,405 km. In attesa che si accendano i motori della Formula 1 per dare il via al Gran Premio degli Usa 2019, prova che potrebbe dunque essere decisiva per l’esito di questo Mondiale, diamo un rapido sguardo al circuito che ospita la gara di questa domenica, ovvero il tracciato di Austin. Il Circuit of the Americas è sicuramente uno dei più amati dai piloti, divertiti dai rapidi cambi di andatura che il circuito richiede: sono infatti presenti ben 20 curve e solo due lunghi rettilinei che costringono a brusche frenate alla loro conclusione. La prima curva è forse tra le più interessanti di tutto il Mondiale di Formula 1: si trova infatti a circa 22 metri di altezza rispetto al rettilineo della griglia di partenza, dunque assisteremo a una sorta di partenza in salita. I due lunghi rettilinei sono i tratti sui quali si potrà utilizzare il Drs: il primo è compreso fra le curve 11 e 12, mentre il secondo è naturalmente quello del traguardo, per raggiungere il quale però i piloti dovranno affrontare nel mezzo un tratto piuttosto tortuoso, il più lento del circuito texano con numerose curve in rapida successione.

FRENI E GOMME: LE INFO TECNICHE

Dando qualche altra informazione tecnica sulla pista, la Brembo informa che il circuito di Austin è da considerarsi mediamente impegnativo per gli impianti frenanti, con i piloti che impiegano nelle frenate circa il 19% del tempo sul giro. I piloti di Formula 1 utilizzano i freni solo in corrispondenza di una decina delle 20 curve del tracciato. La decelerazione media sul giro è di 3,8 g, dato sostanzialmente identico rispetto a quello dell’anno scorso. Sono tre le frenate considerate impegnative dai tecnici della Brembo: in particolare spiccano quelle alla curva 1 e alla curva 12, cioè al termine dei due rettilinei principali del Circuit of the Americas. Passando poi alle gomme, Pirelli porterà ad Austin le mescole intermedie tra le cinque disponibili, ovvero le C2 a fungere da dure, le C3 che svolgeranno il ruolo di medie e le C4 più morbide che saranno utilizzate per attaccare il tempo; da notare che si tratta di una scelta più conservativa rispetto al 2018, quando ad Austin avevamo avuto le tre mescole più morbide. Da notare infine che non c’è una sola strategia possibile: una oppure due soste sono opzioni entrambe potenzialmente valide. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio degli Usa 2019 di Formula 1 sul circuito di Austin sta per cominciare…



