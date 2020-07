Diretta Formula 1/ Gara e griglia di partenza: vincitore e tempi (Gp Austria 2020)

La diretta Formula 1 ci farà compagnia con la gara del Gp Austria 2020 sul circuito del Red Bull Ring, sulle coline fra le località di Zeltweg e Spielberg. Oggi, domenica 5 luglio, è dunque un giorno a suo modo storico, perché comincerà l’edizione di certo più sofferta e complicata del Mondiale di Formula 1 da quando esiste il Circus iridato. Provando però per il momento a concentrarsi solamente sulle info utili per seguire la diretta Formula 1 di questa prima gara dell’anno, ricordiamo che la partenza della gara del Gp Austria 2020 avverrà alle ore 15.10 del pomeriggio, ormai da qualche stagione orario normale per le gare in Europa, quando ci potremo dunque gustare lo spegnimento dei semafori per dare il via alla prima diretta Formula 1 del nuovo Mondiale 2020 dal Red Bull Ring, casa delle ‘lattine’ che hanno vinto le ultime due edizioni consecutive con Max Verstappen, l’anno scorso al termine di una intensa battaglia con Charles Leclerc. Speriamo dunque di goderci almeno una bella gara e che possano arrivare emozioni e divertimento dall’Austria, anche se questa stagione sarà a dir poco anomala per tutti. In ogni caso, finalmente è ora giunto il momento di fare sul serio e andiamo allora ad evidenziare tutto quello che c’è da sapere per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 del Gp Austria 2020.

FORMULA 1, LE QUALIFICHE

I tifosi della Ferrari possono già ammainare le bandiere e riporle nell’armadio, il 2020 è cominciato nel peggiore dei modi per la Scuderia di Maranello che nelle qualifiche del Gran Premio d’Austria ha accusato un ritardo pesantissimo nei confronti della Mercedes, è apparsa indietro rispetto a Red Bull e Racing Point e a malapena tiene il passo di McLaren e Renault. Meglio non parlare di Sebastian Vettel, il separato in casa che non è riuscito nemmeno a entrare in Q3, cosa che non gli accadeva dal 2014. Charles Leclerc è l’unico che prova a tenere in piedi la baracca ma il monegasco non può certo fare miracoli se la SF1000 fa pena, perché è inutile fare giri di parole: il progetto è sbagliato dal principio e qualcuno si deve assumerne la responsabilità. Anche il panettiere sotto casa, se gli chiedessero di sviluppare una macchina da Formula 1, probabilmente la farebbe con il muso stretto e non largo, non è un caso che quasi tutte le altre scuderie abbiano sposato la filosofia abbracciata per prima dalla Casa di Stoccarda. Purtroppo non sono previsti aggiornamenti importanti prima di Budapest e tra una settimana si correrà sempre a Spielberg, anche se sotto l’egida di Gran Premio della Stiria: impossibile che da qui a sette giorni possa capovolgersi il mondo. Per la pole position non c’è stata storia, anche se era in realtà tutti erano convinti che nessuno avrebbe impensierito Lewis Hamilton, e invece all’improvviso è sbucato Valtteri Bottas che ha fatto un bel dispetto al suo compagno di box che oggi in gara proverà sicuramente a restituirgli il favore. La doppietta delle frecce nere non è nemmeno quotata, si accettano scommesse invece sul numero di piloti che non si faranno doppiare dai due piloti Mercedes, probabilmente pochissimi: forse i due della Red Bull (anche se su Albon non ci metteremmo la mano sul fuoco) e qualcuno tra Norris, Perez, Sainz e Stroll. Ma se si prende un secondo al giro su una pista dove il tempo medio di percorrenza è di pochissimo superiore al minuto, le chance di finire la gara a pieni giri sono ridotte al lumicino.

DIRETTA FORMULA 1: LE INFO SUL GP AUSTRIA

Dunque, per vivere al meglio la diretta Formula 1, ricordiamo per prima cosa che sono in programma 71 giri, ognuno dei quali misura appena 4.318 metri, per un totale di 306,452 km. Il tracciato di Zeltweg è dunque fra i più brevi dell’intera stagione della Formula 1 ed è anche tra i più semplici come disegno: solo nove curve in tutto, essenzialmente si tratta di tre rettilinei e un tratto misto centrale. Da sottolineare che si potrà attivare il Drs in ben tre zone, cioè sia sul rettilineo d’arrivo sia su quello fra le curve 2 e 3 e di nuovo tra le curve 3 e 4, una terza zona aggiunta dall’anno scorso per provare a favorire ulteriormente i sorpassi su una tracciato che già in genere garantisce spettacolo. Pista breve e anche piuttosto veloce quella del leggendario Osterreichring oggi Red Bull Ring, infatti il tempo di percorrenza di un giro è di poco superiore al minuto ed è una delle gare che – naturalmente salvo imprevisti – richiede uno dei tempi di percorrenza più bassi.

Dando uno sguardo anche ad altre informazioni tecniche, analizziamo che cosa ci dice Brembo per quanto riguarda lo sforzo richiesto all’impianto frenante. Il Red Bull Ring, come abbiamo già accennato, prevede poche curve, inoltre solamente tre di esse richiedono un ricorso ai freni superiore al secondo. Si tratta di un circuito mediamente impegnativo per l’impianto frenante, una difficoltà per la scelta di tempo dei piloti nelle staccate si deve alle frequenti ondulazioni della pista. In totale al Red Bull Ring i piloti utilizzano i freni per il 15% del tempo, mentre la decelerazione media della pista è di 3,5 g. Infine, annotiamo che la frenata più impegnativa per l’impianto frenante è quella alla curva Remus (curva 3): le monoposto vi arrivano a 328 km/h e in soli 2,59 secondi scendono a 84 km/h. Per quanto riguarda invece gli pneumatici, Pirelli ha deciso di portare in Austria le tre mescole intermedie per questo primo GP: di conseguenza la C2 sarà la gomma hard bianca, la C3 la medium gialla e infine ecco la C4 come soft rossa. Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri, perché l’inizio di una nuova stagione che aspettavamo ormai da circa sette mesi sta finalmente per arrivare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio d’Austria 2020 al Red Bull Ring di Zeltweg sta per cominciare…



