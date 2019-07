Diretta Formula 1/ Gara F1 live: vincitore e podio (Gp Silverstone 2019)

Domenica nel segno della Formula 1: in diretta da Silverstone si corre il Gran Premio di Gran Bretagna 2019, il decimo appuntamento del Mondiale 2019, sempre uno dei più attesi dell’anno per il fascino e la tradizione di questo circuito e per l’importanza della Gran Bretagna nel Circus della Formula 1. Diciamo subito che la partenza della gara avrà luogo alle ore 15.10, orario ormai abituale per la diretta Formula 1 delle gare in Europa: considerata l’ora di fuso orario che ci separa dal Regno Unito, in realtà a Silverstone saranno le 14.10. Siamo in casa di Lewis Hamilton, che in Inghilterra ha vinto ben cinque volte in carriera, delle quali le ultime quattro consecutive dal 2014 al 2017, un regno che sembrava inattaccabile prima che l’anno scorso vincesse Sebastian Vettel al volante della sua Ferrari. Il campione del Mondo vorrà tornare a dominare davanti al pubblico amico, in quella che per lui è una gara speciale e che non ci sta a lasciare a maggior ragione in una stagione finora dominio quasi assoluto della Mercedes. La Ferrari invece cercherà il riscatto, anche perché vincere a Silverstone per la Rossa ha sempre il sapore fantastico di un successo in “trasferta” che Vettel ha riportato dopo il successo ottenuto da Fernando Alonso nel 2011.

DIRETTA FORMULA 1, LE QUALIFICHE

Possiamo solo immaginare la delusione cocente che deve aver provato Lewis Hamilton quando si è reso conto che il suo sempre più ingombrante compagno di box, Valtteri Bottas, gli ha soffiato la pole position per appena 6 millesimi al termine delle qualifiche del Gran Premio di Inghilterra a Silverstone. Uno smacco bello grande con l’ulteriore aggravante di correre in casa del britannico che da queste parti ci tiene ancora di più a partire davanti a tutti e a vincere, e che sicuramente non vede l’ora di restituire il favore al finlandese nella gara di domani. Dove la Mercedes andrà a caccia dell’ennesimo uno-due, mentre Ferrari e Red Bull dopo essersi contese la vittoria nell’ultimo Gp d’Austria stavolta sono destinate ad accontentarsi del terzo gradino del podio. Con un giro praticamente perfetto, Charles Leclerc si è assicurato la terza casella sulla griglia di partenza limitando il gap nei confronti delle Frecce d’Argento a circa 8 centesimi, cosa che non è riuscita a Sebastian Vettel che ha pagato ben 6 decimi di ritardo nei confronti del monegasco, finendo dietro anche alle Red Bull di Verstappen e Gasly. Il francese, protagonista di una prima parte di stagione da dimenticare per usare un eufemismo e per non essere troppo severi nei suoi confronti, finalmente è apparso sui livelli dell’olandese volante, galvanizzato dal successo al Red Bull Ring e potrebbe dare non poco fastidio ai ferraristi nella rincorsa alla Mercedes. Continuano a impressionare i rookie Norris e Albon che a differenza dei rispettivi team-mate più esperti, Sainz e Kvyat, si sono spinti fino alla Q3. Peccato per Giovinazzi uscito di scena al termine della Q2 quando sembrava essersi assicurato l’accesso all’ultima manche.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI SILVERSTONE

Diamo adesso alcune importanti informazioni tecniche per seguire al meglio la diretta Formula 1 del Gp Gran Bretagna 2019 su questa pista: la gara di Silverstone si svolgerà sulla distanza di 52 giri, ognuno dei quali misura 5.891 metri, per un totale di 306,198 km. Il tracciato di Silverstone è dunque fra i più lunghi dell’intera stagione della Formula 1 e di conseguenza fra quelli con il minor numero di giri da percorrere per raggiungere la distanza regolamentare dei 305 km. Rispetto all’anno scorso, è stata tolta la possibilità di utilizzare il Drs sul rettilineo d’arrivo (inserimento che aveva causato polemiche per lo scarso carico aerodinamico), rimangono i tratti fra le curve 5 e 6 e 14-15. Parlando del circuito, va detto che lungo la sua storia il tracciato di Silverstone ha subito numerose e profonde modifiche rispetto al circuito originario che sorse nell’aeroporto militare della località del Northamptonshire, utilizzato dalla Royal Air Force nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Il ricordo del conflitto era ancora vivissimo quando, il 13 maggio 1950, proprio a Silverstone ebbe luogo il primo Gran Premio iridato della storia della Formula 1. Inizialmente era un tempio della velocità come Monza: tanti rettilinei e poche leggendarie curve, poi iniziarono ad apparire nuove chicane e curve con l’obiettivo di ridurre la velocità. Nel 2010 sono state apportate le ultime grandi modifiche al percorso, che fu allungato di ben 760 metri. Le novità però non erano finite: nel 2011 infatti è stato spostato il traguardo, non più collocato fra le curve Woodcote e Copse, bensì fra la Club e la Abbey.

DIRETTA FORMULA 1: LE INFO TECNICHE

Nonostante le tante modifiche, Silverstone resta un circuito veloce: tuttavia Brembo ci informa che le frenate davvero impegnative sono appena due, perché per il resto si tratta di curvoni veloci nei quali spesso non si tocca nemmeno il freno. Di conseguenza il circuito britannico è fra quelli classificati come meno esigenti con l’impianto frenante, sollecitato per appena il 15% della durata della gara, con un valore medio di decelerazione sul giro pari a 3,2 g, valore che ad esempio è circa la metà di quello che si ha a Montecarlo, altro circuito mitico ma con caratteristiche completamente diverse da Silverstone. Quanto alle gomme, va invece osservato che in questa gara Pirelli porta pneumatici con le tre mescole più dure della gamma pensata per la Formula 1: la C1, la C2 e la C3, caratterizzate rispettivamente dal colore bianco, dal giallo e dal rosso – di conseguenza la C3, che sarebbe la mescola media, sarà la più morbida a disposizione. Una scelta molto conservativa come era già successo l’anno scorso a Silverstone, che rappresenta sempre una grande sfida per i pneumatici, con carichi laterali che possono arrivare fino a circa 5g. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 sul circuito di Silverstone sta per cominciare…



