Diretta Formula 1/ Gara Gp Russia 2019 Sochi live: vincitore, podio, ordine d’arrivo

Domenica in compagnia della diretta Formula 1: infatti si corre il Gran Premio di Russia 2019 sul circuito cittadino di Sochi, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2019 che vivrà una tappa che nelle precedenti cinque edizioni ha sempre visto lo stesso epilogo, cioè la vittoria della Mercedes, anche se con ben tre piloti diversi – tre successi per Lewis Hamilton e uno a testa per Nico Rosberg e Valtteri Bottas, l’anno scorso a dire il vero sacrificato per favorire il successo del britannico. Diciamo subito che la partenza della gara sul tracciato che sorge all’interno del Villaggio Olimpico dei Giochi invernali che si disputarono a Sochi nel 2014 avrà luogo alle ore 13.10 italiane; l’ora di fuso orario che si separa da questa località della Russia sul mar Nero farà sì che i semafori della diretta Formula 1 si spegnino alle ore 14.10 locali, dunque un’ora prima di quello che è diventato l’orario tradizionale delle partenze nel Mondiale di Formula 1. In Russia dunque la Ferrari non ha mai vinto, vedremo se questo memorabile mese di settembre per la Rossa si chiuderà con la ciliegina sulla torta.

DIRETTA FORMULA 1: LE QUALIFICHE

Un momento magico per Charles Leclerc, che sta facendo la differenza con la Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato la quarta pole position di fila nelle qualifiche del GP di Russia, centrando un traguardo che la scuderia di Maranello non centrava dal 2000 con Michael Schumacher. Il 21enne ha rifilato quattro decimi a Hamilton, mentre Sebastian Vettel ha chiuso con 23 millesimi di distanza dal campione del mondo in carica di Formula 1. Quest’ultimo ha accolto con soddisfazione il suo secondo posto, arrivato con una strategia diversa, ma dovrà fare attenzione a Vettel, che con le Soft potrà sfruttare il lungo rettilineo che porta alla prima curva. Non poteva sperare di più del quarto posto Max Verstappen con la Red Bull, ma dovrà partire dal nono posto per la penalità legata al nuovo motore Honda. Sembra essersi perso Valtteri Bottas con la Mercedes: la W10 sembra meno brillante e lui che è sempre andato forte a Sochi ha sofferto nelle qualifiche. Buon sesto posto di Carlos Sainz, che ha lasciato la Renault di Nico Hulkenberg a meno di un decimo. Lando Norris invece si piazza davanti a Romain Grosjean, che pure aveva fatto un bel giro con la Haas. A chiudere la top ten Daniel Ricciardo. Dall’undicesimo posto scivola al 16esimo Pierre Gasly, la cui Toro Rosso ha una penalità per lo stesso motivo di Verstappen. Dodicesimo Sergio Perez con la Force India. Lui ha fatto la differenza, invece Lance Stroll ha chiuso quindicesimo. Positiva la prestazione di Antonio Giovinazzi che sembra più veloce di Kimi Raikkonen sull’Alfa Romeo. Ci si aspettava di più da Kevin Magnussen, quattordicesimo staccato di 45 millesimi dal pilota pugliese. La sorpresa, ma in negativo, è stata Kimi Raikkonen, che non ha superato il primo taglio, ma non ha mai trovato il passo a Sochi. Buon diciassettesimo posto per George Russell con la Williams. Invece Alexander Albon è stato disastroso: incidente alla curva 13 e qualifiche alle ortiche. Le sue ultime deludenti prestazioni sembrano riqualificare Pierre Gasly, retrocesso in Toro Rosso. Niente qualifiche per Daniil Kvyat per il cedimento del motore Honda in FP3. Ma era già condannato all’ultimo posto per la penalità per aver usato un altro motore. (agg. di Silvana Palazzo)

DIRETTA FORMULA 1: I DATI DEL GP RUSSIA 2019

Diamo pure alcune informazioni tecniche per vivere al meglio tutte le emozioni della diretta Formula 1: la gara del Gran Premio di Russia 2019 a Sochi si svolgerà sulla distanza di 53 giri, ognuno dei quali misura 5.848 metri, per un totale di 309,745 km. Sono ben 18 le curve che caratterizzano questo circuito, che dunque possiamo definire piuttosto tortuoso – e questo è uno dei motivi per i quali sorpassare è difficile e dunque la gara non è certo in genere di quelle più spettacolari, confermando la tradizione spesso non esaltante dei cosiddetti ‘tilkodromi’. Tornando ai dati tecnici della pista, il rettilineo d’arrivo è piuttosto breve, tanto che non sarà compreso fra i due tratti nei quali si potrà attivare il Drs: lo si potrà fare invece sul rettilineo immediatamente successivo, cioè quello compreso fra le curve 1 e 2, poi ancora nel veloce tratto centrale della pista, quello compreso fra le curve 10 e 13, anche se il punto più caratteristico della pista di Sochi è la lunghissima curva 3, che con i suoi 750 metri è la più lunga dell’intero Mondiale.

FRENI E GOMME: LE INFO TECNICHE

Per quanto riguarda i freni, Brembo ci informa che il Sochi Autodrom rientra nella categoria dei circuiti più impegnativi per i freni, con un indice di difficoltà pari a 4 su 5 nella scala dell’azienda lombarda. Il tempo speso in frenata in ogni giro è di quasi 15 secondi, che equivalgono al 16% della durata complessiva della gara, durante la quale un pilota frena circa 530 volte; dato particolarmente alto è quello della media delle decelerazioni massime sul giro (4,1 g) perché ad ogni giro vi sono dieci frenate, tutte con decelerazioni di almeno 2,8 g. In particolare, sono due le frenate del Sochi Autodrom classificate come impegnative per i freni, la più dura delle quali arriva alla curva 2, dove si passa da 333 a 131 km/h. Quanto alle gomme, Pirelli ha portato a Sochi le mescole White hard C2, Yellow medium C3 e Red soft C4: sono le tre mescole a metà gamma, evitando dunque la più dura C1 e la più morbida C5. Una peculiarità di Sochi è sicuramente l’asfalto liscio: il circuito è comunque poco impegnativo per gli pneumatici. Le mescole scelte quest’anno dovrebbero permettere ai piloti di spingere al massimo in ogni stint e di affrontare l’evoluzione del tracciato senza concentrarsi solo sulla gestione del passo gara. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una corsa difficile da affrontare; diamo dunque la parola all’autodromo nel Villaggio Olimpico: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Russia 2019 sul circuito di Sochi sta per cominciare…



