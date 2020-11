Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Emilia Romagna)

Domenica con la diretta Formula 1 che ci tiene compagnia grazie al Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 sul circuito di Imola, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2020 che propone in questo weekend una tappa che non era prevista nel calendario originale della Formula 1 di quest’anno ma che consente di tornare dopo ben 14 anni di assenza a Imola e dunque di girare per la prima volta all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari nell’epoca contemporanea della Formula 1. Le incognite di conseguenza sono tante, ma anche gli spunti d’interesse sono tanti su una pista che ha scritto tante pagine leggendarie nella storia della Formula 1, nel bene e purtroppo anche nel male. Tra le particolarità di questo Gp Emilia Romagna c’è anche il fatto che si è girato solo ieri, con un singolo turno di prove libere invece delle tradizionali tre: Imola ha accettato di testare questo format che magari sarà il futuro della Formula 1, il presente invece purtroppo ci parla dell’assenza di pubblico, anche i circa 13.000 inizialmente ammessi ma poi bloccati causa seconda ondata del Coronavirus. Sarà dunque purtroppo una gara a porte chiuse quella che potrebbe incoronare la Mercedes matematicamente campione Costruttori dopo la vittoria numero 92 di Lewis Hamilton domenica scorsa a Portimao.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA GARA

La gara della Formula 1 per il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 sul circuito di Imola sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per l’ottava stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Per il Gran Premio sul circuito Enzo e Dino Ferrari che torna in calendario per la prima volta dopo ben 14 anni e sarà il tredicesimo atto del Mondiale che ha un calendario molto diverso dal solito (tra le salienti novità della Formula 1 ai tempi del Coronavirus), la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa sarà visibile in tempo reale, dal momento che si tratta di una gara in Italia. Le emozioni che ci garantirà il circuito di Imola saranno visibili per ogni appassionato, che potrà vivere la Formula 1 in tempo reale per un 1° novembre davvero speciale. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

FORMULA 1, LE QUALIFICHE DEL GRAN PREMIO DI EMILIA ROMAGNA

Il momento più emozionante di questo sabato è stato rivedere dopo 14 anni le macchine di Formula 1 sfrecciare sulla pista di Imola, tornata eccezionalmente nel calendario a causa della pandemia di Covid che ha fatto saltare diversi appuntamenti originariamente previsti. Il circuito è cambiato da quando nel 2006 Michael Schumacher trionfò al volante della Ferrari davanti a Fernando Alonso (che rivedremo in azione l’anno prossimo), non c’è più la Variante Bassa prima del traguardo e quindi i piloti una volta usciti dalla Rivazza tengono il più piede fino all’ex-curva del Tamburello. Di conseguenza i tempi sul giro si sono notevolmente abbassati: l’1’19”753 di Jenson Button che resisteva dal 2004 è stato distrutto dall’1’13”609 con il quale Valtteri Bottas ha conquistato la pole position nelle qualifiche del Gran Premio dell’Emilia-Romagna. Una fiammata d’orgoglio per il finlandese che ormai si sarà già rassegnato a vedere Lewis Hamilton vincere il suo settimo titolo iridato – cosa che potrebbe accadere già ad Istanbul in Turchia (altro come back) tra quindici giorni – ma vuole comunque togliersi lo stesso qualche soddisfazione personale e prendersi almeno i successi di tappa. Sicuramente brucerà al britannico non aver preso la pole dove vi ha perso la vita il suo idolo, Ayrton Senna. Omaggiato da Pierre Gasly con un casco che porta i colori carioca e che sembra aver portato molto bene al francese, bravissimo a spingersi fino alla seconda fila affiancando il suo ex-compagno di squadra Max Verstappen. L’olandese ha tribolato non poco durante la Q2 per un problema alla power-unit Honda brillantemente risolto in pochissimi minuti dai suoi meccanici che gli hanno permesso in extremis di accedere all’ultima manche. Solo settima la Ferrari di Charles Leclerc che come al solito ha spremuto come un limone la sua SF1000 ricavandone al massimo una quarta fila, non vale nemmeno la pena fare il resoconto della giornata di Sebastian Vettel, costantemente più lento del monegasco e ancora una volta fuori dalla Q3. Così come Sergio Perez che rischia seriamente di rimanere fuori dal giro nel 2021, sarà difficilissimo per il messicano battere la concorrenza di Alexander Albon e Nico Hulkenberg per il secondo sedile Red Bull.

DIRETTA FORMULA 1: I DATI DEL GP EMILIA ROMAGNA 2020

Diamo pure alcune informazioni tecniche per vivere al meglio tutte le emozioni della diretta Formula 1 del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020, denominazione inedita che ci riserva un graditissimo ritorno sulla pista di Imola. Per prima cosa, annotiamo che la partenza della gara sul tracciato imolese avrà luogo alle ore 13.10, per ovviare al fatto che siamo ormai ad autunno inoltrato e le 15.10 avrebbero dunque esposto la corsa al rischio freddo e buio sul finale. La gara di questo Gp Emilia Romagna si svolgerà sulla distanza di 63 giri, ognuno dei quali misura 4.909 metri, per un totale di 309,276 km. Sono ben 19 le curve del tracciato che si ripresenta in Formula 1 nel migliore dei modi, con modifiche che hanno permesso di garantire i massimi standardi di sicurezza senza snaturare le caratteristiche della pista. Il progettista delle ultime modifiche, Jarno Zaffelli, ha raccontato con orgoglio alla Gazzetta dello Sport che Imola “nel 2013 ha ottenuto il certificato Dekra, un protocollo più severo degli standard Fia”.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI IMOLA

Per i piloti della Formula 1 attuale Imola è di fatto una novità assoluta, dal momento che nel 2006 c’era già in gara solamente Kimi Raikkonen, testimone dell’ultima delle sette vittorie di Michael Schumacher nell’allora Gran Premio di San Marino, la prima nel tragico 1994 con la Benetton e le successive sei tutte nella sua leggendaria epopea con la Ferrari. Qualcuno però ci ha girato di recente, come i due piloti della AlphaTauri, che in fondo essendo di Faenza gioca in casa quasi più della stessa Ferrari. Pierre Gasly ne ha parlato come una delle esperienze più belle della sua carriera in Formula 1, mentre Daniil Kvyat ha raccontato che affrontare con una monoposto curve come le Acque Minerali, è un’emozione unica. Un aspetto positivo del 2020 è che ha valorizzato piste completamente nuove come il Mugello e Portimao o ripescate come Imola o come sarà tra due settimane Istanbul, che dal punto di vista strettamente tecnico meriterebbero di far parte in pianta stabile del Mondiale di Formula 1. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una corsa difficile da affrontare: diamo dunque la parola alla pista, la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 sul circuito di Imola sta per cominciare…



