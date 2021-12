Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (GP Arabia Saudita)

Domenica nel segno della diretta Formula 1 che entra nel suo gran finale con entrambi i titoli ancora da assegnare: sul circuito di Gedda si corre il Gran Premio d’Arabia Saudita 2021, un appuntamento inedito ma che subito potrebbe entrare nella svolta, perché il duello tra il campione del Mondo in carica Lewis Hamilton e il suo grande rivale (nonché leader tra i Piloti) Max Verstappen sta infiammando una stagione meravigliosa per tutti gli appassionati. Adesso siamo in Arabia Saudita, su una pista inedita per la Formula 1 e con gara in notturna, due variabili che avevamo riscontrato già in Qatar e che potrebbero movimentare ulteriormente un Gran Premio che già di suo sarà avvincente.

Il ventunesimo e penultimo appuntamento di un Mondiale 2021 che ha ancora tantissimo da dire vedrà la partenza della gara sul tracciato di Gedda avere luogo alle ore 18.30 italiane, cioè quando in Arabia Saudita saranno le 20.30 locali, considerate le due ore di fuso orario che separano l’Italia dal maggiore Stato del Medio Oriente, dove si gareggerà in prima serata. Un palcoscenico affascinante per il penultimo atto di una sfida che è durata per tutto l’anno e che metterà in palio tra qui e Abu Dhabi anche il Mondiale Costruttori tra Red Bull e Mercedes, sperando che la Ferrari possa comunque togliersi qualche soddisfazione.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La gara della Formula 1 per il Gran Premio d’Arabia Saudita 2021 sul circuito di Gedda, appuntamento che sarà una novità assoluta nel calendario, sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la nona stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Per il Gran Premio d’Arabia Saudita, ventunesimo e penultimo atto del Mondiale che vive il lungo duello iridato, la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa da Gedda non sarà visibile in tempo reale e non si potrà dunque vivere tutte le emozioni che arriveranno dal circuito senza alcun ritardo.

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni imposte dal Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo non è un weekend visibile in tempo reale in chiaro, la gara del Gp Arabia Saudita 2021 di conseguenza si potrà vedere su Tv8 dal circuito di Gedda, ventunesimo atto della stagione 2021, ma solo in differita alle ore 19.30. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata che promette di regalarci spunti di notevole interesse.

DIRETTA FORMULA 1, GP ARABIA SAUDITA: LE QUALIFICHE

Il circuito cittadino di Jeddah ha ospitato una delle qualifiche più belle nella storia della Formula 1. Alla fine l’ha spuntata Lewis Hamilton che si è preso la pole position con un super giro completato in 1’27”511. Max Verstappen stava per fare addirittura meglio di lui ma il pilota olandese, ancora giovane – ricordiamo che ha 24 anni contro i 36 del sette volte campione del mondo – ha compiuto un errore di inesperienza andando troppo vicino al muro, proprio all’uscita dell’ultima curva la Red Bull numero 44 si è stampata contro le barriere con la sospensione posteriore destra che si è piegata e a quel punto il figlio di Jos, con estremo disappunto, si è dovuto fermare a poche centinaia di metri dalla linea del traguardo. La Mercedes ringrazia e si prende tutta la prima fila con Valtteri Bottas secondo a 111 millesimi dal suo compagno di box e che oggi sarà chiamato a guardargli le spalle, cercando di non fare disastri come in Messico. In seconda fila troviamo anche una Ferrari, quella di Charles Leclerc, che in extremis compie un autentico capolavoro scavalcando Pierre Gasly e Sergio Perez, sarà quindi il monegasco ad affiancare il leader del campionato che ha comunque dimostrato di poter tenere il ritmo delle Frecce Nere e anche di poterle superare in pista. Da sottolineare l’ottima prestazione di Antonio Giovinazzi che si è spinto fino alla Q3 e avrà la possibilità di puntare alla zona punti nel giorno della sua penultima gara con l’Alfa Romeo.

Passiamo ora alle note dolenti: Daniel Ricciardo non riesce a superare la seconda manche, un brutto colpo per la McLaren impegnata nella lotta per il terzo posto nella classifica costruttori ma che non può fare affidamento soltanto su Lando Norris per vincere il duello con la Scuderia di Maranello; Fernando Alonso, reduce dal podio in Qatar, ritorna sulla Terra con la sua Alpine che lo relega in tredicesima posizione; Carlos Sainz va in testacoda e rovina l’ala posteriore che gli impedisce di lanciarsi nuovamente perché in quelle condizioni la sua SF21 è semplicemente inguidabile, si prospetta una domenica difficile per i due spagnoli. Ancora peggio è andata all’Aston Martin con Sebastian Vettel e Lance Stroll già fuori dopo la prima manche, al pari di Nicholas Latifi, Mick Schumacher e Nikita Mazepin.

DIRETTA FORMULA 1, GP ARABIA SAUDITA: LE CARATTERISTICHE DI GEDDA

Per presentare meglio la diretta Formula 1 del Gran Premio d’Arabia Saudita, diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche per conoscere meglio questa pista che abbiamo iniziato a scoprire nei giorni delle prove, ma naturalmente è inedita per il Circus: la gara di Gedda si svolgerà sulla distanza di 50 giri, ognuno dei quali misura 6.174 metri, per un totale di 308,450 km. Si tratta di un circuito che non è facile da spiegare sulla carta: cittadino e caratterizzato dalla bellezza di 27 curve, con questi due dati si potrebbe pensare a una fotocopia araba di Montecarlo, in realtà sarà molto veloce e solo poche di queste 27 curve richiederanno ai piloti di frenare davvero.

Spicca senza dubbio il dato relativo alla lunghezza, perché Gedda sarà la seconda pista più lunga del Mondiale di Formula 1 dopo Spa Francorchamps, mentre il fatto che si tratti di un circuito cittadino (per la precisione siamo sul lungomare) potrebbe incidere soprattutto per il fatto che le barriere sono vicine, dunque potrebbe essere alto il rischio di utilizzo della Safety Car. Infine, saranno ben tre le zone in cui poter utilizzare il Drs, attivabile dunque sul rettilineo del traguardo ma poi anche tra le curve 20 e 22 e di nuovo nel tratto fra la 24 e la 27, sempre per chi avrà meno di un secondo di ritardo dalla macchina che lo precede ai vari Detection Point.

DIRETTA FORMULA 1: INFO TECNICHE SU FRENI E GOMME

Gedda circuito inedito per la Formula 1, sarà dunque una sfida particolare anche per freni e gomme. Brembo classifica il Jeddah Corniche Circuit nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi: come abbiamo già accennato, vi sono molte curve nelle quali nemmeno si deve frenare, tra queste addirittura cinque consecutive dalla 8 alla 12. Non a caso, in ogni giro i piloti utilizzeranno i freni per complessivi 9,6 secondi (il 14% del tempo), un valore simile a Imola, che però è un circuito più corto di quasi 1,3 km. Le decelerazioni non andranno mai oltre i 4,5 g, dunque non ci saranno i picchi che riscontriamo altrove, mentre la curva più impegnativa sarà la 27 (ultima del circuito) perché le monoposto vi arrivano dopo aver frenato per l’ultima volta alla curva 22. Si passerà da 317 a 110 km/h in 2,6 secondi e 127 metri.

Quanto alle gomme, Pirelli non si è presa azzardi in questo momento campale della stagione e su una pista inedita: le mescole saranno le tre intermedie e quindi la C2 come dura, la C3 come media e la C4 come soft, evitando C1 e C5. I pneumatici saranno costantemente al lavoro a causa delle 27 curve ed inoltre bisogna tenere presente l’evoluzione della pista su un circuito mai utilizzato prima e “gommato” in questo weekend nei vari turni di prove più gli eventi di contorno. Correndo in notturna, ci si aspetta più umidità ma naturalmente anche temperature non eccessive. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una gara che potrebbe essere divertente e spettacolare: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio d’Arabia Saudita 2021 sul circuito di Gedda sta per cominciare…



