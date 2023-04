DIRETTA FORMULA 1/ Max Verstappen ha vinto il Gp Australia! Gran caos e flop Ferrari

DIRETTA FORMULA 1: VERSTAPPEN VINCE NEL CAOS

Max Verstappen ha vinto il Gp Australia 2023 di Formula 1: gara folle quella di Melbourne, tra ripartenze alle spalle della Safety Car e bandiere rosse senza troppi motivi. Quel che conta è la vittoria di Verstappen: la seconda stagionale, la terza per la Red Bull che però non fa doppietta perché Sergio Pérez – che comunque timbra il giro veloce – è soltanto quinto, permettendo comunque alle lattine volanti di andare in fuga anche nei costruttori. Domenica nera per la Ferrari: Charles Leclerc per un contatto non termina nemmeno il primo giro, Carlos Sainz è quarto ma poi quando si riparte dopo la bandiera rossa (per l’uscita di Kevin Magnussen: era davvero necessaria?) si tocca con Fernando Alonso, resta in pista e va sul podio. I commissari però decidono che si debba riprendere per una sorta di giro parata: assurdo.

Sainz sarebbe quarto, ma viene penalizzato di 5 secondi: sono tutti in fila e quindi lo spagnolo termina dodicesimo. Ferrari a zero punti, Alonso al terzo posto consecutivo su tre gare, Lewis Hamilton che fa rinascere una Mercedes seconda con lui e terza nei costruttori, alle spalle di Aston Martin che mette Lance Stroll in quarta posizione. Risorge anche la McLaren: sesto Lando Norris e ottavo Oscar Piastri. Tuttavia è chiaro che il commento della diretta di Formula 1 per il Gp Australia 2023 sarà fortemente condizionato dall’ennesima confusione in merito al regolamento: avanti di questo passo, i Gran Premi diventeranno sempre più cervellotici e quel che stupisce è la mancanza di uniformità di regole da gara a gara. Quello che non cambia invece è che Verstappen e la Red Bull continuano a volare… (agg. di Claudio Franceschini)

GERARCHIE CHIARE…

Domenica mattina in compagnia della diretta Formula 1, oggi 2 aprile ci sarà la gara sul circuito di Melbourne per il Gran Premio d’Australia 2023, un appuntamento ormai tra i più classici del Circus e molto atteso, anche perché chiuderà quello che in un certo senso potremmo definire il “prologo” della stagione con i primi tre Gran Premi. Dopo la gara odierna ad Albert Park ci sarà infatti praticamente un mese di pausa prima del Gran Premio del 30 aprile a Baku, ma per essere onesti le gerarchie sembrano già molto chiare, con la Red Bull in una posizione dominante, Sergio Perez che prova a sfidare il compagno di squadra Max Verstappen e soddisfazioni davvero con il contagocce per tutti gli altri, ad eccezione di Fernando Alonso fino a questo momento.

Il terzo appuntamento con la diretta Formula 1 nel Mondiale 2022 avrà luogo con la partenza della gara sul tracciato di Melbourne alle ore 7.00 italiane, cioè quando in Australia saranno le 15.00 locali, considerato che proprio stanotte c’è il cambio dell’ora Down Under, portando da nove a otto le ore di fuso con l’Australia. Ci ricordiamo molto bene l’anno scorso una meravigliosa vittoria per Charles Leclerc al volante della sua Ferrari, sembra passato quindi (purtroppo) anche più di un anno da allora, ma naturalmente anche questa mattina la diretta Formula 1 andrà seguita con la massima attenzione.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La gara di oggi per la diretta Formula 1 sarà trasmessa in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale di Formula 1 è trasmessa integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio d’Australia c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, la gara non sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la corsa in programma oggi, l’appuntamento di Melbourne con la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video della Formula 1 sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il telecronista Sky è Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici quali Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi dalla Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, ricordiamo di nuovo che non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché per il Gran Premio d’Australia da Melbourne sarà disponibile per tutti solamente una differita a partire dalle ore 15.00. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, GP AUSTRALIA 2023: IL CIRCUITO DI MELBOURNE

Per presentare meglio la diretta Formula 1 del Gran Premio d’Australia 2023, diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche per conoscere meglio questa pista, a dire il vero ormai classica per il Circus: la gara di Melbourne si svolgerà sulla distanza di 58 giri, ognuno dei quali misura 5.278 metri, per un totale di 306,124 km. In vista della gara dell’anno scorso furono apportate diverse modifiche al circuito cittadino dell’Albert Park, velocizzato al punto che la pole position del 2022 è stata di oltre 2”5 migliore di quella del 2019. Gli interventi principali hanno riguardato la curva 1, la prima dopo il rettilineo di partenza, che è stata spostata a destra di circa 3,5 metri e allargata così come la 3, la 6, ora più veloce, ma soprattutto la numero 8 che adesso si affronta in pieno.

In totale le curve dell’Albert Park Circuit di Melbourne sono 14, molte delle quali dedicate a piloti che hanno fatto la storia della Formula 1. Inoltre è da rilevare che saranno addirittura quattro (troppe?) le zone Drs quest’anno sul circuito di Melbourne. La prima sarà naturalmente il rettilineo del traguardo, poi di nuovo si potrà attivare il Drs tra le curve 2 e 3 con detection point per entrambe prima della curva 13, mentre chi sarà sotto il secondo di ritardo prima della curva 7 potrà attivare l’ala mobile anche nel tratto che precede la curva 9 (novità) e poi di nuovo fra le curve 10 e 11. Detto che le gomme Pirelli disponibili saranno la C2 come dura, la C3 come media e la C4 come soft, adesso mettiamoci comodi perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio d’Australia 2023 sul circuito di Melbourne sta per cominciare…











