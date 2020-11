Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video, vincitore e podio (Gp Bahrain 2020)

Siamo in diretta con la Formula 1 naturalmente anche in questa domenica 29 novembre 2020, quando ci attenderà la gara del Gran premio del Bahrain 2020. Sulla pista del Sakhir si accende dunque quello che è il quindicesimo appuntamento di questo campionato del mondo 2020, così unico nel suo genere e siamo giustamente impazienti di dare la parola alle sue curve, per quella che sarà anche a terzultima tappa del calendario iridato. Ci avviciniamo dunque agli atti finali di questo campionato del mondo della Formula 1 e se pure il principale verdetto è già stato assegnato, con la vittoria matematica di Lewis Hamilton del titolo di campione del mondo (il settimo della sua carriera), pure non vuol dire che il Gp del Bahrain che ci attenderà oggi sarà meno entusiasmante. Vi è infatti ancora parecchia carne al fuoco per quello che riguarda il campionato di Formula 1, dalla lotta per il podio finale nella classifica piloti (tra Verstappen e Bottas) fino alla battaglia, vivissima, nella graduatoria dei costruttori: pure siamo ben impazienti di vedere i nostri beniamini mettersi alla prova su quello che è uno dei tracciati più complessi e allo stesso tempo più completi nel calendario iridato. Senza dimenticare del contesto, unico nel suo genere: oggi le vetture saranno in pista proprio quando comincerà a calare il sole sulle dune del deserto che circondano il tracciato del Sakhir e sotto le luci artificiali faranno il loro passaggio alla bandiera a scacchi.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

La gara della Formula 1 per il Gran Premio del Bahrain 2020 sul circuito del Sakhir sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è ben noto, su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per l’ottava stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Per la terzultima prova del mondiale 2020, prepariamoci però a seguire una programmazione speciale, dove pure si terrà conto delle due ore di fuso orario che si registrano tra Italia e Bahrain: questo fine settimana sarà poi veramente emozionante vedere i nostri beniamini correre mentre cala il sole tra le dune del deserto del Bahrain. Prepariamoci dunque a un Gran premio veramente unico del suo genere, che pure non sarà visibile in chiaro in tempo reale su Tv8: il canale del digitale terrestre infatti offrirà tutte le emozioni del Sakhir solo in differita, per cui coloro che non sono abbonati Sky, dovranno attendere ancora un poco, oggi pomeriggio. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

FORMULA 1, POLE POSITION A HAMILTON: COSA E’ SUCCESSO NELLE QUALIFICHE

Lewis Hamilton non è un essere umano: chiunque al suo posto si adagerebbe sugli allori e penserebbe solo a godersi la vita dopo aver vinto sette titoli iridati, invece lui trova sempre nuovi stimoli per dare il massimo e aggiornare i suoi innumerevoli record. Del resto senza un simile atteggiamento (e soprattutto senza una Mercedes che domina incontrastata la scena dal 2014) non sarebbe mai diventato uno dei piloti più vincenti nella storia della Formula 1. Il definitivo salto di qualità a livello mentale l’ha compiuto nel 2016 quando venne sconfitto da Nico Rosberg, da allora si è reso conto che non bisogna lasciare nulla al caso, neanche il dettaglio apparentemente più piccolo e insignificante. Negli ultimi quattro anni il britannico non ha più perso un colpo e dopo la pausa invernale siamo convinti che tornerà in pista più agguerrito che mai, pronto a distruggere la concorrenza e far valere la sua legge. Tornando alle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, c’è poco da aggiungere a quello che è stato già detto ieri con l’ennesima pole position conquistata di prepotenza, frutto di un giro perfetto (l’ultimo di una lunghissima collezione) che gli è valso anche il nuovo record della pista di Sakhir (1’27”264). Per quanto riguarda la Ferrari, anche qui commentare sarebbe superfluo: il binomio macchina sbagliata + motore depotenziato deprimerebbe il più inguaribile degli ottimisti, figuriamoci un giovane monegasco che tende ad autoflagellarsi fin troppo quando sbaglia e un 33enne che avrebbe chiuso la carriera quest’anno se un magnate canadese non gli avesse dato la possibilità di rilanciarsi con un marchio storico che dal 2021 si affiancherà al Cavallino Rampante e alla Stella a tre punte. (Agg. Stefano Belli)

DIRETTA FORMULA 1: I DATI DEL GP DEL BAHRAIN 2020

Nella trepidante attesa di dare il via alla diretta della Formula 1 e dunque far parlare solo la pista, pure necessario dare agli appassionati qualche riferimento e dato in vista del Gran premio del Bahrain 2020, sul tracciato del Sakhir. Prima cosa ricordiamo a tutti gli orari ufficiali di questa domenica 29 novembre 2020: la partenza della gara bahrenita, sarà alle ore 15.10 secondo il fuso orario italiano, ma ricordiamo che un Sakhir saranno già le ore 17.10 quando si spegneranno gli iconici semafori rossi in griglia di partenza. Venendo ai dati tecnici, possiamo ricordare che la gara del Gp del Bahrain 2020 oggi per la formula 1 si disputerà sulla distanza dei 57 giri e dunque saranno 308.238 i chilometri coperti oggi. Il tracciato principale (all’interno del circuito se ne contano in tutto sei, compreso un ovale per i dragster) è lungo 5.412 km e prevede 15 curve. Per questo Gp la Fia ha poi confermato le tre zone cui sarà possibile attivare il DRS: in tal modo non mancheranno dunque gli allunghi dove sarà possibile azionare l’ala mobile e dare spettacolo con sorpassi al limite, su curve di per sè molto tecniche.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DEL SAKHIR

Volendo dunque dare ancora qualche informazione per il Gran premio del Bahrain riguardante il tracciato del Sakhir, che ospiterà oggi (come pure il prossimo fine settimana) la diretta della Formula 1 , vale la pena ricordare che il circuito è considerato tra i più tecnici previsti nel calendario iridato. Progettato dallo studio che fa capo a Hermann Tilke (disegnatore pure del circuito di Sepang in Malesia), fu costruito dalla società WCT Engineering: i lavori terminarono ufficialmente nel 2004 (pur mancando alcune infrastrutture di supporto) e nel 2007 è stato nominato dalla Fia “Institue Centre of Excellence” grazie alla sicurezza del tracciato, alla capacità dei Marshall come dell’ottimo livello raggiunto anche dal centro medico. Scavando nella storia, vale poi la pena di ricordare che il tracciato del Sakhir venne utilizzato per la prima volta della Formula 1 proprio nel 2004: da allora solo una volta il circus ha mancato l’appuntamento al Sakhir, nel 2011 quando non fu ritenuto sicuro girare in pista, a causa delle violente manifestazioni antigovernative occorse in quei mesi nella città di Manama, poco distante. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista a dare il suo verdetto: diamo dunque la parola alla pista, la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio del Bahrain 2020 sul circuito del Sakhir sta per cominciare…



