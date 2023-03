Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video, vincitore e podio GP Bahrain 2023

DIRETTA FORMULA 1, LA GARA IN BAHRAIN

Domenica finalmente in compagnia della diretta Formula 1, perché sul circuito di Sakhir oggi, domenica 5 marzo, prende il via con il Gran Premio del Bahrain 2023 il Mondiale di quest’anno, la cui prima tappa si svolge nell’autodromo che sorge a breve distanza dalla capitale Manama. Diciamo subito che la partenza della gara avrà luogo alle ore 16.00 italiane, le 18.00 locali, dal momento che fra l’Italia e la Nazione del Golfo Persico ci sono due ore di fuso orario, ma al Sakhir si gareggia in notturna, anche per ridurre l’effetto delle alte temperature, che sotto la luce del sole sarebbero decisamente pesanti da sostenere da quelle parti. Dopo il dominio di Max Verstappen e della Red Bull nella scorsa stagione, lungo l’inverno naturalmente ci sono state presentazioni e test, ma oggi finalmente la diretta Formula 1 torna ad essere protagonista con l’appuntamento più importante, cioè con un Gran Premio.

L’anno scorso il dominatore assoluto del Gran Premio del Bahrain fu Charles Leclerc e la prima diretta Formula 1 dell’anno diede alla Ferrari il massimo possibile: pole position, giro più veloce in gara e vittoria per il monegasco, doppietta con il secondo posto del compagno di squadra Carlos Sainz e Red Bull in crisi nera con doppio ritiro per problemi tecnici sia per Max Verstappen sia per Sergio Perez. Il progetto della Ferrari era in effetti di ottimo livello, poi però il resto della stagione avrebbe detto che Maranello, per svariate motivazioni, non fu in grado di reggere il confronto con i grandi rivali. L’attesa è comunque grande, come è normale che sia per la prima diretta Formula 1 di una nuova stagione: che cosa succederà al Sakhir?

DIRETTA FORMULA 1, LE QUALIFICHE

Le qualifiche del Gran Premio del Bahrain di Formula 1 hanno dato ragione a chi pensava che la Red Bull ne avesse di più: Max Verstappen ha conquistato la pole position in 1’29”708, lui e Sergio Pérez sono stati gli unici a scendere sotto il minuto e mezzo e oggi potrebbero fare corsa a sé, con il messicano che darà il massimo per non essere subito relegato a ruolo di gregario. Le probabilità di doppietta sono davvero elevate e gli avversari devono sperare in qualche guaio proprio come è accaduto lo scorso anno.

La Ferrari limita i danni e si prende la seconda fila con Charles Leclerc che risparmia un treno di gomme per la gara sperando di inventarsi una strategia alternativa, ma se i valori di forza sono questi l’obiettivo realistico per il monegasco è il terzo gradino del podio. Carlos Sainz permettendo: se nella giornata di venerdì è apparso in evidente difficoltà, a distanza di 24 ore lo spagnolo è riuscito a trovare un set-up soddisfacente che gli ha consentito di riportarsi a ridosso del suo compagno di squadra.

Al netto di qualche fiammata, la Mercedes rischia seriamente di non essere nemmeno la terza forza del mondiale 2023 di Formula 1, almeno in questi primi appuntamenti stagionali: sul giro secco Fernando Alonso è riuscito a togliersi la soddisfazione di precedere sia George Russell e Lewis Hamilton, l’AMR23 è nata sotto una buona stella come dimostrano le prestazioni di Lance Stroll, che si è presentato a Sakhir in precarie condizioni fisiche per usare un eufemismo (fratture su entrambi i polsi che gli hanno impedito di partecipare ai test pre-season) eppure è riuscito comunque a entrare in Q3 e ad assicurarsi un posto in quarta fila. Occhi puntati sull’asturiano che potrebbe essere una seria minaccia per Leclerc e la Ferrari.

La sorpresa del giorno è sicuramente Nico Hülkenberg: nessuno, probabilmente nemmeno lui, si aspettava di vederlo in top 10 alla guida della Haas, considerando che il tedesco negli ultimi tre anni è rimasto fuori dal giro. I fatti stanno dando ragione a Günther Steiner che non ci ha pensato due volte a sbarazzarsi di Mick Schumacher per assicurarsi il pilota 35enne, che ha letteralmente umiliato Kevin Magnussen (fuori già in Q1). Si potrebbe fare lo stesso discorso per Esteban Ocon che almeno sul giro secco ha dato la paga a Pierre Gasly, che evidentemente deve ancora trovare il giusto feeling con l’Alpine. Così come Nyck de Vries che sta facendo molta fatica con l’AlphaTauri, e dire che un anno fa a Monza lasciò tutti a bocca aperta con la Williams. Debutto difficile anche per Oscar Piastri, la McLaren arranca e il rookie australiano fa quel che può, se si considera che persino un top driver come Lando Norris si è salvato dall’eliminazione solamente perché ha realizzato lo stesso tempo di Logan Sargeant prima di lui…

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

Nulla è cambiato rispetto all’anno scorso, quindi naturalmente la gara di oggi per la diretta Formula 1 sarà trasmessa in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale di Formula 1 è trasmessa integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio del Bahrain c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, la gara non sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la corsa in programma oggi, l’appuntamento di Sakhir con la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video della Formula 1 sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, ricordiamo di nuovo che non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché per il Gran Premio del Bahrain sarà disponibile per tutti solamente una differita a partire dalle ore 21.30. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI SAKHIR, GP BAHRAIN

Diamo adesso naturalmente pure alcune informazioni tecniche per seguire al meglio la diretta Formula 1 del Gran Premio del Bahrain 2023, anche se la pista è ben nota ad addetti ai lavori e semplici appassionati, dal momento che fin dal 2004 fa parte del Circus e in questo periodo ha ospitato anche i test invernali, appena settimana scorsa: la gara si svolgerà sulla distanza di 57 giri, ognuno dei quali misura 5.412 metri, per un totale di 308,238 km. Si utilizzerà infatti il layout classico per il Gran Premio del Bahrain, quello usato sempre negli ultimi anni, ad eccezione della gara sul tracciato più breve del Bahrain International Circuit, che aveva completato la doppietta di eventi al Sakhir nel 2020.

Sono quindici le curve che caratterizzano questo circuito, che è completo dal punto di vista tecnico, dal momento che comprende sia tratti tortuosi sia alcuni rettilinei decisamente lunghi, tra i quali naturalmente quello del traguardo ma anche quelli fra le curve 3 e 4, 10 e 11 ed infine 13 e 14. I tratti sui quali si potrà attivare il Drs sono passati già negli anni scorsi da due a tre e saranno tutti i già citati rettilinei tranne quello tra le curve 13 e 14, dunque le possibilità di sorpassare non dovrebbero mancare, d’altronde da questo punto di vista il Sakhir è un circuito sicuramente apprezzabile e in genere garanzia di gare emozionanti.

DIRETTA FORMULA 1: LE INFO TECNICHE

In attesa della diretta Formula 1, possiamo ancora aggiungere alcune ulteriori ed interessanti informazioni dal punto di vista tecnico sul Bahrain International Circuit, ad esempio quelle che ci vengono offerte dalla Brembo per quanto riguarda i freni. Da questo punto di vista, il Bahrain è una delle gare più impegnative del calendario: in una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 4. In particolare la frenata più impegnativa è quella della curva 1, al termine del rettilineo del traguardo, ma anche quelle alla curva 4 e alla curva 10 saranno molto impegnative. Un’altra difficoltà è legata alle alte temperature che rendono difficile smaltire il calore generato in frenata, anche se dopo il tramonto questo problema dovrebbe sentirsi meno.

Per quanto riguarda invece le gomme, possiamo ricordare che Pirelli ha portato in Bahrain le tre mescole C1, C2 e C3, una scelta conservativa anche se a dire il vero da quest’anno esiste anche una mescola C0, che sarà la più dura in assoluto, ma è esclusa come d’altronde, all’estremo opposto, anche le più morbide C4 e C5. Ricordiamo inoltre che l’asfalto di Sakhir è uno dei più abrasivi della stagione e il layout della pista sottopone gli pneumatici prevalentemente a carichi di trazione e frenata. Fin qui la panoramica su ciò che potrebbe succedere e i parametri di cui tenere conto, adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio del Bahrain 2023 sul circuito di Sakhir sta per cominciare…











