Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp Belgio 2021)

DIRETTA FORMULA 1: RISCATTO DELLA FERRARI?

Domenica in compagnia della diretta Formula 1 da Spa Francorchamps, dove oggi 29 agosto si corre il Gran Premio del Belgio 2021, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2021. Dopo le settimane di pausa estive, gli appassionati non avrebbero potuto chiedere di meglio che ritrovare la Formula 1 sul meraviglioso circuito di Spa, uno degli eventi più attesi dell’intero calendario, che nel 2019 fu impreziosito dalla prima vittoria in carriera di Charles Leclerc su Ferrari. Diciamo subito che il momento più atteso della diretta Formula 1, cioè la partenza della gara, avrà luogo alle ore 15.00, ormai classiche per i Gran Premi che si disputano in Europa.

A Spa però tutta la gara merita di essere seguita per intero, su questo meraviglioso tracciato nelle colline delle Ardenne. Diamo allora subito anche alcune importanti informazioni tecniche: la gara si svolgerà sulla distanza di 44 giri, ognuno dei quali misura 7.004 metri, per un totale di 308,052 km. Il tracciato che sorge nei pressi della celebre località termale belga di Spa è infatti il più lungo fra quelli attualmente compresi nel calendario iridato e quindi è anche quello nel quale va affrontato il minor numero di giri. Pochi giri ma tante emozioni: Spa Francorchamps è una pista molto impegnativa, forse la più difficile tecnicamente di tutta la stagione della Formula 1, a maggior ragione considerando che causa Covid per il secondo anno consecutivo non si andrà a Suzuka. Negli ultimi la Ferrari ha spesso fatto bene, perché già nel 2018 c’era stata una meravigliosa vittoria di Sebastian Vettel, tuttavia nel 2020 ci fu un disastro totale in occasione della vittoria di Lewis Hamilton, vedremo se Maranello si riscatterà.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA GARA

La gara della Formula 1 per il Gran Premio del Belgio 2021 sul circuito di Spa Francorchamps, località mitica per l’automobilismo mondiale, sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la nona stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Per il Gran Premio del Belgio, dodicesimo atto del Mondiale che dopo la pausa estiva apre la seconda parte del calendario della stagione iridata, la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa non sarà visibile in tempo reale e chi si affiderà alle immagini in chiaro non potrà dunque vivere tutte le emozioni che arriveranno da Spa, dove vivremo una gara di sicuro avvincente e che sarà un nuovo capitolo della già appassionante sfida Mercedes-Red Bull, con Max Verstappen lanciato all’inseguimento del leader Lewis Hamilton, sperando anche in un buon risultato da parte della Ferrari, che qui vinse nel 2019 con Charles Leclerc.

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni imposte dal Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo non è un weekend visibile in tempo reale in chiaro, la gara del Gp Belgio 2021 di conseguenza si potrà vedere su Tv8 dal circuito di Spa Francorchamps, dodicesimo atto della stagione 2021, solamente in differita alle ore 18.00. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata che promette di regalarci spunti di notevole interesse.

DIRETTA FORMULA 1, COSA E’ SUCCESSO NELLE QUALIFICHE

Di certo le qualifiche del Gran Premio del Belgio – dodicesimo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1 – non sono state noiose, tra violenti acquazzoni e incidenti spettacolari che hanno condizionato lo svolgimento della sessione che metteva in palio la pole position. Alla fine l’ha spuntata Max Verstappen che si è preso la pole position con un giro al limite delle possibilità umane. Il pilota olandese ha dovuto spremere come un limone la sua Red Bull per avere la meglio sul sorprendente George Russell che stava per fare il colpaccio al volante della Williams, il giovane inglese – che dal 2022 al 99,9% sarà il nuovo compagno di Lewis Hamilton alla Mercedes – partirà per la seconda volta in carriera dalla prima fila. In Bahrain, un anno fa, guidava la macchina migliore, oggi una delle peggiori.

Il sette volte iridato si deve quindi accontentare della seconda fila, al suo fianco avrà Daniel Ricciardo che ha tenuto alta la bandiera della McLaren dopo la bruttissima uscita di Lando Norris che si è schiantato all’uscita dell’Eau Rouge. Macchina distrutta e pilota dolorante al gomito, speriamo che la lastra non evidenzi fratture altrimenti sarà impossibile vederlo al via. Non mancano le polemiche visto che prima dell’incidente Sebastian Vettel aveva chiesto via radio di fermare tutto perché le condizioni erano diventate proibitive, per fortuna non è successo niente di grave ma in caso contrario Michael Masi sarebbe stato crocifisso in sala mensa. Chi invece avrebbe voglia di mettere le mani addosso a qualcuno è Carlos Sainz, che si è ritrovato tra le mani una Ferrari inguidabile e i suoi ingegneri lo hanno mandato in pista nel momento sbagliato, di conseguenza lo spagnolo è stato eliminato in Q2 così come Charles Leclerc.

A prescindere dal meteo, sarà un’altra domenica di passione per la Scuderia di Maranello. Giornata no per Valtteri Bottas, il finlandese va sempre in tilt quando piove e con le 5 posizioni di penalità per il patatrack al via in Ungheria, il team-mate di Hamilton andrà a occupare la tredicesima casella sulla griglia di partenza. Anche Sergio Perez non ha fatto faville, il messicano rappresenta l’anello debole di una Red Bull altrimenti perfetta in tutto e per tutto.

DIRETTA FORMULA 1: LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO DI SPA

L’attesa è grande per la diretta Formula 1 del Gp Belgio 2021, anche perché sono numerose le possibilità che Spa offre per tentare il sorpasso, che potrebbero essere ulteriormente favoriti dall’utilizzo del Drs sul breve rettilineo d’arrivo e ancor di più sul lungo rettilineo che segue il mitico passaggio dell’Eau Rouge-Raidillon, probabilmente il più affascinante dell’intero Mondiale. Sul rettilineo del Kemmel praticamente ad ogni giro assistiamo a grandi battaglie e chi riesce ad uscire meglio dal Raidillon quasi sempre ha la meglio una volta arrivati a Les Combes.

Altro punto delicato della pista belga è naturalmente la curva a gomito che chiude il breve rettilineo di partenza, che è fondamentale soprattutto al primo giro quando costituisce un problema non da poco per i piloti appena scattati dalla griglia: tutti ricorderanno il drammatico incidente del 2012 innescato da Romain Grosjean oppure quello che coinvolse mezzo gruppo sotto il diluvio nel 1998, ma spesso la partenza è risultata essere molto delicata a Spa, con contatti spesso spettacolari. I punti celebri della pista belga sono comunque davvero tanti, curve velocissime in ogni settore del tracciato ma anche lente come la chicane finale, nota come ‘Bus stop’ a ricordare quando la pista di Spa Francorchamps era formata da strade aperte al traffico durante l’anno e in quel punto si trovava appunto una fermata degli autobus.

DIRETTA FORMULA 1: FRENI E GOMME, LE INFORMAZIONI TECNICHE

Quanto ai freni, la Brembo informa che Spa è un circuito particolarmente impegnativo, che merita un livello 4 in una scala da 1 a 5 soprattutto a causa di ben quattro frenate impegnative. Spiccano naturalmente quella di Les Combes al termine del rettilineo del Kemmel e quella della chicane Bus Stop che poi immette sul rettilineo del traguardo, ma anche quella alla curva 1. Di contro, il raffreddamento degli impianti è assicurato dalla presenza di curvoni veloci come l’Eau Rouge e il Blanchimont, dove i freni non sono sollecitati. Le frenate infatti sono solamente sette, davvero poche su un tracciato così lungo: il tempo di utilizzo dei freni corrisponde appena al 13% del totale, tuttavia questi sforzi sono molto intensi: la presenza di tre frenate di almeno 2 secondi e mezzo non si riscontra in alcun altro tracciato in calendario.

Attenzione anche al meteo spesso variabile nelle Ardenne, un aspetto che potrebbe essere determinante nelle strategie dei team in particolare per quanto riguarda tempistiche dei pit-stop e scelta delle gomme, anche perché un giro è molto lungo a Spa e un qualsiasi imprevisto che si verificasse subito dopo l’ingresso della pit-lane avrebbe effetti disastrosi. Le tre mescole di gomme Pirelli a disposizione dei piloti saranno le C2, C3 e C4, ovvero una scelta intermedia, che esclude il compound più duro (C1) e quello più morbido (C5) come già nel 2020. Sulla pista belga gli pneumatici sono soggetti a carichi verticali e laterali importanti, in particolare all’Eau Rouge-Raidillion. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una delle corse da sempre più emozionanti, divertenti e appassionanti, grazie ad un circuito dall’elevato coefficiente di difficoltà tecnica: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio del Belgio 2021 sul circuito di Spa Francorchamps sta per cominciare…



