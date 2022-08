Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (GP Belgio 2022)

La diretta Formula 1 da Spa Francorchamps sarà naturalmente il piatto forte di oggi, domenica 28 agosto, perché si corre il Gran Premio del Belgio 2022, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Dopo le settimane di pausa estive, gli appassionati non avrebbero potuto chiedere di meglio che ritrovare la Formula 1 sul meraviglioso circuito di Spa, uno degli eventi più attesi dell’intero calendario, che ad esempio nel 2019 fu impreziosito dalla prima vittoria in carriera di Charles Leclerc su Ferrari. Diciamo subito che il momento più atteso della diretta Formula 1, cioè la partenza della gara, avrà luogo alle ore 15.00, ormai classiche per i Gran Premi che si disputano in Europa, sperando naturalmente in uno svolgimento molto diverso rispetto all’anno scorso, quando di fatto la gara non ci fu ma fu comunque considerato vincitore Max Verstappen.

DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche Gp Belgio live video streaming: pole position per Sainz

A Spa tutta la gara merita di essere seguita per intero, su questo meraviglioso tracciato nelle colline delle Ardenne. Diamo allora subito anche alcune importanti informazioni tecniche per vivere al meglio questa diretta Formula 1: la gara si svolgerà sulla distanza di 44 giri, ognuno dei quali misura 7.004 metri, per un totale di 308,052 km. Il tracciato che sorge nei pressi della celebre località termale belga di Spa è infatti il più lungo fra quelli attualmente compresi nel calendario iridato e quindi è anche quello nel quale va affrontato il minor numero di giri. Pochi giri ma tante emozioni: Spa Francorchamps è una pista molto impegnativa, forse la più difficile tecnicamente di tutta la stagione della Formula 1. Negli ultimi anni la Ferrari ha spesso fatto bene, perché già nel 2018 c’era stata una meravigliosa vittoria di Sebastian Vettel, tuttavia nel 2020 ci fu un disastro totale in occasione della vittoria di Lewis Hamilton, mentre il 2021 difficilmente può fare testo.

DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere e streaming video: Fp2, Verstappen il più veloce

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

Naturalmente la gara di oggi per la diretta Formula 1 sarà trasmessa in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno il Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio del Belgio c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, la gara non sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la corsa in programma oggi dell’appuntamento di Spa Francorchamps per seguire la Formula 1 in streaming e tv.

Diretta Formula 1/ Verstappen ha vinto il Gp d'Ungheria partendo dal decimo posto!

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché ci sarà solamente una differita della gara del Gran Premio del Belgio, che su Tv8 non sarà visibile in tempo reale: l’appuntamento sarà alle ore 18.00. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1: LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO DI SPA

L’attesa è grande per la diretta Formula 1 del Gp Belgio 2022, anche perché sono numerose le possibilità che Spa offre per tentare il sorpasso, che potrebbero essere ulteriormente favoriti dall’utilizzo del Drs sul breve rettilineo d’arrivo e ancor di più sul lungo rettilineo che segue il mitico passaggio dell’Eau Rouge-Raidillon, probabilmente il più affascinante dell’intero Mondiale. Sul rettilineo del Kemmel praticamente ad ogni giro assistiamo a grandi battaglie e chi riesce ad uscire meglio dal Raidillon quasi sempre ha la meglio una volta arrivati a Les Combes.

Altro punto delicato della pista belga è naturalmente la curva a gomito che chiude il rettilineo di partenza, fondamentale soprattutto al primo giro quando costituisce un problema non da poco per i piloti appena scattati dalla griglia: tutti ricorderanno il drammatico incidente del 2012 innescato da Romain Grosjean oppure quello che coinvolse mezzo gruppo sotto il diluvio nel 1998, ma spesso la partenza è risultata essere molto delicata a Spa, con contatti spesso spettacolari. I punti celebri della pista belga sono comunque davvero tanti, curve velocissime in ogni settore del tracciato ma anche lente come la chicane finale, nota come ‘Bus stop’ a ricordare quando la pista di Spa Francorchamps era formata da strade aperte al traffico durante l’anno e in quel punto si trovava appunto una fermata degli autobus.

DIRETTA FORMULA 1: FRENI E GOMME, LE INFORMAZIONI TECNICHE

Quanto ai freni, la Brembo informa che Spa Francorchamps è un circuito particolarmente impegnativo, che merita un livello 4 in una scala da 1 a 5. Il tracciato presenta curve e rettilinei di ogni forma e lunghezza, comprese ben tre frenate di almeno 2 secondi e mezzo, come nessun altro circuito in calendario.​ Spiccano naturalmente quella di Les Combes al termine del rettilineo del Kemmel (da 327 a 150 km/h in 120 metri e 1,98 secondi, con decelerazione di 4,7 g) e quella della chicane Bus Stop che poi immette sul rettilineo del traguardo, ma anche quella alla curva 1. Di contro, il raffreddamento degli impianti è assicurato dalla presenza di curvoni veloci come l’Eau Rouge e il Blanchimont, dove i freni non sono sollecitati. Le frenate infatti sono solamente sette, davvero poche su un tracciato così lungo: il tempo di utilizzo dei freni corrisponde appena al 13% del totale, tuttavia questi sforzi sono molto intensi.

Attenzione anche al meteo spesso variabile nelle Ardenne, un aspetto che potrebbe essere determinante nelle strategie dei team in particolare per quanto riguarda tempistiche dei pit-stop e scelta delle gomme, anche perché un giro è molto lungo a Spa e un qualsiasi imprevisto che si verificasse subito dopo l’ingresso della pit-lane avrebbe effetti disastrosi. Le tre mescole di gomme Pirelli a disposizione dei piloti saranno le C2, C3 e C4, ovvero una scelta intermedia, che esclude il compound più duro (C1) e quello più morbido (C5) come già nel 2021. Sulla pista belga gli pneumatici sono soggetti a carichi verticali e laterali importanti, in particolare all’Eau Rouge-Raidillion, inoltre vanno sottolineate novità importanti dal momento che svariati tratti del circuito sono infatti stati completamente riasfaltati e ben quattro curve in più rispetto al passato avranno una via di fuga in ghiaia. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una delle corse da sempre più emozionanti, divertenti e appassionanti, grazie ad un circuito dall’elevato coefficiente di difficoltà tecnica: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio del Belgio 2022 sul circuito di Spa Francorchamps sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA