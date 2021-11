Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp Brasile 2021)

DIRETTA FORMULA 1: VERSTAPPEN-HAMILTON, GIOCHI APERTI

Domenica nel segno della diretta Formula 1: dal circuito di Interlagos a San Paolo si corre il Gran Premio del Brasile 2021, il diciannovesimo e quartultimo appuntamento di un Mondiale 2021 che ha ancora tantissimo da dire. Annotiamo subito che la partenza della gara sul tracciato intitolato alla memoria di José Carlos Pace avrà luogo alle ore 18.00 italiane, cioè quando nella metropoli brasiliana saranno le 14.00 locali, considerate le quattro ore di fuso orario che separano l’Italia da San Paolo, dove si ritorna dopo la dolorosa assenza del 2020 a causa del Covid, con la curiosità della denominazione che formalmente è Gran Premio di San Paolo 2021.

Importa molto di più il fatto che entrambi i titoli iridati siano ancora da assegnare, con Lewis Hamilton nel ruolo per lui anomalo di inseguitore di un Max Verstappen che sembra avere qualcosa in più e che a Interlagos aveva vinto già nel 2019. La posta in palio è sempre più alta, la diretta Formula 1 promette di regalarci grandissime emozioni oggi da Interlagos, che tante volte ci ha offerto gare indimenticabili, come lo stesso Hamilton ricorda molto bene. La Ferrari di recente ha vinto nel 2017 con Sebastian Vettel, ma nel 2019 ci fu la “frittata” del clamoroso incidente tra il tedesco e Charles Leclerc da riscattare oggi. Interlagos ha un fascino particolare e tutti tengono a vincere in Brasile, nazione che ha fatto la storia della Formula 1, inoltre ogni punto potrebbe fare la differenza: ne vedremo delle belle…

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

La gara della Formula 1 per il Gran Premio del Brasile 2021 sul circuito di Interlagos a San Paolo, appuntamento che causa Covid era saltato l’anno scorso e torna dunque nel Mondiale dopo due anni, sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la nona stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1.

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni imposte dal Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo non è un weekend visibile in tempo reale in chiaro, la gara del Gp Brasile 2021 di conseguenza si potrà vedere su Tv8 dal circuito di Interlagos a San Paolo, diciannovesimo atto della stagione 2021, ma solo in differita alle ore 21.30. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata che promette di regalarci spunti di notevole interesse.

DIRETTA FORMULA 1, LE SPRINT QUALIFYING

Quella di Interlagos è stata sicuramente la sprint qualifying più emozionante del 2021. Tutto il merito ovviamente è di Lewis Hamilton, costretto a partire per ultimo dai commissari che lo hanno punito per il DRS non conforme a valle delle verifiche post-qualifiche. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 non si è perso d’animo e dopo aver schivato l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen – che si è girato in seguito a un contatto con il suo compagno di box Antonio Giovinazzi – ha dato vita a una rimonta straordinaria con una serie di sorpassi capolavoro su Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc e Lando Norris che hanno mandato letteralmente in estasi il pubblico, infiammando la torcida brasiliana come ai tempi di Ayrton Senna. Alla fine Hamilton ha chiuso in quinta posizione, appena dietro a Sergio Perez che nel frattempo non era riuscito a superare un bravissimo Carlos Sainz giunto terzo al traguardo. Lo spagnolo è stato bravissimo a sfruttare la gomma rossa al via così come Valtteri Bottas che è riuscito a scavalcare Max Verstappen e a mantenere la leadership fino alla bandiera a scacchi.

Il figlio di Jos ci avrebbe anche provato ad attaccare il finlandese ma dal muretto della Red Bull è arrivato l’ordine di non esagerare e portare a casa la macchina senza danni. L’olandese se l’è cavata con una reprimenda e una multa di 50 mila dollari per aver toccato la vettura del suo rivale in regime di parco chiuso, trasgredendo una norma del regolamento che lo vieta espressamente. Verstappen guadagna comunque due punti in classifica e partendo dalla prima fila può incrementare ulteriormente il vantaggio nel mondiale piloti visto che Hamilton, dovendo scontare le 5 posizioni di penalità per la sostituzione del motore, retrocederà al decimo posto e avrà così l’opportunità di dare ancora spettacolo per la gioia degli appassionati. A quattro gare dalla fine non è ancora detta l’ultima parola anche se per la prima volta dal 2014 non sarà la Casa di Stoccarda ad avere il coltello dalla parte del manico.

DIRETTA FORMULA 1, GP BRASILE: LE CARATTERISTICHE DI INTERLAGOS

Per presentare meglio la diretta Formula 1 del Gran Premio del Brasile, diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche per conoscere meglio questa pista che costituisce comunque uno degli appuntamenti più classici del Circus: la gara di Interlagos si svolgerà sulla distanza di 71 giri, ognuno dei quali misura 4.309 metri, per un totale di 305,909 km. Si tratta dunque di un circuito piuttosto breve, caratterizzato da 15 curve: non poche, ma spesso sono curvoni veloci e di certo l’Autódromo José Carlos Pace di San Paolo non può essere definito tortuoso. Sui due rettilinei principali, quello del traguardo (già da prima dell’ultima curva) e quello compreso fra le curve 3 e 4, potrà essere utilizzato il Drs.

Si tratta di un circuito vecchio stile e forse proprio per questo motivo adatto ai sorpassi in più di un punto del tracciato, che di solito ci riserva gare emozionanti e ricche di colpi di scena, a maggior ragione se si deve fare i conti con la variabile del meteo spesso imprevedibile. Un’altra caratteristica della pista sono i suoi saliscendi sulle colline di Interlagos, un sobborgo di San Paolo che prende il nome da due laghi artificiali che furono costruiti all’inizio del Novecento per approvvigionare d’acqua la metropoli paulista. La pista sorge infatti a oltre 700 metri di altitudine sul livello del mare, con il punto più alto che tocca i 781,9 metri.

DIRETTA FORMULA 1, FRENI E GOMME: LE INFO TECNICHE A SAN PAOLO

Per quanto riguarda i freni Interlagos è un circuito mediamente impegnativo: Brembo ci informa che ha classificato San Paolo con un livello 3 in una scala da 1 a 5. Trattandosi di un tracciato molto guidato con curvoni veloci e poche staccate, le frenate non sono particolarmente esigenti. Una sola comporta un calo di velocità superiore ai 180 km/h, cioè quella alla prima curva dopo il traguardo, dove si arriva dopo un’accelerazione senza sosta di oltre 15 secondi anche perché le precedenti Subida dos Boxes (curva 14) e Arquibancadas (curva 15) si affrontano in pieno. Durante ogni giro si utilizzano i freni solo sette volte per un totale di 13 secondi e 3 decimi, che è il 20% del tempo di percorrenza.

Per quanto riguarda invece le gomme, la Pirelli porterà in Brasile una combinazione di mescole che è più morbida rispetto a due anni fa: avremo infatti le C2, C3 e C4 contrassegnate rispettivamente da una banda bianca, gialla e rossa, escludendo dunque le due opzioni agli estremi opposti. Una scelta più conservativa (C1, C2 e C3) era stata fatta da Pirelli nel 2019 per Interlagos, con l’obiettivo di ridurre il degrado delle gomme e consentire così ai piloti di spingere al massimo. Il tracciato di Interlagos infatti non dà tregua agli pneumatici, sempre sollecitati per via del susseguirsi incessante di cambi di direzione, soprattutto il posteriore destro, ma con la scelta più aggressiva (simile a quella del 2018) piloti e team dovranno stare molto attenti a gestire le gomme. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una gara che potrebbe essere divertente e spettacolare: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio del Brasile 2021 sul circuito di Interlagos sta per cominciare…



