Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video, vincitore e podio GP Brasile 2022

DIRETTA FORMULA 1: UNA PISTA DA SPETTACOLO!

Domenica sera ancora una volta in compagnia della diretta Formula 1, che oggi è protagonista sul circuito di Interlagos a San Paolo, dove si corre il Gran Premio del Brasile 2022, cioè il ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale 2022. La passione del pubblico verdeoro e un tracciato dove i sorpassi sono sempre stati piuttosto “facili” aiuteranno lo spettacolo sebbene Max Verstappen già da tre gare è campione del Mondo per il secondo anno consecutivo e ad Austin è stata incoronata pure la Red Bull tra i Costruttori.

L’atmosfera è quindi molto diversa rispetto all’anno scorso, quando la vittoria di Lewis Hamilton a San Paolo del Brasile segnò l’inizio del tentativo di rimonta del britannico nei confronti di Max Verstappen, che però si concluse ad Abu Dhabi nel modo che tutti ricordiamo ancora. Ultima annotazione: formalmente è il Gran Premio di San Paolo 2022, perché beghe tra le autorità cittadine e quelle statali hanno portato all’intitolazione della gara alla città.

Per gli appassionati però è molto più significativo sapere quando avrà inizio la diretta Formula 1, per la terza volta consecutiva per noi di sera, dal momento che siamo ancora una volta nel continente americano. La partenza della gara sul circuito di Interlagos a San Paolo del Brasile avrà luogo alle ore 19.00 italiane, cioè quando nella metropoli sudamericana saranno le 15.00 del pomeriggio, considerate le quattro ore di fuso orario che separano l’Italia da San Paolo del Brasile. I titoli sono già in bacheca, ma praticamente tutti hanno degli obiettivi ancora da raggiungere, che siano record da stabilire (Verstappen) o da difendere (Hamilton e la striscia di anni sempre con almeno una vittoria), desiderio di tornare alla vittoria che manca ormai da tempo (Ferrari) e naturalmente posizioni da difendere in classifica, dal secondo posto in giù. Inoltre, la diretta Formula 1 oggi avrà un sapore speciale, perché il Brasile è speciale per il Circus, anche in assenza purtroppo di piloti locali.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

Naturalmente la gara di oggi per la diretta Formula 1 sarà trasmessa in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno il Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio del Brasile c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, la gara non sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la corsa in programma oggi, l’appuntamento di San Paolo con la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video della Formula 1 sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, ricordiamo di nuovo che non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché per il Gran Premio del Brasile sarà disponibile per tutti solamente una differita a partire dalle ore 21.30. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, GP BRASILE: LE CARATTERISTICHE DI INTERLAGOS

Per presentare meglio la diretta Formula 1 del Gran Premio del Brasile, diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche per conoscere meglio questa pista che costituisce comunque uno degli appuntamenti più classici del Circus: la gara di Interlagos si svolgerà sulla distanza di 71 giri, ognuno dei quali misura 4.309 metri, per un totale di 305,879 km. Si tratta dunque di un circuito piuttosto breve, caratterizzato da 15 curve: non poche, ma spesso sono curvoni veloci e di certo l’Autódromo José Carlos Pace di San Paolo non può essere definito tortuoso. Sui due rettilinei principali, quello del traguardo (già da prima dell’ultima curva) e quello compreso fra le curve 3 e 4, potrà essere utilizzato il Drs.

Si tratta di un circuito vecchio stile e forse proprio per questo motivo adatto ai sorpassi in più di un punto del tracciato, che di solito ci riserva gare emozionanti e ricche di colpi di scena, a maggior ragione se si dovesse fare i conti con la variabile del meteo, spesso imprevedibile. Un’altra caratteristica della pista sono i suoi saliscendi sulle colline di Interlagos, un sobborgo di San Paolo che prende il nome da due laghi artificiali che furono costruiti all’inizio del Novecento per approvvigionare d’acqua la metropoli paulista. La pista sorge infatti a oltre 700 metri di altitudine sul livello del mare, con il punto più alto che tocca i 781,9 metri. Nulla comunque di paragonabile agli oltre 2000 metri di Città del Messico e questa dovrebbe essere una buona notizia per la Ferrari…

DIRETTA FORMULA 1, FRENI E GOMME: LE INFO TECNICHE A SAN PAOLO

Per quanto riguarda i freni Interlagos è un circuito mediamente impegnativo secondo la classificazione che Brembo adotta per tutti i tracciati del Mondiale di diretta Formula 1. Trattandosi di un tracciato molto guidato con curvoni veloci e poche staccate, le frenate non sono particolarmente esigenti, ad eccezione di quella alla prima curva dopo il traguardo, dove si arriva dopo un’accelerazione senza sosta di oltre 15 secondi anche perché le precedenti Subida dos Boxes (curva 14) e Arquibancadas (curva 15) si affrontano in pieno. I freni in ogni caso non dovrebbero essere una variabile particolarmente significativa per lo sviluppo del Gran Premio.

Per quanto riguarda invece le gomme, la Pirelli porterà in Brasile una combinazione di mescole che è la stessa della scorsa stagione: avremo infatti nuovamente le C2, C3 e C4 contrassegnate rispettivamente da una banda bianca, gialla e rossa, escludendo dunque le due opzioni agli estremi opposti. Il tracciato di Interlagos è impegnativo per gli pneumatici, sempre sollecitati per via del susseguirsi incessante di cambi di direzione, soprattutto il posteriore destro, di conseguenza piloti e team dovranno stare molto attenti a gestire le gomme, oltre arrischi legati alle eventuali Safety Car e alla variabilità del meteo. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una gara che potrebbe essere divertente e spettacolare: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio del Brasile 2022 a San Paolo sul circuito di Interlagos sta per cominciare…











