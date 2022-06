Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp Canada 2022)

DIRETTA FORMULA 1: RISCOSSA DELLA FERRARI?

Domenica nel segno della diretta Formula 1 da Montreal, dove si corre il Gran Premio del Canada 2022 sul circuito che ospita il nono appuntamento del Mondiale 2022, che dopo due anni di assenza forzata a causa del Covid torna finalmente sul circuito che sorge sull’isola artificiale di Notre Dame. Diciamo subito che la partenza della gara avrà luogo alle ore 20.00 della sera italiana, perché naturalmente la diretta Formula 1 sarà condizionata dalle sei ore di fuso orario che ci separano dallo storico e affascinante circuito cittadino di Montreal, che sorge nel cuore dell’immenso fiume San Lorenzo ed è dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve.

Forse ci vorrebbe proprio un redivivo Villeneuve per illuminare una stagione che sembra essersi incanalata in favore della Red Bull dopo il grande inizio di Charles Leclerc, che però nelle ultime uscite è sempre stato tradito o da guasti meccanici oppure da errori di strategia del muretto Ferrari. Oggi comunque potremo godere il grande spettacolo di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno anche grazie alla tradizione dell’evento, al calore e alla competenza del pubblico che assiste alla gara di Montreal e all’affascinante ambientazione sul fiume San Lorenzo, che ci mancava davvero tanto. C’è anche da archiviare il brutto ricordo della penalizzazione inflitta nel 2019 a Sebastian Vettel, quest’anno la Ferrari saprà “risorgere” a Montreal?

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

La gara della Formula 1 per il Gran Premio del Canada 2022 sul circuito cittadino di Montreal, nono appuntamento del nuovo Mondiale, sarà trasmessa in diretta tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la decima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti in diretta della Formula 1. Per il Gran Premio del Canada che fa vivere al Circus della Formula 1 un weekend su una pista che torna finalmente protagonista dopo le due cancellazioni per Covid negli anni precedenti, la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa di Formula 1 da Montreal non sarà visibile in diretta e si potrà dunque vivere tutte le emozioni che arriveranno dal circuito Gilles Villeneuve ma solamente in differita.

Anche quest’anno la telecronaca in diretta di tutti gli eventi di Formula 1 è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni imposte dal Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La diretta Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire la diretta delle prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go oppure Now TV.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo è un weekend di Formula 1 che non sarà visibile in diretta in chiaro, la gara del Gp Canada 2022 di conseguenza si potrà vedere su Tv8 dal circuito di Montreal, per il nono atto della stagione 2022, ma naturalmente solo in differita dalle ore 21.30. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata che promette di regalarci spunti di notevole interesse.

DIRETTA FORMULA 1, LE QUALIFCHE

La pioggia ci ha regalato le qualifiche più emozionanti del mondiale 2022 di Formula 1. Fino a oggi, ovviamente, visto che siamo solamente al nono round sui ventidue in programma, ma qui in Canada ci siamo divertiti molto più del solito ad assistere alla battaglia per la pole position. Peccato che sia mancato all’appello Charles Leclerc che ha preso la decisione di sostituire il motore, incorrendo in una serie di penalità che lo hanno relegato in ultima fila, ma sicuramente il monegasco darà spettacolo in gara. In compenso abbiamo ritrovato dei protagonisti che in passato hanno fatto la storia di questo sport, come Fernando Alonso che dopo 10 anni è tornato in prima fila, senza dimenticare Lewis Hamilton che approfittando delle condizioni climatiche variabili si è riaffacciato nelle parti alte della classifica. Ma nessuno poteva di certo rubare la scena all’uomo del momento, Max Verstappen, che in mattinata aveva dato la sensazione di non trovarsi a suo agio sulla pista bagnata, ma quando ha cominciato ad asciugarsi e si è passati alle intermedie, l’olandese non ha fatto prigionieri mettendo tutti a tacere con la pole position numero 15 in carriera.

Orfana di Leclerc, la Ferrari si è aggrappata a Carlos Sainz che però ha commesso un errore sul più bello, facendosi scavalcare dal connazionale dell’Alpine. Non ha pagato alla fine la scommessa di George Russell, l’unico a montare le slick nei minuti finali della Fp3. C’era ancora troppa acqua sulla sede stradale e il giovane rampollo della Mercedes si è girato evitando miracolosamente di sfracellare l’ala posteriore contro le barriere. Grande festa in casa Haas, Kevin Magnussen e Mick Schumacher si prendono la terza fila, un risultato da non credere se si pensa dov’era la scuderia statunitense solamente un anno fa. Grande delusione per Sergio Perez che aveva superato a fatica la Q1 e nella seconda manche è andato lungo, rovinando il muso e provocando la bandiera rossa. Ancora peggio è andata a Sebastian Vettel e Lance Stroll che in FP3 avevano fatto fuoco e fiamme per poi smarrirsi quando si è entrati nel vivo del weekend. Forse l’Aston Martin ha puntato tutte le sue fiche su un assetto da full dry, se così non fosse sarebbero dolori per il team di Stroll sr.

DIRETTA FORMULA 1 GP CANADA 2022: IL CIRCUITO DI MONTREAL

Diamo anche alcune importanti informazioni tecniche sulla diretta Formula 1 da questa pista che d’altronde è notissima a tutti nel Circus, ma che ci mancava da tre anni: la gara del GP Canada 2022 si svolgerà sulla distanza di 70 giri, ognuno dei quali misura 4.361 metri, per un totale di 305,270 km. Il tracciato di Montreal fu costruito nel 1978 e il disegno del circuito è davvero molto semplice, sostanzialmente due rettilinei di “andata” e “ritorno” dalla linea del traguardo, anche se in realtà movimentati da una serie di chicane che lo rendono più vario. Si capisce comunque come Montreal sia un circuito molto veloce, pur essendo un tracciato cittadino che, come Montecarlo, ha ristrette vie di fuga, con le barriere vicinissime al nastro d’asfalto che rendono frequente l’utilizzo della Safety Car.

Altre caratteristiche salienti del tracciato canadese sono la brevità del rettilineo dell’arrivo, che rende la prima curva un punto sempre molto delicato alla partenza, il lento tornante (curva 10) nel punto più lontano dall’arrivo che è punto ideale per i sorpassi così come la frenata alla chicane (curve 13-14) posta termine dell’ultimo rettilineo prima di quello d’arrivo, chicane che è caratterizzata in uscita dal cosiddetto ‘Muro dei campioni’, che è necessario sfiorare per avere la migliore traiettoria possibile ma che in passato ha visto incidenti anche con vittime assai illustri. Da notare che saranno ben tre le zone in cui sarà possibile attivare il Drs sul Circuit Gilles Villeneuve: fra le curve 7 e 8, sul già citato lungo rettilineo fra le curve 12 e 13 ed infine sul rettifilo di partenza.

DIRETTA FORMULA 1: LE INFO TECNICHE

Informazioni interessanti per la diretta Formula 1 sono quelle che ci vengono fornite da Brembo per quanto riguarda i freni. Il circuito di Montreal è uno dei tracciati più impegnativi di tutto il Mondiale di Formula 1 per gli impianti frenanti. Il basso carico aerodinamico e le staccate, tutte decise e spesso molto ravvicinate, determinano temperature d’esercizio elevatissime per dischi e pastiglie, che non sempre hanno il tempo di raffreddarsi a sufficienza nei rettilinei pur talvolta lunghi. Le frenate a dire il vero sono solamente sette al giro, ma sono ben sei quelle considerate molto impegnative, nel 18% del tempo di percorrenza che viene trascorso frenando. La più dura è quella alla curva 10 perché i piloti passano da 284 km/h a 63 km/h in 2,47 secondi durante i quali percorrono 101 metri.

Per quanto riguarda le gomme, Pirelli ha selezionato le tre mescole più tenere, con la C3 che dunque saranno le gomme più dure, le C4 come medie e le C5 come gomme più morbide del lotto, esattamente come una settimana fa a Baku e anche come tre anni fa nell’ultima volta a Montreal, anche se le gomme attuali sono completamente diverse dagli pneumatici di quella stagione ormai abbastanza lontana. Approfittando dell’asfalto cittadino, poco abrasivo e storicamente con scarso grip presente a Montreal, gli pneumatici saranno i più soffici della gamma.​ Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio del Canada 2022 sul circuito di Montreal sta per cominciare…











