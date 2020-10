Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp Eifel 2020)

Domenica in compagnia della diretta Formula 1: infatti si corre il Gran Premio d’Eifel 2020 sul celebre circuito del Nurburgring, undicesimo appuntamento del Mondiale 2020 che propone in questo weekend una tappa che non era prevista nel calendario originale della Formula 1 di quest’anno ma che consente di visitare la Germania e di tornare per la prima volta al Nurburgring dopo un’assenza di ben sette anni. Le incognite tuttavia sono tante: pesa tantissimo la cancellazione di entrambe le sessioni di prove libere del venerdì, a maggior ragione perché dopo un’assenza così lunga il circuito è una novità praticamente per tutti, compreso chi nel 2013 c’era già – ma era un altro mondo per la Formula 1, tanto che la vittoria andò a Sebastian Vettel con la Red Bull, nell’anno dell’ultimo trionfo iridato del binomio austro-tedesco. Adesso l’orgoglio della Germania è tenuto alto dalla Mercedes, anche se paradossalmente proprio qui Lewis Hamilton potrebbe eguagliare il record di vittorie in carriere che appartiene finora alla leggenda tedesca più grande in Formula 1, cioè naturalmente Michael Schumacher. Mettendo assieme tutti gli elementi, possiamo comunque dire che ci attende un Gran Premio stuzzicante.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL GRAN PREMIO

La gara della Formula 1 per il Gran Premio d’Eifel 2020 sul circuito del Nurburgring sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per l’ottava stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Per il Gran Premio sul circuito tedesco che torna in calendario dopo sette anni e sarà l’undicesimo atto del Mondiale che ha un calendario molto diverso dal solito (tra le salienti novità della Formula 1 ai tempi del Coronavirus), la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa sarà visibile solamente in differita. Le emozioni che ci garantirà il circuito del Nurburgring saranno visibili solo per chi è abbonato alla televisione satellitare, che potrà vivere la Formula 1 in tempo reale per la seconda gara del mese di ottobre. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo è un weekend che non è visibile in tempo reale in chiaro, la gara del Gp Eifel di conseguenza si potrà vedere su Tv8 dal circuito del Nurburgring solamente in differita a partire dalle ore 18.15, per vivere comunque tutte le emozioni del nuovo atto della anomala stagione 2020. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata che promette di regalarci spunti di notevole interesse.

DIRETTA FORMULA 1: LE QUALIFICHE

La psicosi da Covid-19 arriva anche in Formula 1 con Lance Stroll che ha dovuto dare forfait per un malore, la Racing Point si è così tutelata convocando all’ultimo minuto Nico Hulkenberg che è sceso in pista direttamente nelle qualifiche del Gran Premio dell’Eifel, undicesimo round del mondiale 2020 di Formula 1. Il tedesco, che non ha potuto girare nelle prove libere della mattinata, ha sfruttato la Q1 per prendere confidenza con i 5148 metri del Nurburgring, oggi partirà dal fondo della griglia di partenza e cercherà comunque di fare il massimo, onorare l’impegno e non deludere la squadra che gli ha dato una terza occasione dopo la doppietta di Silverstone dove aveva sostituito Perez, risultato positivo al SARS-CoV-2. Anche la Mercedes è alle prese con alcuni membri contagiati ma è riuscita comunque a preservare la propria bolla isolando gli infetti e ha così festeggiato l’ennesima prima fila con Valtteri Bottas che ha strappato la pole position a Lewis Hamilton grazie a un giro semplicemente perfetto. Applausi per Charles Leclerc che ha portato la Ferrari sulla quarta piazzola dello schieramento, un risultato enorme per la Scuderia di Maranello che con il freddo sembra aver ritrovato un po’ di prestazione. Un pizzico di delusione per Max Verstappen che sperava di rompere le uova nel paniere alla Casa di Stoccarda e invece si è dovuto accodare alle Frecce Nere. Sicuramente è andata peggio a Sebastian Vettel che non è nemmeno riuscito a entrare in Q3 dopo una FP3 più che incoraggiante. Sabato positivo per Antonio Giovinazzi che si è tolto la soddisfazione di superare la prima manche, vincere il duello in casa Alfa Romeo con Kimi Raikkonen ed essere il primo dei motorizzati Ferrari – al netto delle Rosse. Per fortuna il maltempo ha concesso una tregua garantendo il regolare svolgimento delle qualifiche ma per la gara si teme il ritorno della pioggia e della nebbia.

DIRETTA FORMULA 1: I DATI DEL GP EIFEL 2020

Diamo pure alcune informazioni tecniche per vivere al meglio tutte le emozioni della diretta Formula 1 del Gran Premio d’Eifel 2020, denominazione inedita per il ritorno nel Circus del classico Nurburgring. Per prima cosa, annotiamo che la partenza della gara sul tracciato tedesco avrà luogo alle ore 14.10, un’ora prima di quello che è ormai diventato l’orario tradizionale delle partenze nel Mondiale di Formula 1, per cercare di scongiurare rischi di buio o temperature troppo basse nell’autunno della Germania. La gara di questo Gp Eifel si svolgerà sulla distanza di 60 giri, ognuno dei quali misura 5.148 metri, per un totale di 308,617 km. Sono ben 15 le curve che caratterizzano questo circuito, non poche considerando che non si tratta di un tracciato particolarmente lungo e di certo nemmeno fra i più veloci del Mondiale. Ecco dunque perché potrebbero essere particolarmente utili per cercare il sorpasso le possibilità fornite dalle due zone nelle quali si potrà attivare il Drs, cioè il rettilineo del traguardo e poi il tratto compreso tra le curve 11 e 13, comprendendo dunque la percorrenza della curva 12 nel tratto d’altronde più veloce della pista tedesca.

DIRETTA FORMULA 1: LE INFO TECNICHE

Per quanto riguarda i freni, Brembo ci informa che il circuito del Nurburgring rientra nella categoria dei circuiti più impegnativi per i freni, con un indice di difficoltà pari a 4 su 5 nella scala dell’azienda lombarda. Il tempo speso in frenata in ogni giro è di 12,2 secondi, perché si frena in nove curve ma in quattro di esse l’azionamento dell’impianto frenante è inferiore al secondo e mezzo. Al contrario, sono notevoli le decelerazioni a cui sono sottoposti i piloti: in otto curve sono di almeno 4,3 g e in un paio superano abbondantemente i 5 g. In particolare, sono tre le frenate classificate come impegnative per i freni, la più dura delle quali arriva alla curva 1, dove si passa da 338 a 111 km/h in 2,32 secondi. Quanto alle gomme, Pirelli ha portato al Nurburgring le tre mescole intermedie fra le cinque possibili: niente C1 e C5, vedremo la C2 come Hard (bianca), la C3 Medium (gialla) e la C4 Soft (rossa). Per Pirelli si tratterà di una sfida affascinante per vari motivi, dal clima (di solito qui non si correva mai in autunno) agli anni che sono passati dall’ultima volta, quando il regolamento della Formula 1 era completamente diverso. Come ha sintetizzato Mario Isola: “Il Nurburgring è praticamente un luogo tutto nuovo per noi, quindi lo tratteremo come se arrivassimo lì per la prima volta in Formula 1”. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una corsa difficile da affrontare: diamo dunque la parola alla pista, la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio d’Eifel 2020 sul circuito del Nurburgring sta per cominciare…



