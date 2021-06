Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp Francia 2021)

Domenica nel segno della diretta Formula 1 da Le Castellet, dove si corre il Gran Premio di Francia 2021 sul circuito Paul Ricard che ospita il settimo appuntamento del Mondiale 2021, che sta per entrare decisamente nel vivo perché adesso ci attende una tripletta di gare consecutive – le prossime due saranno in Austria – che potranno naturalmente dire molto circa il duello in testa alla classifica iridata tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, stranamente costretto a inseguire anche se oggi potrebbe sfruttare il feeling con Le Castellet, dove ha sempre vinto l’inglese della Mercedes nelle due edizioni disputate dal ritorno della Francia nel calendario della Formula 1.

Diciamo subito che la partenza della gara avrà luogo alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, perché naturalmente la diretta Formula 1 adotterà l’orario di tutte le gare europee, fra le quali la Francia che solo nel 2018 ha recuperato il suo posto nel Circus dopo una lunga assenza da quando era uscita di scena Magny Cours. Un anno fa ci fu invece la cancellazione dettata dalla pandemia di Covid, stavolta si ritorna nel Sud della Francia e vedremo se Verstappen sarà competitivo anche su una pista che nel 2018 e nel 2019 vide le Mercedes dominare.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La gara della Formula 1 per il Gran Premio di Francia 2021 sul circuito di Le Castellet sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la nona stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni imposte dal Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo non è un weekend visibile in tempo reale in chiaro, la gara del Gp di Francia 2021 di conseguenza si potrà vedere su Tv8 dal circuito Paul Ricard di Le Castellet il settimo atto della stagione 2021 solamente in differita alle ore 18.00. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata che promette di regalarci spunti di notevole interesse.

DIRETTA FORMULA 1, LE QUALIFICHE

Non ci sono stati grossi colpi di scena o sorprese nelle qualifiche del Gran Premio di Francia, a parte gli incidenti di Yuki Tsunoda e Mick Schumacher che hanno caratterizzato la prima manche ma non hanno minimamente influito sul risultato dei big. Un altro errore commesso dall’esuberante rookie giapponese che dovrebbe darsi una calmata, perché se continua a sfasciare le macchine difficilmente otterrà la riconferma dalla scuderia di Faenza, figuriamoci sperare in una promozione nel team anglo-austriaco. Paradossalmente, il figlio di Michael è riuscito a entrare per la prima volta in Q2 piegando la sospensione anteriore sinistra della sua Haas contro il guard-rail, provocando la bandiera rossa a pochi secondi dalla fine della Q1, con gli altri piloti costretti ad alzare il piede quando stavano per completare il giro. Come Lance Stroll che in questa maniera è rimasto escluso dai primi 15.

Dopodiché tutto è filato come da copione con Max Verstappen che è andato a prendersi la pole position con un giro da paura, l’olandese della Red Bull è stato l’unico a scendere sotto il muro del minuto e mezzo. La Mercedes sembra aver perso lo status di prima della classe e ancora una volta Lewis Hamilton ha dovuto sfoderare tutta la sua classe per prendersi almeno la seconda piazzola sulla griglia di partenza, scavalcando il suo teammate Valtteri Bottas e Sergio Perez. La Ferrari ha sperato fino all’ultimo nella seconda fila ma Carlos Sainz si è dovuto accontentare del quinto posto, lo spagnolo è stato certamente molto più brillante di Charles Leclerc, solo settimo. In leggero affanno la McLaren, è vero che Lando Stroll e Daniel Ricciardo hanno strappato il pass per la Q3 ma poi non hanno dato l’impressione di poter ambire a un posto al sole. Nonostante la soddisfazione per il rinnovo di contratto, Esteban Ocon è rimasto fuori dalla top 10. Per l’ennesima volta, Antonio Giovinazzi è stato nettamente più veloce di Kimi Raikkonen, il campione del mondo 2007 fa sempre più fatica a trovare nuovi stimoli e forse sta già pregustando il momento in cui appenderà il casco al chiodo, stavolta definitivamente.

DIRETTA FORMULA 1 GP FRANCIA 2021: IL CIRCUITO DI LE CASTELLET

Diamo anche alcune importanti informazioni tecniche su questa pista, per seguire al meglio la diretta Formula 1 del Gran Premio di Francia 2021. Il Paul Ricard è tornato da poco nel Mondiale dopo un’assenza di circa 30 anni, dunque Le Castellet non è più una pista così tradizionale per il Circus: la gara si svolgerà sulla distanza di 53 giri, ognuno dei quali misura 5.842 metri, per un totale di 309,690 km. Da notare pure che saranno due le zone in cui sarà possibile attivare il Drs: fra le curve 7 e 8, cioè nella prima parte del lungo rettilineo del Mistral spezzato da una chicane (con detection point prima della curva 7), poi naturalmente sul rettifilo di partenza (detection point in questo caso prima della curva 14). In totale le curve sono 15, il Paul Ricard è un mix di curve lente, medie e veloci sulle quali non è facile trovare il giusto compromesso e nelle due scorse edizioni non vi sono stati molti sorpassi. La sensazione è che il Paul Ricard fosse più entusiasmante “ai tempi che furono”: ma dopo 30 anni di assenza, è difficile dire quanto ciò sia colpa solo della pista…

Informazioni interessanti sono quelle che ci vengono fornite da Brembo per quanto riguarda i freni. Il circuito di Le Castellet è considerato fra i meno impegnativi della stagione per l’impianto frenante, contrassegnato con un valore pari a 2 da Brembo in una scala da 1 a 5. I piloti useranno i freni per il 17% del tempo, circa 15 secondi e mezzo al giro; l’energia dissipata e il carico sul pedale del freno sono fra i valori più bassi dell’intero calendario. La frenata più critica è quella alla curva 8, cioè in ingresso alla chicane che spezza il rettilineo del Mistral: le monoposto vi arrivano a 349 km/h e frenano per 2,09 secondi durante i quali coprono 126 metri per affrontarla a 140 km/h. Delle altre sette frenate sul circuito Paul Ricard, sono considerate piuttosto impegnative anche quelle alla curva 1 e alla curva 3, mentre le altre sono facili per i freni. Per quanto riguarda le gomme, Pirelli ha selezionato le tre mescole intermedie fra le cinque possibili, con la C2 che dunque saranno le gomme più dure, le C3 come medie e le C4 come gomme più morbide del lotto, una scelta che è esattamente la stessa (anche le mescole nel frattempo sono cambiate) di due anni fa, ultima edizione disputata su questo stesso tracciato. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Francia 2021 sul circuito di Le Castellet sta per cominciare…



