Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp Francia 2022)

Finalmente la gara: la diretta di Formula 1 per domenica 24 luglio ci introduce naturalmente al Gp Francia 2022, siamo sul circuito Paul Ricard di Le Castellet ed è una giornata importante per la Ferrari. Si parte alle ore 15:00, la rossa arriva in terra transalpina sapendo che questa domenica potrebbe rappresentare una svolta per tutto il Mondiale. Grazie alle vittorie ottenute in Gran Bretagna e Austria (sulla pista della Red Bull, dove non trionfava da 19 anni) la Ferrari si è rimessa in corsa, anche se parlando del titolo piloti ha perso una bella occasione a Silverstone: ora si va a caccia di conferma.

Certamente la buona notizia è data dal fatto che rispetto alle gare precedenti si sia ridotto il gap: tra un problema tecnico e un errore ai box la Ferrari sembra davvero tornata sui livelli di inizio stagione, quando era in grado di tenere alle spalle la Red Bull. Dall’altra parte ovviamente rimane sempre il fattore Max Verstappen, il campione del mondo in carica che, oltre ad avere una macchina davvero performante, al pari di Charles Leclerc riesce sempre a metterci qualcosa in più. Nella diretta di Formula 1 dunque assisteremo ad un grande duello per la vittoria: vedremo come andranno le cose nel Gp Francia 2022, intanto possiamo presentare i temi principali legati al circuito Paul Ricard di Le Castellet.

FORMULA 1 STREAMING VIDEO E DIRETTA SKY GO: COME SEGUIRE LA GARA

C’è una buona notizia per tutti gli appassionati di Formula 1: in tv infatti la gara del Gp Francia 2022 potrà essere seguita in chiaro. Come già avvenuto sabato con le qualifiche, Tv8 trasmetterà infatti le immagini in tempo reale: non avrete dunque bisogno di abbonamenti specifici.

Quello, potrete comunque usarlo per seguire l’evento sul satellite: come sempre i canali di riferimento sono Sky Sport Formula 1 (numero 207 del decoder) e Sky Sport Uno (201) con la telecronaca affidata a Carlo Vanzini e il commento tecnico di Marc Gené e Roberto Chinchero, mentre alla Sky Sport Tech Room ci sarà Matteo Bobbi e dai box interverrà Mara Sangiorgio per le interviste, approfondimenti curati invece da Federica Masolin e Davide Valsecchi, con eventuali ospiti, nel corso dei Paddock Live.

Ovviamente poi per quanto riguarda la gara del Gp Francia 2022 bisogna parlare dello streaming video: essendo la Formula 1 in chiaro su Tv8, ci sarà anche la possibilità di assistere all’evento di Le Castellet in mobilità senza costi. Sarà infatti la stessa emittente a fornire lo streaming video, basterà visitare il sito www.tv8.it. In alternativa, quella della televisione satellitare, è attiva l’applicazione Sky Go: riguarda come sempre gli abbonati, e per avere accesso alle immagini di Formula 1 vi basterà utilizzare i dati del vostro abbonamento per installare il servizio su apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone.

Per la 16^ volta in carriera Charles Leclerc partirà in pole position anche grazie al preziosissimo aiuto di Carlos Sainz che ha offerto la scia al monegasco sul lungo rettilineo del Mistral – peccato per quella chicane che lo “spezza” e rende molto più facile l’ingresso alla Signes. Probabilmente non ce ne sarebbe stato bisogno, fatto sta che Max Verstappen accusa un ritardo di oltre tre decimi e gli umori in casa Red Bull non sono dei migliori, sta emergendo infatti la consapevolezza che la F1-75 sia diventata superiore alla RB18 su qualunque tipo di pista, un campanello d’allarme impossibile da ignorare in vista della seconda parte di stagione che si apre proprio con il Gran Premio di Francia in programma quest’oggi a Le Castellet.

Qualifiche come al solito spettacolari con la Mercedes che ha dovuto ridimensionare le proprie ambizioni dopo i proclami della vigilia: Lewis Hamilton e George Russell sono entrati in Q3 per il rotto della cuffia, il sette volte iridato non ha mai dato l’impressione di poter ambire alla prima fila e il suo giovane compagno di box è finito dietro pure a Lando Norris, che un giorno speriamo di vedere in un top team. Siamo convinti che Sainz farà una grande rimonta e si riporterà a ridosso dei primi e ci attendiamo grandi cose anche da Magnussen, la power unit della Scuderia di Maranello – che sta facendo volare Haas e Alfa Romeo, due team che lo scorso anno occupavano costantemente le ultime posizioni del gruppo – sembra avere una marcia in più rispetto alla concorrenza, se non fosse per l’affidabilità un po’ ballerina il Cavallino Rampante avrebbe già più di mezzo mondiale in tasca.

DIRETTA FORMULA 1: LA STORIA DEL GP FRANCIA

Il Gp Francia 2022, che ci terrà compagnia nel corso della diretta di Formula 1, è importante e ammantato di storia. Abbiamo già ricordato nei giorni scorsi che su questa pista non si correva dal 1990, e si è tornati a farlo nel 2018: 32 anni fa la vittoria aveva sorriso alla Ferrari, che nell’occasione era guidata da Alain Prost – per lui quindi un successo davanti al pubblico di casa – ma poi le polemiche dovute a qualche incidente, tra cui soprattutto quello che era costato la vita a Elio De Angelis, aveva portato la FIA a spostare il Gp Francia da Le Castellet a Magny Cours, che infatti è diventata sede storica di questo appuntamento del circus.

All’inizio del terzo millennio Bernie Ecclestone ha acquistato il tracciato Paul Ricard, che è stato modificato fino a venire nuovamente inserito nel calendario della diretta di Formula 1: alle due vittorie di Lewis Hamilton è seguito un anno di stop a causa della pandemia, che ha stravolto il programma. Nel 2021, dunque un anno fa, si è tornati a gareggiare: qui successo di Max Verstappen, con tanto di pole position al sabato e giro veloce in gara. Quest’anno, vedremo come andranno le cose…











