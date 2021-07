Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp Gran Bretagna)

DIRETTA FORMULA 1: SI CORRE IN CASA DI HAMILTON!

Domenica nel segno della diretta Formula 1: a Silverstone si corre il Gran Premio di Gran Bretagna 2021, decimo appuntamento del Mondiale 2021, sempre uno dei più attesi dell’anno per il fascino e la tradizione di questo circuito e per l’importanza della Gran Bretagna nel Circus della Formula 1, a maggior ragione in questa edizione che passerà alla storia per la modifica al format, con l’introduzione ieri della Sprint Race per le qualifiche. Oggi invece non cambia nulla rispetto al solito per la diretta Formula 1: la partenza della gara avrà luogo alle ore 16.00 italiane, perché va considerata l’ora di fuso orario che ci separa dal Regno Unito (a Silverstone saranno le 15.00).

Siamo in casa di Lewis Hamilton, che in Inghilterra ha vinto ben sette volte in carriera (mai nessuno nella storia come lui), compreso il successo dell’anno scorso. Il campione del Mondo vorrebbe vincere ancora una volta davanti al pubblico amico, in quella che per lui è una gara speciale e che riveste una speciale importanza, perché una nuova vittoria di Max Verstappen e della Red Bull sarebbe un colpo durissimo per Hamilton e la Mercedes. La Ferrari invece cercherà un guizzo, anche perché Silverstone per la Rossa ha sempre il sapore di una “trasferta” a casa di quasi tutte le rivali – e magari una nuova gioia italiana in terra inglese dopo quelle del calcio.

DIRETTA FORMULA 1, STREAMING VIDEO E TV: LA GARA

Al solito la gara inglese sarà trasmessa in tv e streaming su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che ormai da anni detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Pure va ricordato a tutti che purtroppo il Gran premio di Gran Bretagna 2021 non è stato inserito nella lista del gp visibili in chiaro e in tempo reale sul digitale terrestre, e dunque coloro che non sono abbonati alla tv satellitare, dovranno attendere qualche ora per la differita su Tv8. Ma questo è sicuramente un scarico che ne varrà la pena: sono attese grandi scintille in pista a Silverstone, con il padrone di casa Lewis Hamilton, pronto a “vendicare” gli ultimi risultati, ottenuti tutti alle spalle di un insuperabile Max Verstappen.

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato ancora una volta da Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni imposte dal Covid, Federica Masolin e Mara Sangiorgio ci accompagneranno durante l’intera giornata e al solito Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. Segnaliamo invece che la Formula 1 pure sarà visibile in 4K HDR grazie a Sky Q: ci parrà dunque di essere davvero al fianco dei nostri beniamini a Silverstone. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto prima, purtroppo questo weekend non è visibile in tempo reale in chiaro: la gara del Gran Premio di Gran Bretagna 2021 della Formula 1 dunque sarà disponibile su Tv8 solo in differita, a partire dalle ore 19.00. Saranno allora ancora più utili i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI SILVERSTONE

Diamo adesso alcune importanti informazioni tecniche per seguire al meglio la diretta Formula 1 del Gp Gran Bretagna 2021 su questa pista d’altronde notissima a tutti: la gara di Silverstone si svolgerà sulla distanza di 52 giri, ognuno dei quali misura 5.891 metri, per un totale di 306,198 km. Il tracciato di Silverstone è dunque fra i più lunghi dell’intera stagione della Formula 1 e di conseguenza fra quelli con il minor numero di giri da percorrere per raggiungere la distanza regolamentare dei 305 km, il triplo di quelli percorsi ieri nella prima Sprint Race della storia della Formula 1. Ricordiamo anche che i due tratti sui quali si potrà utilizzare il Drs sono quelli compresi fra le curve 5 e 6 e 14-15, dunque manca il rettilineo d’arrivo. Parlando del circuito, va detto che lungo la sua storia il tracciato di Silverstone ha subito numerose e profonde modifiche rispetto al circuito originario che sorse nell’aeroporto militare del Northamptonshire, utilizzato dalla Royal Air Force nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Il ricordo del conflitto era ancora vivissimo quando, il 13 maggio 1950, proprio a Silverstone ebbe luogo il primo Gran Premio iridato della storia della Formula 1. Inizialmente era un tempio della velocità come Monza: tanti rettilinei e poche leggendarie curve, poi iniziarono ad apparire nuove chicane e curve con l’obiettivo di ridurre la velocità. Nel 2010 sono state apportate le ultime grandi modifiche al percorso, che fu allungato di ben 760 metri. Le novità però non erano finite: nel 2011 infatti è stato spostato il traguardo, non più collocato fra le curve Woodcote e Copse, bensì fra la Club e la Abbey.

DIRETTA FORMULA 1: LE INFO TECNICHE

Nonostante le tante modifiche, Silverstone resta un circuito veloce: tuttavia Brembo ci informa che le frenate davvero impegnative sono appena due, perché per il resto si tratta di curvoni veloci nei quali spesso non si tocca nemmeno il freno. Le frenate totali sono sette, di cui ben quattro non impegnative e una di medio livello. Di conseguenza il circuito britannico è fra quelli classificati come meno esigenti con l’impianto frenante, meritandosi appena un livello 2 nella scala da 1 a 5 che Brembo utilizza per classificare la difficoltà di ogni circuito del Mondiale di Formula 1. Infine evidenziamo che la frenata più dura è quella alla curva 3, perché i piloti arrivano in accelerazione dal traguardo senza aver azionato i freni alle curve 1 e 2. Quanto alle gomme, va invece osservato che in questa gara Pirelli porta pneumatici con le tre mescole più dure della gamma pensata per la Formula 1: la C1, la C2 e la C3, che saranno caratterizzate rispettivamente dal colore bianco, dal giallo e dal rosso – di conseguenza la C3, che sarebbe la mescola media, sarà la più morbida a disposizione. Una scelta molto conservativa come era già successo l’anno scorso a Silverstone, che rappresenta sempre una grande sfida per i pneumatici, come ben ricordiamo proprio dall’epilogo ricco di colpi di scena della gara di dodici mesi fa. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Gran Bretagna 2021 sul circuito di Silverstone sta per cominciare…



