Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp Imola 2021)

DIRETTA FORMULA 1: GP DI IMOLA NEL RICORDO DI AYRTON SENNA

Domenica con la diretta Formula 1 che sarà protagonista assoluta grazie al Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021 sul circuito di Imola, secondo appuntamento del Mondiale 2021 che propone in questo weekend una tappa che non era prevista nel calendario originale della Formula 1 di quest’anno ma che consente di tornare per il secondo anno consecutivo a Imola e dunque di girare ancora una volta all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari nell’epoca contemporanea della Formula 1, che aveva abbandonato Imola nel 2006 e ci è tornata in queste ultime due stagioni a causa degli stravolgimenti imposti dal Covid.

Gli spunti d’interesse sono tanti su una pista che ha scritto tante pagine leggendarie nella storia della Formula 1, nel bene e purtroppo anche nel male, con riferimento in particolare al tragico 1994 con le morti di Roland Ratzenberger al sabato e di Ayrton Senna alla domenica. L’anno scorso invece ci fu la vittoria di Lewis Hamilton dopo la pole position ottenuta al sabato da Valtteri Bottas, a sigillare il dominio Mercedes in una stagione che d’altronde è stata un monologo di Stoccarda con rarissime eccezioni.

DIRETTA FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA GARA

La gara della Formula 1 per il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021 sul circuito di Imola sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la nona stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. La programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa essendo un evento in Italia sarà visibile in tempo reale, dunque ci si potrà affidare anche alle immagini in chiaro.

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni imposte dal Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo è un weekend visibile in tempo reale in chiaro, la gara del Gp del Made in Italy e dell’Emilia Romagna di conseguenza si potrà vedere su Tv8 dal circuito di Imola per vivere nel miglior modo possibile tutte le emozioni del nuovo e primo atto della stagione 2021 per chiunque in tempo reale. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata che promette di regalarci spunti di notevole interesse.

DIRETTA FORMULA 1: LE QUALIFICHE

Ci aspettavamo che Max Verstappen potesse bissare la pole position conquistata tre settimane fa in Bahrain, invece nel momento topico delle qualifiche del Gran Premio dell’Emilia-Romagna il pilota olandese della Red Bull non è riuscito a trovare il giro perfetto, a differenza del suo compagno di squadra Sergio Perez che per appena 35 millesimi si deve accodare a Lewis Hamilton che per la 99^ volta da quando corre in Formula 1 partirà davanti a tutti.

Il sette volte iridato è l’unico a tenere alta la bandiera della Mercedes visto che Valtteri Bottas, tra problemi di guida e track limit non rispettati, non è andato oltre l’ottava casella della griglia di partenza, il finlandese sembra aver intrapreso una pericolosa parabola discendente e di questo passo nemmeno la buona parola del suo compagno di squadra potrebbe bastare per una sua riconferma anche nel 2022. I commissari sono stati inflessibili anche nei confronti di Lando Norris che sulla pista di Imola si era preso una meritatissima prima fila che gli è stata cancellata per essere andato oltre la linea bianca alle Acque Minerali.

In tutto ciò a guadagnarci è Charles Leclerc che porta la Ferrari in seconda fila, risultato forse insperato visto che in questo weekend le macchine con una power-unit Mercedes sembrano avere una marcia in più. Tant’è vero che la Williams è entrata in Q2 sia con George Russell che con Nicholas Latifi, e anche l’Aston Martin ha recuperato un po’ di terreno con Sebastian Vettel che se non altro ha superato almeno la prima manche, cosa che non era riuscito a fare in quel di Sakhir.

Mentre i motorizzati della Scuderia di Maranello hanno compiuto un passo indietro con le Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi (rallentato inspiegabilmente da Nikita Mazepin) e Kimi Raikkonen incapaci di risollevarsi dalle retrovie, stesso discorso per l’Alpine-Renault con Fernando Alonso nettamente battuto da Esteban Ocon. Il sabato di Yuki Tsunoda è invece finito malamente contro le barriere alla Variante Alta, dove il giapponese ha perso il controllo della sua AlphaTauri: un errore di inesperienza – dovuto forse alla sua eccessiva irruenza – che gli si può perdonare, a patto che non ne commetta altri simili da qui in avanti. Anche Carlos Sainz finisce dietro la lavagna per non essere entrato in Q3 a differenza del suo vicino di box, lo spagnolo non è riuscito a trovare un buon bilanciamento con la sua SF21 che non lo ha assecondato a dovere.

DIRETTA FORMULA 1: I DATI DEL GP EMILIA ROMAGNA 2021

Diamo pure alcune informazioni tecniche per vivere al meglio tutte le emozioni della diretta Formula 1 del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna 2021, denominazione parzialmente inedita anche rispetto all’anno scorso e che ci riserva una graditissima conferma sulla pista di Imola. Per prima cosa, annotiamo che la partenza della gara sul tracciato imolese avrà luogo alle ore 15.00, perchè dobbiamo ricordare che da quest’anno la Formula 1 non avrà più i 10 minuti “accademici” degli anni scorsi e si torna a partire all’ora tonda.

La gara di questo Gp Emilia Romagna 2021 si svolgerà sulla distanza di 63 giri, ognuno dei quali misura 4.909 metri, per un totale di 309,276 km. Sono ben 19 le curve del tracciato che si è ripresentato lo scorso autunno in Formula 1 nel migliore dei modi, con modifiche che hanno permesso di garantire i massimi standardi di sicurezza senza snaturare le caratteristiche della pista. Il progettista delle ultime modifiche, Jarno Zaffelli, aveva raccontato con orgoglio alla Gazzetta dello Sport che Imola “nel 2013 ha ottenuto il certificato Dekra, un protocollo più severo degli standard Fia”, soddisfazione non da poco per un autodromo che ai tempi era fuori dal Circus.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI IMOLA

Per i piloti della Formula 1 attuale Imola è stata una scoperta l’anno scorso, dal momento che nel 2006 c’era già in gara solamente Kimi Raikkonen, testimone dell’ultima delle sette vittorie di Michael Schumacher nell’allora Gran Premio di San Marino, la prima nel tragico 1994 con la Benetton e le successive sei tutte nella sua leggendaria epopea con la Ferrari. Il ritorno di Fernando Alonso in questa stagione ha naturalmente restituito al paddock un veterano che anzi a Imola aveva vinto nel 2005, dopo un memorabile duello proprio con Schumacher, dunque qui sarà particolarmente affascinante vedere in azione Kimi, Fernando e con loro Mick Schumacher, il figio di Michael.

Un circuito “vecchio stile” che ha esaltato i piloti: Pierre Gasly ancora prima della gara, dopo qualche giro “di assaggio”, ne aveva parlato come una delle esperienze più belle della sua carriera in Formula 1, mentre tanti suoi colleghi hanno espresso le loro emozioni nell’affrontare curve come le Acque Minerali. Il Mondiale di Formula 1 negli ultimi anni è diventato sempre più globale ma le piste utilizzate non sempre sono all’altezza dei circuiti del passato: la riscoperta di Imola ci lancia un chiaro messaggio in questo senso. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una corsa difficile da affrontare: diamo dunque la parola alla pista, la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021 sul circuito di Imola sta per cominciare…



